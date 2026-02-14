Двое бойцов из Северной Осетии убиты на Украине

Батыр Ашракаев и Тимур Лукожев из Моздокского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 544 военнослужащих из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", к 13 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 542 бойцов из Северной Осетии.

Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО Не менее 4229 бойцов из СКФО и 4373 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

В зоне боев на Украине убиты жители Моздокского района Батыр Ашракаев и Тимур Лукожев. Похороны Ашракаева состоялись 13 февраля в станице Луковская, Тимур Лукожев похоронен в тот же день в селе Кизляр, сообщила в своем телеграм-канале районная администрация.

Подробности биографий и гибели бойцов в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 544 бойца из Северной Осетии.

В предыдущий раз о смерти в СВО бойца из Моздокского района стало известно 2 февраля. В тот день администрация сообщила, что в военной операции убит Михаил Индолов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.