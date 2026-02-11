×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:16, 11 февраля 2026

За неделю со 2 по 8 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертвы не зафиксированы

Найденное оружие. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю со 2 по 8 февраля 2026 года в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах России жертвы не зафиксированы. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел, за неделю с 26 января по 1 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах  были убиты 2 человека.

Аресты и суды по террористическим статьям

2 февраля житель Астраханской области заключен под стражу по подозрению в попытке поджога трансформатора в Ахтубинске, а также служебных автомобилей российских силовых структур. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористической деятельности и диверсии.

Житель Буйнакска обвинен в неоднократном демонстрировании символов запрещенной организации в соцсетях. Статья предусматривает до четырех лет лишения свободы. Ранее, в августе 2024 года, он привлекался к административной ответственности по аналогичному обвинению.

20-летнего уроженца Дагестана сотрудники ФСБ в Адыгее назвали причастным к подготовке теракта в крупном торговом центре  "МЕГА Адыгея-Кубань" и вербовке молодых мусульман в террористическую организацию.

3 февраля к двум годам колонии приговорил суд в Каспийске местного жителя Закарью Исмаилова, признав его причастным к деятельности запрещенной экстремистской организации. Согласно бвинению, он «поддерживал ее идеологию, нацеленную на подрыв конституционного строя, устоев и безопасности государства, оказывал финансовую помощь членам сообщества».

4 февраля комика из Ейска Артемия Останина осудили на 5 лет и 9 месяцев за монологи про безногого мужчину и воображаемый диалог с Иисусом Христом. Комик вину не признал. Останину вменяется публичное возбуждение ненависти или вражды "с применением насилия или угрозой его применения" и оскорблении чувств верующих.

Жительница Дагестана, ранее обвиненная в подготовке теракта, также обвиняется в обучении терроризму и участии в деятельности террористической организации. Каждая из статей предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы. По данным следствия, она намеревалась осуществить взрыв у памятника в селе Тотурбийкала и приобрела через интернет компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. 

Силовики сообщили, что пресечена попытка теракта в исправительном учреждении в Краснодарском крае. По версии силовиков, осужденный планировал вооруженное нападение на сотрудников администрации и поджог. ФСБ России распространило видео, на котором задержанный признался, что хотел устроить пожар и убить сотрудников с помощью самодельных ножей. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта.

Белореченский районный суд Кубани приговорил уроженку Челябинской области Ксению Белову к одному году и шести месяцам лишения свободы. Она признана виновной в финансировании деятельности запрещенной в России организации.

Южный окружной военный суд рассмотрит дело 40-летнего жителя Ростова-на-Дону Сергея Рассаднева, обвиненного в причастности к террористической организации и государственной измене.

5 февраля суд приговорил  к срокам от 17 до 20 лет четырех жителей Ингушетии. Арби Батаев, Адам и Тимур Кодзоевы, а также Ирисхан Мерешков признаны виновными в участии в террористической организации, незаконном вооруженном формировании, хранении оружия и взрывчатки. Осужденные отказались признать вину.

Уроженка села Куллар Дербентского района Дагестана Лазай Казимагомедова, уехавшая в Сирию в 2015 году и вернувшаяся в Россию спустя десять лет, приговорена к восьми годам заключения. Суд в Дагестане признал 62-летнюю женщину участницей незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории иностранного государства.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам лишения свободы жительницу Санкт-Петербурга Полину Костюченко. Она признана виновной в госизмене и попытке покушения на представителей командного состава вооруженных сил России. В Ростове-на-Дону знакомая привлекла Костюченко к изготовлению самодельного взрывного устройства, которые она хранила до 31 января 2025 года по месту их временного совместного проживания.

6 февраля в Южный окружной военный суд направлено дело в отношении карачаево-черкесского активиста и отца пятерых детей Рустэма Айбазова, обвиняемого в финансировании терроризма за перевод денег женщине в Сирии. Фактически же, утверждают его родные и знакомые, преследование началось после масштабных сборов средств на гуманитарную помощь жителям сектора Газа, часть которых была изъята и впоследствии направлена для СВО.

В нескольких районах Ингушетии задержаны пять местных жителей. Силовики сообщили, что задержание проводилось по подозрению в призывах к осуществлению террористической деятельности.

7 февраля дело двух уроженцев Дагестана, которые обвиняются в организации сбора средств для покупки дронов с тепловизорами для украинского батальона, передано в суд. В настоящее время обвиняемые в организации финансирования терроризма находятся в федеральном и международном розыске, они заочно заключены под стражу.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Российский боец. Стоп-кадр видео из telegram-канала Минобороны России от 07.12.25, https://t.me/mod_russia/59187.
00:58, 8 декабря 2025
Власти признали убитыми в СВО более 8150 бойцов с юга России
Ахмеднаби Ахмеднабиев. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"
13:22, 9 августа 2024
Названы победители журналистского конкурса в память об Ахмеднабиеве
Соборная мечеть в Майкопе, Адыгея. Фото: "Кавказский узел"
11:54, 16 июня 2024
Жители юга России и стран Южного Кавказа празднуют Курбан-байрам
Пасхальное богослужение в одном из храмов Краснодара. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=sV9W5rkrjNQ
11:50, 5 мая 2024
Жители юга России и Кавказа отмечают Пасху
Землетрясение в Турции. Скриншот видео https://www.fontanka.ru/2023/02/07/72037742/
13:00, 7 февраля 2023
Не менее шести граждан республик Южного Кавказа пострадали во время землетрясения в Турции
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Коллаж "Кавказского узла". Кадры видео BAZA / Telegram Чеченские силовики против Арега Щепихина: похищение или задержание?

Адам Кадыров. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot. Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном

Последние записи в блогах
Фото
10:58, 6 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Дело о нальчикской канатке: моральный вред сократили наполовину
Фото
11:52, 5 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
В Баксане построили новый автовокзал, а люди недовольны
Фото
13:14, 2 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Полицейские нанесли травму инвалиду, и он же потом был осужден
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Протестующие с флагами на проспекте Руставели, 10 февраля 2026 года. Фото: Mindia Gabadze / Publika.
10 февраля 2026, 23:04
Активисты в Тбилиси вышли с плакатами под стены парламента

Интерьер суда. Фото: пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда
10 февраля 2026, 20:33
Гражданин Узбекистана осужден за подготовку теракта на Ставрополье

Ахмат Кадыров. Фото: Telegram / K95
10 февраля 2026, 16:54
Ахмат Кадыров получил второе за месяц новое назначение

Аслан Трахов. Фото: Верховный суд Республики Адыгея
10 февраля 2026, 14:58
Аслан Трахов лишен судейской неприкосновенности

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше