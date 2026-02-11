За неделю со 2 по 8 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах жертвы не зафиксированы

За неделю со 2 по 8 февраля 2026 года в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах России жертвы не зафиксированы. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал "Кавказский узел, за неделю с 26 января по 1 февраля в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах были убиты 2 человека.

Аресты и суды по террористическим статьям

2 февраля житель Астраханской области заключен под стражу по подозрению в попытке поджога трансформатора в Ахтубинске, а также служебных автомобилей российских силовых структур. Ему предъявлены обвинения по статьям о террористической деятельности и диверсии.

Житель Буйнакска обвинен в неоднократном демонстрировании символов запрещенной организации в соцсетях. Статья предусматривает до четырех лет лишения свободы. Ранее, в августе 2024 года, он привлекался к административной ответственности по аналогичному обвинению.

20-летнего уроженца Дагестана сотрудники ФСБ в Адыгее назвали причастным к подготовке теракта в крупном торговом центре "МЕГА Адыгея-Кубань" и вербовке молодых мусульман в террористическую организацию.

3 февраля к двум годам колонии приговорил суд в Каспийске местного жителя Закарью Исмаилова, признав его причастным к деятельности запрещенной экстремистской организации. Согласно бвинению, он «поддерживал ее идеологию, нацеленную на подрыв конституционного строя, устоев и безопасности государства, оказывал финансовую помощь членам сообщества».

4 февраля комика из Ейска Артемия Останина осудили на 5 лет и 9 месяцев за монологи про безногого мужчину и воображаемый диалог с Иисусом Христом. Комик вину не признал. Останину вменяется публичное возбуждение ненависти или вражды "с применением насилия или угрозой его применения" и оскорблении чувств верующих.

Жительница Дагестана, ранее обвиненная в подготовке теракта, также обвиняется в обучении терроризму и участии в деятельности террористической организации. Каждая из статей предусматривает от десяти до двадцати лет лишения свободы. По данным следствия, она намеревалась осуществить взрыв у памятника в селе Тотурбийкала и приобрела через интернет компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.

Силовики сообщили, что пресечена попытка теракта в исправительном учреждении в Краснодарском крае. По версии силовиков, осужденный планировал вооруженное нападение на сотрудников администрации и поджог. ФСБ России распространило видео, на котором задержанный признался, что хотел устроить пожар и убить сотрудников с помощью самодельных ножей. Возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта.

Белореченский районный суд Кубани приговорил уроженку Челябинской области Ксению Белову к одному году и шести месяцам лишения свободы. Она признана виновной в финансировании деятельности запрещенной в России организации.

Южный окружной военный суд рассмотрит дело 40-летнего жителя Ростова-на-Дону Сергея Рассаднева, обвиненного в причастности к террористической организации и государственной измене.

5 февраля суд приговорил к срокам от 17 до 20 лет четырех жителей Ингушетии. Арби Батаев, Адам и Тимур Кодзоевы, а также Ирисхан Мерешков признаны виновными в участии в террористической организации, незаконном вооруженном формировании, хранении оружия и взрывчатки. Осужденные отказались признать вину.

Уроженка села Куллар Дербентского района Дагестана Лазай Казимагомедова, уехавшая в Сирию в 2015 году и вернувшаяся в Россию спустя десять лет, приговорена к восьми годам заключения. Суд в Дагестане признал 62-летнюю женщину участницей незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории иностранного государства.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам лишения свободы жительницу Санкт-Петербурга Полину Костюченко. Она признана виновной в госизмене и попытке покушения на представителей командного состава вооруженных сил России. В Ростове-на-Дону знакомая привлекла Костюченко к изготовлению самодельного взрывного устройства, которые она хранила до 31 января 2025 года по месту их временного совместного проживания.

6 февраля в Южный окружной военный суд направлено дело в отношении карачаево-черкесского активиста и отца пятерых детей Рустэма Айбазова, обвиняемого в финансировании терроризма за перевод денег женщине в Сирии. Фактически же, утверждают его родные и знакомые, преследование началось после масштабных сборов средств на гуманитарную помощь жителям сектора Газа, часть которых была изъята и впоследствии направлена для СВО.

В нескольких районах Ингушетии задержаны пять местных жителей. Силовики сообщили, что задержание проводилось по подозрению в призывах к осуществлению террористической деятельности.

7 февраля дело двух уроженцев Дагестана, которые обвиняются в организации сбора средств для покупки дронов с тепловизорами для украинского батальона, передано в суд. В настоящее время обвиняемые в организации финансирования терроризма находятся в федеральном и международном розыске, они заочно заключены под стражу.

"Кавказский узел" публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв".

