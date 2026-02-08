Пять жителей Ингушетии подозреваются в призывах к терроризму
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В нескольких районах Ингушетии задержаны пять местных жителей, которые подозреваются в призывах к осуществлению террористической деятельности.
О задержании пятерых жителей Ингушетии сообщило в своем телеграм-канале 6 февраля управление Росгвардии по Северному Кавказу.
По данным ведомства, их задержали сотрудники ФСБ России при содействии бойцов СОБР Росгвардии, выполняющих задачи в составе Объединенной группировки войск в Северо-Кавказском регионе.
Отмечается, что по подозрению в призывах к осуществлению террористической деятельности задержаны пять жителей нескольких районов Ингушетии, каких конкретно - не уточняется. Отмечается также, что проводится проверка в установленном законодательством порядке.
Ранее "Кавказский узел" писал, что 5 февраля Южный окружной военный суд признал четырех жителей Ингушетии виновными в участии в террористической организации, незаконном вооруженном формировании, хранении оружия и взрывчатки, приговорив их к срокам от 17 до 20 лет. Осужденные отказались признать вину.
