Приостановлена работы аэропорта Волгограда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ограничения введены в аэропорту Волгограда, в регионе объявлена беспилотная опасность.

Как писал "Кавказский узел", ночью 22 января вводились ограничения в аэропорту Волгограда, а также Магаса, Владикавказа и Грозного. Жители Волгограда и Волжского сообщали о серии взрывов.

Сегодня около 00.00 мск была приостановлена работа аэропорта Волгограда, сообщает телеграм-канал "Говорит Росавиация".

Отмечается традиционно, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

За полчаса до решения Росавиации в регионе была объявлена беспилотная опасность, жителям рекомендовали избегать открытых участков улиц и не подходить к окнам, информирует v1.ru.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина - 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.