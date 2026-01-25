×

Кавказский узел

RU EN
Лента новостей
04:58, 25 января 2026

Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей Волжского из-за затянувшегося капремонта школы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководитель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье о халатности после жалоб жителей Волжского на срыв сроков капитального ремонта средней школы.

Как писал "Кавказский узел", 22 января родители учеников школы в Волжском пожаловались на срыв капремонта. Работы должны были закончиться к марту 2025 года, однако занятия в школе до сих пор не проводятся.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин заинтересовался обращением жителей Волжского по поводу срыва капремонта школы, следует из сообщения, опубликованного 24 января в телеграм-канале ведомства.

В сообщении отмечается, что жители Волжского пожаловались на то, что их дети вынуждены менять школы из-за незавершенного капитального ремонта в двух учебных заведениях, включенных в программу модернизации. По данному факту следственные органы СК России по Волгоградской области возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

Бастрыкин поручил руководителю областного следственного управления В. Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения.

Автор: "Кавказский узел"

