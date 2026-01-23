×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:41, 23 января 2026

Жители Волжского пожаловались на срыв капремонта в школе

Кадр видеообращения родителей детей в Волжском. Фото: Типичный Волжский / Telegram-канал

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Волжском сорвали срок ремонта средней школы: работы начались еще в конце 2023 года и должны были закончиться к марту 2025 года, однако занятия в образовательном учреждении до сих пор не проводятся.

Родители учащихся в школе в Волжском записали видеообращение к администрации города, потребовав обозначить конкретные сроки ремонта школы. Они требуют назвать дату, когда их дети, временно переведенные в другие учреждения, смогут продолжить обучение в своей школе.

Видеообращение опубликовал Telegram-канал "Типичный Волжский", насчитывающий более 4 тысяч подписчиков. К 06.40 мск публикация набрала более 800 просмотров.

Кадр видеообращения родителей детей в Волжском. Фото: Типичный Волжский / Telegram-канал

"Уважаемые представители администрации Волжского, мы, родители обучающихся детей в средней школе №13 обращаемся к вам по поводу следующей ситуации. Нашу школу закрыли три года назад на ремонт. Все учащиеся были распределены по другим школам. У нас есть письменный ответ из комитета образования, в котором прописано, что наши дети будут обучаться на время ремонта в школе №13 в двух других школах", - говорит мужчина на видео.

По словам родителей, они с пониманием отнеслись к ситуации, но на сегодняшний день идет третий учебный год и дети вынуждены обучаться не в своей школе, а в здании другой, временно предоставленной им, пока их собственная школа находится на ремонте.

"Однако нам сообщили, что с 1 февраля здание начальной школы закрывают на ремонт и всех наших детей перераспределяют еще раз по другим школам. В связи с этим мы просим, предоставить официальную и прозрачную информацию о текущем статусе ремонта школы №13, озвучить конкретные сроки завершения работ и открытия школы, рассмотреть возможность обеспечения стабильного места обучения наших детей без очередного перераспределения по другим школам", - говорят родители детей.

В обращении родители попросили защитить права детей. "Мы не выступаем против ремонтов и мер безопасности, мы выступаем за ответственность, планирование и уважение к детям и родителям. Просим услышать нас и принять решение в кратчайшие сроки", - резюмировали они. 

По словам авторов обращения, летом 2025 года, когда они приходили оценить ход ремонта основной школы, "ремонта как такового не было". 

"Нам пообещали, что в декабре 2025 года в нашей школе закончится ремонт и мы спокойно переедем в следующем году. Сейчас 2026 год, до сих пор в школе ремонт. Нашу другую школу тоже расформировывают, а те школы, которые нам предлагают, находятся далеко от нашего района. Как наши маленкие дети будут туда ездить? Просим вас принять меры", возмущается женщина.

Позже, родители учеников 13-й школы встретились с представителями управления образования, но диалог не принес результатов. В итоге, они записали новое видеообращение - на этот раз с просьбой к Александру Бастрыкину, передает Telegram-канал.

В обращении родители попросили оставить детей учиться во временно предоставленной школе до конца учебного года и не перераспределять детей еще раз.

"Кавказский узел" также писал, что жители волгоградского поселка остались недовольны итогом набора в начальные классы, чьи дома оказались исключены из территории новой школы.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
05:43, 23 января 2026
Военнослужащий в Нальчике получил срок за уклонение от службы
03:45, 23 января 2026
Военный из Волгоградской области убит в зоне СВО
01:50, 23 января 2026
Вагиф Хачатрян перенес операцию в Ереване
20:33, 22 января 2026
Дело бывшего главы Кайтагского района о мошенничестве дошло до суда
18:55, 22 января 2026
Суд конфисковал имущество Елены Золотаревой
17:42, 22 января 2026
Житель Сочи приговорен к длительному сроку по делу о терроризме
Все события дня
Новости
03:45, 23 января 2026
Военный из Волгоградской области убит в зоне СВО
БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
07:21, 22 января 2026
Минобороны отчиталось о восьми сбитых дронах в небе юга России
Люди в аэропорту. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:25, 22 января 2026
Четыре аэропорта на юге России закрыты для самолетов
Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
14:49, 21 января 2026
Комбатант из Волгоградской области убит в зоне боевых действий
Андрей Глухов. Фото: личный аккаунт Андрея Глухова в Telegram
00:27, 21 января 2026
Правозащитники признали политзаключенным осужденного за госизмену волгоградца
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:29, 15 января 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Матери, разлученные с детьми. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Суды и обычаи: как на Кавказе матерей разлучают с детьми

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Подразделения советской армии в Баку. Зима 1990 года. Фото: K. Martens https://ru.wikipedia.org/ "Черный январь" 1990 года в Баку

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
13:41, 5 января 2026
В декабре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе был убит один человек
Темы дня
Скриншот одной из сторис Адама Кадырова 22 января. kadyrov / Instagram
23 января 2026, 02:47
Адам Кадыров ответил критикам сериальным монологом под музыку Муцураева

Айна Манькиева. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
22 января 2026, 21:59
Отец Айны Манькиевой пригрозил "любой ценой" найти дочь

Очистка пляжа в Анапе от мазута. Январь 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/14857
22 января 2026, 18:10
Промедление с откачкой мазута из затонувших танкеров ставит под угрозу сезон в Анапе

Мемориальная табличка уничтожена на доме Политковской. 22 января 2026 г. Фото: https://t.me/ostorozhno_novosti/45264
22 января 2026, 16:00
Третья мемориальная табличка уничтожена на доме Политковской

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше