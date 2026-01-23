Жители Волжского пожаловались на срыв капремонта в школе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Волжском сорвали срок ремонта средней школы: работы начались еще в конце 2023 года и должны были закончиться к марту 2025 года, однако занятия в образовательном учреждении до сих пор не проводятся.

Родители учащихся в школе в Волжском записали видеообращение к администрации города, потребовав обозначить конкретные сроки ремонта школы. Они требуют назвать дату, когда их дети, временно переведенные в другие учреждения, смогут продолжить обучение в своей школе.

Видеообращение опубликовал Telegram-канал "Типичный Волжский", насчитывающий более 4 тысяч подписчиков. К 06.40 мск публикация набрала более 800 просмотров.

"Уважаемые представители администрации Волжского, мы, родители обучающихся детей в средней школе №13 обращаемся к вам по поводу следующей ситуации. Нашу школу закрыли три года назад на ремонт. Все учащиеся были распределены по другим школам. У нас есть письменный ответ из комитета образования, в котором прописано, что наши дети будут обучаться на время ремонта в школе №13 в двух других школах", - говорит мужчина на видео.

По словам родителей, они с пониманием отнеслись к ситуации, но на сегодняшний день идет третий учебный год и дети вынуждены обучаться не в своей школе, а в здании другой, временно предоставленной им, пока их собственная школа находится на ремонте.

"Однако нам сообщили, что с 1 февраля здание начальной школы закрывают на ремонт и всех наших детей перераспределяют еще раз по другим школам. В связи с этим мы просим, предоставить официальную и прозрачную информацию о текущем статусе ремонта школы №13, озвучить конкретные сроки завершения работ и открытия школы, рассмотреть возможность обеспечения стабильного места обучения наших детей без очередного перераспределения по другим школам", - говорят родители детей.

В обращении родители попросили защитить права детей. "Мы не выступаем против ремонтов и мер безопасности, мы выступаем за ответственность, планирование и уважение к детям и родителям. Просим услышать нас и принять решение в кратчайшие сроки", - резюмировали они.

По словам авторов обращения, летом 2025 года, когда они приходили оценить ход ремонта основной школы, "ремонта как такового не было".

"Нам пообещали, что в декабре 2025 года в нашей школе закончится ремонт и мы спокойно переедем в следующем году. Сейчас 2026 год, до сих пор в школе ремонт. Нашу другую школу тоже расформировывают, а те школы, которые нам предлагают, находятся далеко от нашего района. Как наши маленкие дети будут туда ездить? Просим вас принять меры", возмущается женщина.

Позже, родители учеников 13-й школы встретились с представителями управления образования, но диалог не принес результатов. В итоге, они записали новое видеообращение - на этот раз с просьбой к Александру Бастрыкину, передает Telegram-канал.

В обращении родители попросили оставить детей учиться во временно предоставленной школе до конца учебного года и не перераспределять детей еще раз.

