Главная   /   Лента новостей
22:43, 9 марта 2026

Пенсионер из Камышина оштрафован по статье о дискредитации армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Камышина Гайритин Суманаков получил штраф по статье о дискредитации российских военных за лайк в "Одноклассниках". Это уже второй штраф для пенсионера по статье о дискредитации вооруженных сил. 

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, с тех пор жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Камышинский городской суд оштрафовал пенсионера Гайритина Суманакова по статье о дискредитации армии из-за лайка на публикации другого пользователя в социальной сети "Одноклассники". На карточку дела на сайте суда сегодня обратило внимание SOTAvision*. 

Реакцию пользователя на публикацию зафиксировал оперативник центра "Э", чей рапорт стал основанием для административного дела. Дело пенсионера было рассмотрено 12 февраля. 

Пост, которому Суманаков поставил "класс", был опубликован другим пользователем в 2023 году и посвящен участнику военных действий на Украине, который вернулся из зоны боев покалеченным. "Захотел деньжат подзаработать убийством детей на Украине, высшие силы воздали ему по заслугам", - цитируется текст публикации в постановлении суда. 

В суде пенсионер признал вину, и суд оштрафовал его на 45 тысяч рублей. В постановлении отмечается, что прежде он привлекался к административной ответственности "за однородное правонарушение". Согласно картотеке Камышинского горсуда, в апреле 2024 года Суманаков был оштрафован на 33 тысячи рублей по той же статье о дискредитации армии - также за "класс" в "Одноклассниках". 

Статья 207.3 УК РФ была введена 4 марта 2022 года, после начала российской операции на Украине. Эта статья УК РФ противоречит Конституции России, а также базовым принципам права, заявил Центр защиты прав человека "Мемориал"*. "Формулировки статьи не позволяют заранее определить, какие высказывания являются правомерными, а какие запрещенными. Гражданин не может заранее знать, какие его высказывания, какая информация могут быть сочтены в данном контексте ложными", - подчеркнули правозащитники. 

* внесены в российский реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

