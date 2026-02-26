×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:39, 26 февраля 2026

Волгоградский облсуд принял сторону Нагавкина в трех спорах с ФСИН

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Требования трех исков Игоря Нагавкина к федеральному и областному управлениям ФСИН, связанные с условиями его содержания в Ленинском СИЗО и Урюпинской ЛИУ-23, удовлетворены Волгоградским областным судом. 

Как писал "Кавказский узел", Игорь Нагавкин отбывал двухлетний срок в колонии-поселении в Урюпинске по делу о дезорганизации работы СИЗО. Администрация колонии обратилась в суд для изменения вида исправительного учреждения ("перережим") на колонию общего режима. Адвокат и правозащитники заявили о пыточных условиях содержания Нагавкина в колонии-поселении. До перевода в колонию общего режима руководство колонии-поселения Урюпинска решило содержать Игоря Нагавкина в ШИЗО. Суд отказал правозащитнику Валентину Богдану в праве на участие в процессе качестве защитника, оспорить в суде более 700 рапортов о нарушении режима Нагавкину и его защите не удалось. В конце октября 2025 года Нагавкина перевели из Урюпинской колонии-поселения в Камышинскую колонию общего режима.

16 декабря 2024 года в Урюпинском районном суде начался судебный процесс, в котором сторона защиты обжаловала вынесенные ранее Нагавкину руководством учреждения взыскания. С ноября 2024 года Нагавкин бессрочно находился в штрафном изоляторе. Лишь однажды перед судебным заседанием 9 января он вышел из изолятора всего на сутки. В ШИЗО Игорь проводил голодовку, протестуя против вынесенных ему, как он считает, незаконных взысканий. 

В конце 2025 года в Центральном районном суде и Урюпинском городском суде рассматривался ряд исков правозащитника Игоря Нагавкина по поводу нарушений условий содержания в СИЗО-5 города Ленинска и в ЛИУ-23 города Урюпинска. Нагавкин требовал возместить ему судебные издержки и моральный вред, причиненный незаконным, по его мнению, ужесточением условий содержания. Ответчиками выступали подразделения ФСИН, Судебный департамент при Верховном Суде РФ, региональные Управления Судебного департамента и Федерального казначейства. По всем искам судьи районного и городского судов вынесли положительные решения, но требования о возмещении морального вреда не были удовлетворены. 

Ответчики оспорили эти судебные решения в Волгоградском областном суде. По каждой из жалоб Нагавкина на условия содержания были проведены апелляционные заседания, они состоялись 30 января, 19 и 20 февраля. Апелляционная инстанция подтвердила законность всех требований правозащитника. 

16 февраля судья Вера Трусова рассматривала иск Нагавкина «о возмещении ущерба и компенсации морального вреда, причиненного ненадлежащими условиями содержания в следственных изоляторах и исправительных учреждениях, не связанные с незаконными действиями (бездействием) органов дознания, следствия». Также она рассматривала иски Нагавкина о возмещении ущерба и компенсации морального вреда, «причиненного ненадлежащими условиями содержания в следственных изоляторах и исправительных учреждениях», в том числе во время транспортировки 12 марта 2025 года. Ответчиком выступало региональное управление Федерального казначейства. По этому делу судебное решение пока не вынесено, следующее заседание назначено на 12 марта, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» родственники Нагавкина. 

«Областной суд встал на мою сторону и вынес самостоятельное решение по делу, которым признал действия ЛИУ (№23) незаконными, но суд отказал мне в компенсации морального вреда. Но это поправимо», - написал Нагавкин в своем письме родным.

Сумму возмещения морального вреда Нагавкину его адвокаты пока попросили не обнародовать. Один из защитников Игоря Нагавкина Платон Ананьев заметил, что положительные решения по жалобам правозащитника на условия содержания в местах лишения свободы, «конечно могут позитивно отразиться на его дальнейшей судебной борьбе».

«Игорь освобождается в октябре. Думаю, условия его содержания в Камышинской колонии не ухудшатся. Относительно возмещения морального вреда процесс еще не закончен, адвокаты выстраивают стратегию защиты. Есть шансы, что судебные решения будут в его (Нагавкина) пользу», - сказал Платон Ананьев корреспонденту «Кавказского узла».

Сестра Нагавкина Наталья Шишлина сообщила, что общается с ним через письма, последнее письмо от него семья получила 23 февраля (имеется в распоряжении  «Кавказского узла»). В нем Нагавкин сообщил, что выиграл очередное дело в Волгоградском областном суде (20 февраля) «против ЛИУ и начальника ФСИН по Волгоградской области».

«Игорь, как всегда, на условия содержания и на здоровье не жалуется. Ждем с нетерпением его освобождения», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Наталья Шишлина.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
БПЛА в полете. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:05, 25 февраля 2026
Взрывотехники уничтожили семь неразорвавшихся беспилотников в Волгоградской области
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:05, 23 февраля 2026
Военный из Волгоградской области убит на Украине
Сотрудники ФСБ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
19:56, 19 февраля 2026
ФСБ рапортовала о задержании в трех регионах юга России членов ячейки террористов
Лолита Милявская. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
03:08, 18 февраля 2026
Аналитики оценили отмену концерта Лолиты в Волгограде
Цветы у памятника. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Владимиром Тельпуком.
00:47, 17 февраля 2026
Волгоградский активист подвергся задержанию у памятника жертвам репрессий
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Последние записи в блогах
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Все блоги
Аналитика
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
14:14, 5 января 2026
2 человека погибли и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в IV квартале 2025 года
Темы дня
Задержание Юлии Мельниченко. 24 февраля 2026 г. Фото: https://t.me/ovdinfolive/40121 включено в реестр инагентов
25 февраля 2026, 18:10
Юлия Мельниченко провела в полиции три часа после задержания на пикете

Эмин Ибрагимов. Фото: Парвана Байрамова (VOA)
25 февраля 2026, 14:11
Верховный суд Азербайджана утвердил приговор бывшему дипломату Ибрагимову

Рубен Варданян в суде. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
25 февраля 2026, 13:12
Рубен Варданян отказался обжаловать приговор бакинского суда

Участники шествия в Тбилиси, 24 февраля 2026 года. Фото: Хатия Кахидзе / Publika
24 февраля 2026, 23:38
Участники шествия в Тбилиси выразили солидарность с Украиной

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше