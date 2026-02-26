Волгоградский облсуд принял сторону Нагавкина в трех спорах с ФСИН

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Требования трех исков Игоря Нагавкина к федеральному и областному управлениям ФСИН, связанные с условиями его содержания в Ленинском СИЗО и Урюпинской ЛИУ-23, удовлетворены Волгоградским областным судом.

Как писал "Кавказский узел", Игорь Нагавкин отбывал двухлетний срок в колонии-поселении в Урюпинске по делу о дезорганизации работы СИЗО. Администрация колонии обратилась в суд для изменения вида исправительного учреждения ("перережим") на колонию общего режима. Адвокат и правозащитники заявили о пыточных условиях содержания Нагавкина в колонии-поселении. До перевода в колонию общего режима руководство колонии-поселения Урюпинска решило содержать Игоря Нагавкина в ШИЗО. Суд отказал правозащитнику Валентину Богдану в праве на участие в процессе качестве защитника, оспорить в суде более 700 рапортов о нарушении режима Нагавкину и его защите не удалось. В конце октября 2025 года Нагавкина перевели из Урюпинской колонии-поселения в Камышинскую колонию общего режима.

16 декабря 2024 года в Урюпинском районном суде начался судебный процесс, в котором сторона защиты обжаловала вынесенные ранее Нагавкину руководством учреждения взыскания. С ноября 2024 года Нагавкин бессрочно находился в штрафном изоляторе. Лишь однажды перед судебным заседанием 9 января он вышел из изолятора всего на сутки. В ШИЗО Игорь проводил голодовку, протестуя против вынесенных ему, как он считает, незаконных взысканий.

В конце 2025 года в Центральном районном суде и Урюпинском городском суде рассматривался ряд исков правозащитника Игоря Нагавкина по поводу нарушений условий содержания в СИЗО-5 города Ленинска и в ЛИУ-23 города Урюпинска. Нагавкин требовал возместить ему судебные издержки и моральный вред, причиненный незаконным, по его мнению, ужесточением условий содержания. Ответчиками выступали подразделения ФСИН, Судебный департамент при Верховном Суде РФ, региональные Управления Судебного департамента и Федерального казначейства. По всем искам судьи районного и городского судов вынесли положительные решения, но требования о возмещении морального вреда не были удовлетворены.

Ответчики оспорили эти судебные решения в Волгоградском областном суде. По каждой из жалоб Нагавкина на условия содержания были проведены апелляционные заседания, они состоялись 30 января, 19 и 20 февраля. Апелляционная инстанция подтвердила законность всех требований правозащитника.

16 февраля судья Вера Трусова рассматривала иск Нагавкина «о возмещении ущерба и компенсации морального вреда, причиненного ненадлежащими условиями содержания в следственных изоляторах и исправительных учреждениях, не связанные с незаконными действиями (бездействием) органов дознания, следствия». Также она рассматривала иски Нагавкина о возмещении ущерба и компенсации морального вреда, «причиненного ненадлежащими условиями содержания в следственных изоляторах и исправительных учреждениях», в том числе во время транспортировки 12 марта 2025 года. Ответчиком выступало региональное управление Федерального казначейства. По этому делу судебное решение пока не вынесено, следующее заседание назначено на 12 марта, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» родственники Нагавкина.

«Областной суд встал на мою сторону и вынес самостоятельное решение по делу, которым признал действия ЛИУ (№23) незаконными, но суд отказал мне в компенсации морального вреда. Но это поправимо», - написал Нагавкин в своем письме родным.

Сумму возмещения морального вреда Нагавкину его адвокаты пока попросили не обнародовать. Один из защитников Игоря Нагавкина Платон Ананьев заметил, что положительные решения по жалобам правозащитника на условия содержания в местах лишения свободы, «конечно могут позитивно отразиться на его дальнейшей судебной борьбе».

«Игорь освобождается в октябре. Думаю, условия его содержания в Камышинской колонии не ухудшатся. Относительно возмещения морального вреда процесс еще не закончен, адвокаты выстраивают стратегию защиты. Есть шансы, что судебные решения будут в его (Нагавкина) пользу», - сказал Платон Ананьев корреспонденту «Кавказского узла».

Сестра Нагавкина Наталья Шишлина сообщила, что общается с ним через письма, последнее письмо от него семья получила 23 февраля (имеется в распоряжении «Кавказского узла»). В нем Нагавкин сообщил, что выиграл очередное дело в Волгоградском областном суде (20 февраля) «против ЛИУ и начальника ФСИН по Волгоградской области».

«Игорь, как всегда, на условия содержания и на здоровье не жалуется. Ждем с нетерпением его освобождения», - сказала корреспонденту «Кавказского узла» Наталья Шишлина.