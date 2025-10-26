×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
23:31, 26 октября 2025

Нагавкин переведен в колонию общего режима

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитника Игоря Нагавкина перевели по решению суда из Урюпинской колонии-поселения в Камышинскую колонию общего режима. Ему предстоит отбыть восемь дней в ШИЗО оставшегося срока дисциплинарного взыскания.

Как писал "Кавказский узел", Игорь Нагавкин отбывал двухлетний срок в колонии-поселении в Урюпинске по делу о дезорганизации работы СИЗО. Администрация колонии обратилась в суд для изменения вида исправительного учреждения ("перережим") на колонию общего режима. Адвокат и правозащитники заявили о пыточных условиях содержания Нагавкина в колонии-поселении. Суд принял к рассмотрению административный иск, в котором Нагавкин обжаловал семь наложенных на него взысканий, а активисты собрали почти 26 тысяч рублей на оплату услуг адвоката. При этом суд отказал правозащитнику Валентину Богдану в праве на участие в качестве защитника. До перевода в колонию общего режима руководство колонии-поселения Урюпинска решило содержать Игоря Нагавкина в ШИЗО. На него составлено уже более 700 рапортов о нарушении режима. Оспорить их в суде Нагавкину и его защите не удалось.

16 декабря 2024 года в Урюпинском районном суде начался судебный процесс, в котором сторона защиты обжаловала вынесенные ранее Нагавкину руководством учреждения взыскания. С ноября 2024 года Нагавкин бессрочно находился в штрафном изоляторе. Лишь однажды перед судебным заседанием 9 января он вышел из изолятора всего на сутки. В ШИЗО Игорь проводил голодовку, протестуя против вынесенных ему, как он считает, незаконных взысканий. 

Игоря Нагавкина перевели по решению суда из Урюпинской колонии-поселения в Камышинскую колонию общего режима, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сестра Игоря Наталья Шишлина.

"Сегодня он (Игорь Нагавкин) позвонил нам, наверное, в начале восьмого часа утра, сказал, что его привезли ночью в Камышин в ИК-5. Сказал, что все нормально с ним, здоровье хорошее. Он принял душ. И ему выдали новый комплект зимней одежды. Сказал, что он будет досиживать восемь суток в ШИЗО, которые он не досидел в Урюпинске", - сообщила она.

По ее словам, голос был "бодрый, настроение нормальное". "Связь была плохая. Игоря плохо было слышно. Он перенабирал нас несколько раз", - рассказала Наталья.

Позже она сообщила журналисту, что Игорь звонил ей второй раз. Речь шла о попытке связаться с адвокатом Шухардиным и его помощницей. Нагавкин хотел обсудить стратегию защиты на уровне Верховного суда, куда подал жалобу адвокат. 

Она сообщила, что Игоря приняли в колонии хорошо. "Говорит, совсем другое отношение. Завтра только в ШИЗО посадят, друг посылку передал с продуктами, удалось ее забрать, продукты на новом месте сотрудники не отобрали", - сообщила Шишлина.

"Все принятые судебные решения были предсказуемы. Чуда не произошло", - коротко оценил ситуацию  защитник Нагавкина Валентин Богдан.

Подробности о деле Нагавкина собраны в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

