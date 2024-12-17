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02:40, 17 декабря 2024

Коллега Нагавкина указал на грубое нарушение его прав в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Урюпинске начался судебный процесс по "перережиму" в отношении правозащитника Игоря Нагавкина, который отбывает наказание в колонии-поселении. По мнению правозащитника Валентина Богдана, руководство колонии грубо нарушило закон, оставив Нагавкина в штрафном изоляторе на два срока подряд.

Как писал "Кавказский узел", Нагавкин пожаловался на условия содержания осужденных в колонии-поселении в Волгоградской области, где он отбывает наказание, и потребовал провести проверку. 19 ноября стало известно, что Игорь Нагавкин помещен в штрафной изолятор, где объявил голодовку. Правозащитники направили запрос в УФСИН о правомерности действий руководства колонии в отношении Нагавкина. После этого администрация колонии-поселения в Урюпинске продлила срок пребывания Нагавкина в штрафном изоляторе и, признав его злостным нарушителем, готовит документы для перевода правозащитника в колонию общего режима. 13 декабря стало известно, что Нагавкина не выпустили из штрафного изолятора, хотя истек срок второго подряд наказания.

Нагавкин оказывал помощь заключенным и их родственникам, привлекал внимание к пыткам и частой гибели людей в тюрьмах и колониях, боролся с распространением наркотиков. Нагавкин был членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Волгоградской области. Также Нагавкин занимался проблемами экологической безопасности - способствовал прекращению выгрузки комовой серы в порту Калача-на-Дону, противостоял застройке парка, организовывал расчистку местного пляжа, говорится в биографической справке "Кавказского узла" об Игоре Нагавкине.

16 декабря в Урюпинском районном суде начался процесс по вопросу изменения вида исправительного учреждения для правозащитника Игоря Нагавкина. Инициатором судебного процесса является руководство колонии-поселения, в которой отбывает свой срок Нагавкин. Их представитель присутствовал в зале заседаний. Сторону защиты представлял врио председателя фонда "В защиту прав заключенных"* Валентин Богдан, который действует по доверенности от Нагавкина. Игорь Нагавкин участвовал в заседании посредством видеоконференцсвязи.

И Игорь, и я - мы будем обжаловать назначенные ему взыскания

Валентин Богдан сказал корреспонденту "Кавказского узла", что суд акцентирует внимание именно на "перережиме". Определение законности или незаконности вынесенных Нагавкину взысканий за нарушения дисциплины и режима в сферу интересов этого суда не входит. "Руководство колонии-поселения подало ходатайство о "перережиме". Суд будет рассматривать это ходатайство. Но не все так однозначно. И Игорь, и я - мы будем обжаловать назначенные ему взыскания. Если судья будет их принимать (к рассмотрению) - судебные заседания будут откладываться", - сказал Богдан.

И, действительно, судья перенес заседание суда на 25 декабря.

Богдан оптимистично смотрит на процесс, так как, по его мнению, колония-поселение "грубо нарушила закон", оставив Нагавкина в ШИЗО без перерыва после окончания первого срока наказания. Богдан привел примеры, когда суд принимал сторону заключенных в подобных делах - дела в Братске и в Красноярске. "Удалось пообщаться с Игорем по видеоконференцсвязи. Он выглядит бодрым. Жалоб никаких от него не услышал. Как я понял, он прекратил голодовку. Тем более что некоторые его требования по исправлению нарушений условий содержания в колонии-поселении руководством были выполнены. Например, сделали пандус. Впрочем, вопросы остаются. Зачем было отправлять Нагавкина за 400 километров от Волгограда? Ведь там есть подобные колонии. Не желает ли руководство посредством этого "перережима" избавиться от правозащитника, который продолжает борьбу за права заключенных, находясь в их учреждении?" - задается вопросом Валентин Богдан.

Водворение в ШИЗО производится после проведения медосмотра и выдачи медзаключения о возможности нахождения в изоляторе по состоянию здоровья, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко.

"Как мы знаем, Нагавкину был назначен постельный режим врачом. То есть он серьезно болен, и его нельзя было помещать в ШИЗО. И этим руководство учреждения нарушило закон (пункт 4 статьи 117 УИК РФ)", - заявил юрист.

При этом Иващенко отметил, что максимальный срок дисциплинарного взыскания в виде помещения заключенного в ШИЗО на 15 суток не исключает возможности повторного применения этой меры взыскания к нему "за каждое совершенное им нарушение". "Другое дело, было ли это нарушение. Если заключенный не согласен с вынесенным ему взысканием, он может его обжаловать в суде или в вышестоящей инстанции. Впрочем, отсидеть в ШИЗО ему, скорее всего, придется. Если же суд встанет на сторону заключенного и признает действия руководства исправительного учреждения незаконными, это самое руководство, как показывает практика, отделается, скорее всего, дисциплинарным взысканием", - пояснил Сергей Иващенко.

Напомним, в начале апреля 2024 года Кассационный суд в Краснодарском крае отменил решение Волгоградского областного суда, оставившего в силе приговор Нагавкину по делу о краже. Дело вновь было направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Прокуратура заявила, что Игорю Нагавкину следует смягчить приговор по делу о краже и освободить от наказания в связи с истечением срока давности. 

23 апреля 2024 года Волгоградский облсуд переквалифицировал действия с тяжких до средней тяжести и освободил Игоря Нагавкина из заключения в связи с истечением срока давности. 15 августа Четвертый кассационный суд Краснодара оставил в силе приговор Нагавкину по делу о краже и отказался назначить ему по требованию прокуратуры реальный срок. Нагавкин настаивал на отмене приговора и оправдании, он намерен обжаловать решение в Верховном и Конституционном судах. В этот же день правозащитник покинул территорию СИЗО-5 в Ленинске, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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