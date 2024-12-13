Руководство колонии отказалось сообщить о состоянии Нагавкина его сестре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитника Игоря Нагавкина не выпустили из штрафного изолятора, хотя у него истек срок второго подряд наказания. Руководство колонии-поселения в Урюпинске отказалось сообщить сестре о его состоянии.

Как писал "Кавказский узел", Нагавкин пожаловался на условия содержания осужденных в колонии-поселении в Волгоградской области, где он отбывает наказание, и потребовал провести проверку. 19 ноября стало известно, что Игорь Нагавкин помещен в штрафной изолятор, где объявил голодовку. Правозащитники направили запрос в УФСИН о правомерности действий руководства колонии в отношении Нагавкина. После этого администрация колонии-поселения в Урюпинске продлила срок Нагавкина в штрафном изоляторе и, признав его злостным нарушителем, готовит документы для перевода правозащитника в колонию общего режима.

Нагавкин оказывал помощь заключенным и их родственникам, привлекал внимание к пыткам и частой гибели людей в тюрьмах и колониях, боролся с распространением наркотиков. Нагавкин был членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Волгоградской области. Также Нагавкин занимался проблемами экологической безопасности - способствовал прекращению выгрузки комовой серы в порту Калача-на-Дону, противостоял застройке парка, организовывал расчистку местного пляжа, говорится в биографической справке "Кавказского узла" об Игоре Нагавкине.

Родственникам правозащитника Игоря Нагавкина, отбывающего второе подряд наказание в ШИЗО, руководство колонии-поселения в Урюпинске отказалось предоставить какую-либо информацию о его состоянии.

«Зря съездила в Урюпинск вчера (12 декабря). У Игоря в четверг должен был закончится срок содержания его в ШИЗО. Думала удастся с ним пообщаться. Но его продолжают держать в штрафном изоляторе", - сказала корреспонденту «Кавказского узла» сестра Игоря Нагавкина Наталья Шишлина.

Спросила, почему Игорь все еще в ШИЗО, хотя срок наказания истек. Мне ничего конкретного не ответили, сказали только, что у него девять замечаний.

Женщина рассказала, что в колонии-поселении с ней общался один из сотрудников, был вежлив. Ее несколько раз предупредили о недопустимости ведения аудио- и видеозаписи, предложили оставить телефон, сумки и верхнюю одежду у секретаря. По словам женщины, руководитель учреждения и его заместитель «вели себя нервно». Несмотря на то, что у Натальи Шишлиной была доверенность от брата, информацию о его состоянии здоровья и о сроках наказания в штрафном изоляторе ей не сообщили.

"Спросила, почему Игорь все еще в ШИЗО, хотя срок наказания истек. Мне ничего конкретного не ответили, сказали только, что у него девять замечаний. Я спросила: "И что, за каждое из них он будет сидеть в ШИЗО?" Ответили, что не за каждое. Спросила о перережиме. Ответили, что суд 16 декабря это решит. В случае, если перережим Игорю назначат, он до конца января будет находится в колонии-поселении", - рассказала Наталья.

Шишлина сказала, что передала передачу брату, но сотрудники учреждения ей пояснили, что не отвечают за сохранность продуктов питания, так как неизвестен окончательный срок пребывания Игоря в штрафном изоляторе. Наталье сообщили, что Игорь поблагодарил руководство учреждения за то, что ему «починили окно».

«То есть у него окно было разбито что ли! Он там мерз, получается. Неудивительно, что он болеет. И вот только сейчас ему там окно пленкой заградили. О том, продолжает ли Игорь голодовку, мне так и не сказали. Никакой существенной информации так и не дали. Хотя у меня от Игоря доверенность есть и я имею право на получение информации и о его здоровье, и о сроках его наказания», - возмутилась Наталья Шишлина.

Сестра заключенного правозащитника возмутилась тем, что сотрудник учреждения отказался рассказать о состоянии здоровья ее брата. Ей не разрешили пообщаться с врачом, который наблюдает за состоянием здоровья Нагавкина. Сотрудник колонии-поселения сказал лишь, что Нагавкин находится «на постельном режиме».

Врио председателя фонда «В защиту прав заключенных»* Валентин Богдан сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что «постельный режим» в условиях нахождения заключенного в ШИЗО «на самом деле благо для него».

«Там ведь как. Утром в камере кровать поднимают, как в поезде. И заключенный весь день не может прилечь. Он может либо ходить по камере, либо сидеть на тумбочке. Постельный же режим предполагает как раз то, что заключенный может лежать весь день. Это, конечно, хорошо для него», - сказал Валентин Богдан.

Правозащитник из Калача-на-Дону Игорь Нагавкин 26 июня был признан виновным в дезорганизации работы СИЗО в Ленинске. Областной суд по жалобе прокуратуры заменил Нагавкину условный двухлетний срок в колонии-поселении на реальный. В октябре, перед тем как отправиться в колонию-поселение, Игорь Нагавкин в кассационной жалобе указал на нарушения при рассмотрении дела и потребовал отменить приговор.

Валентин Богдан сообщил корреспонденту, что 11 декабря в Краснодарском суде рассматривалась кассационная жалоба Игоря Нагавкина на решение областного и районного судов по делу о дезорганизации работы СИЗО-5 в городе Ленинске. По словам Богдана, защищал интересы Нагавкина государственный адвокат. О качестве работы этого адвоката Богдан ничего сказать не смог, так как связи с ним у него нет. Суд отказал в удовлетворении требований по этой кассации.

«Больше никакой информации мы не можем получить. Нам, например, неизвестно, участвовал ли Игорь в этом заседании по видеоконференцсвязи. Информация сейчас о нем максимально скрыта», - подытожил Валентин Богдан.

Напомним, в начале апреля 2024 года Кассационный суд в Краснодарском крае отменил решение Волгоградского областного суда, оставившего в силе приговор Нагавкину по делу о краже. Дело вновь было направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Прокуратура заявила, что Игорю Нагавкину следует смягчить приговор по делу о краже и освободить от наказания в связи с истечением срока давности.

23 апреля 2024 года Волгоградский облсуд переквалифицировал действия с тяжких до средней тяжести и освободил Игоря Нагавкина из заключения в связи с истечением срока давности. 15 августа Четвертый кассационный суд Краснодара оставил в силе приговор Нагавкину по делу о краже и отказался назначить ему по требованию прокуратуры реальный срок. Нагавкин настаивал на отмене приговора и оправдании, он намерен обжаловать решение в Верховном и Конституционном судах. В этот же день правозащитник покинул территорию СИЗО-5 в Ленинске, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.