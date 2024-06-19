Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

19 июня 2024, 14:32

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитник Игорь Нагавкин был обвинен в краже ювелирных украшений и арестован. Находясь в СИЗО, добился выхода под подписку о невыезде. Позднее Нагавкин был приговорен к реальному сроку в колонии, однак смог вновь добиться освобождения. Сейчас против него ведется новое уголовное дело - обвинение в дезорганизации работы СИЗО, обвинение требует трехлетнего лишения свободы. Главное о пребывании правозащитника в заключении и на свободе - в справке "Кавказского узла".

Чем известен Нагавкин

Правозащитник из города Калач-на-Дону Волгоградской области Игорь Нагавкин оказывал помощь заключенным и их родственникам, привлекал внимание к пыткам и частой гибели людей в тюрьмах и колониях, боролся с распространением наркотиков. Поводом для начала правозащитной деятельности послужила смерть его брата в тюремной больнице, где тот оказался по подозрению в сбыте наркотиков. Нагавкин был членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Волгоградской области.

Также Нагавкин занимался проблемами экологической безопасности - способствовал прекращению выгрузке комовой серы в порту Калача-на-Дону, противостоял застройке парка, организовывал расчистку местного пляжа.

В чем был обвинен

28 сентября 2016 года полиция пришла к Нагавкину с обыском, предъявив обвинение в краже драгоценностей, и задержала его. По версии следствия, Нагавкин вместе с "неустановленными лицами" якобы вскрыли ломбард, но украсть оттуда ничего не смогли по не зависящим от них обстоятельствам". Что это за обстоятельства, в материалах дела не сообщалось. Ни отпечатков пальцев, ни свидетелей "кражи" полиция не представила.

Пребывание в СИЗО

В волгоградском СИЗО правозащитник объявил голодовку, протестуя против незаконного, по его мнению, ареста и неоказания медицинской помощи. В ходе суда за него поручились исполнительного директора движения "За права человека" Льва Пономарева*, а также председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой.

В апреле 2017 года Нагавкин был переведен в московскую Бутырскую тюрьму, где он в середине августа вновь объявил голодовку, требуя встречи с представителями прокуратуры и Следственного комитета. Когда Нагавкин находился уже предобморочном состоянии его посетили сотрудники прокуратуры 1 сентября,.

В декабре того же года он, находясь в заключении, был избит.

Освобождение под подписку о невыезде

16 ноября 2018 года Игорь Нагавкин был освобожден из-под ареста под подписку о невыезде решением Мосгорсуда. Нагавкин вернулся в Калач-на-Дону, где продолжил правозащитную деятельность, в частности занимался проблемой мусорных свалок.

30 апреля 2021 года Нагавкин потребовал от силовиков 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В иске ему было отказано.

Приговор

Зимой 2023 года продолжился процесс по делу о краже из ломбарда. 14 марта 2023 года обвинение запросило 8 лет колонии общего режима для него. Нагавкина суд приговорил к шести годам лишения свободы. Позже прокуратура требовала увеличить срок Нагавкину на два года. Нагавкин отказался просить о смягчении приговора на апелляционном суде. Но Волгоградский облсуд частично удовлетворил апелляцию, сократив ему срок лишения свободы на два месяца.

Обвинение в дезорганизации работы СИЗО

Осенью 2023 года Нагавкин направил в следственные органы жалобы, в которых заявил о том, что руководство СИЗО-5 оскорбило его чувство верующего, запретив пользоваться иконками во время молитв. Адвокат Нагавкина сообщил, что в отношении его подзащитного ведется новое следствие по факту оказания сопротивления сотрудникам СИЗО.

Трое сотрудников СИЗО-5 обвинили Игоря Нагавкина в том, что он угрожал им во время насильственного помещения в камеру к подозреваемым в преступлениях против половой неприкосновенности. Против Нагавкина было возбуждено уголовное дело о дезорганизации работы СИЗО.

На суде в ноябре 2023 года свидетели обвинения не смогли ответить на вопросы адвоката о том, в чем выразилась дезорганизация работы СИЗО. В январе 2024 года адвокату удалось договориться о мировом соглашении с администрацией СИЗО, но суд по делу о дезорганизации работы СИЗО продолжился.

7 марта 2024 года он объявил бессрочную голодовку. В заявлении Нагавкин написал, что поводом для “крайней меры послужило систематическое нарушение моих прав при содержании в СИЗО-5"

Освобождение из колонии

В начале апреля 2024 года Кассационный суд в Краснодарском крае отменил решение Волгоградского областного суда, оставившего в силе приговор Нагавкину по делу о краже. Дело вновь было направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Прокуратура заявила, что Игорю Нагавкину следует смягчить приговор по делу о краже и освободить от наказания в связи с истечением срока давности.

23 апреля 2024 года Волгоградский облсуд переквалифицировал действия с тяжких до средней тяжести и освободил Игоря Нагавкина из заключения в связи с истечением срока давности. В этот же день правозащитник покинул территорию СИЗО-5 в Ленинске.

Нагавкину грозит новый срок

14 мая 2024 года на заседании суда по делу о дезорганизации работы СИЗО Игорь Нагавкин попросил признать недопустимым доказательством лингвистическую экспертизу его высказываний. Также Нагавкин подал жалобу руководству полиции, потребовав привлечь экспертов к ответственности. Прокурор Ленинского района Волгоградской области предложил приговорить Нагавкина к трем годам колонии-поселения.

Игорь Нагавкин направил жалобу председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину о фальсификациях в деле о краже в ювелирном магазине. В обращении он попросил Бастрыкина о "личном вмешательстве" и "личном контроле" в расследовании фактов "коррупции".

* внесен Минюстом в реестр иностранных агентов.