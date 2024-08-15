Прокуратура проиграла суд об ужесточении наказания Игорю Нагавкину

15 августа 2024, 19:39

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Четвертый кассационный суд Краснодара оставил в силе приговор правозащитнику из Калача-на-Дону Игоря Нагавкина и отказался назначить ему по требованию прокуратуры реальный срок. Нагавкин настаивал на отмене приговора и оправдании, он намерен обжаловать решение в Верховном и Конституционном судах.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля Игорь Нагавкин, которого Волгоградский облсуд постановил освободить из заключения, покинул СИЗО-5 и отправился домой в Калач-на-Дону. После освобождения он заявил, что будет добиваться полной реабилитации. Облсуд проигнорировал выводы вышестоящего суда, указал в новой кассационной жалобе правозащитник Игорь Нагавкин. Он потребовал отменить приговор и инициировать наказание судей.

18 апреля 2023 года Быковский райсуд признал Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий из ломбарда и приговорил к шести годам лишения свободы. Облсуд сократил срок наказания до пяти лет и 10 месяцев. 27 февраля 2024 года в Четвертом кассационном суде общей юрисдикции была рассмотрена кассационная жалоба Игоря Нагавкина. Суд отменил апелляционное определение Волгоградского облсуда от 18 июля 2023 года, как незаконное и необоснованное и вернул его на новое апелляционное рассмотрение в ином составе. 23 апреля облсуд постановил освободить Нагавкина от дальнейшего наказания в связи с истечением срока давности. Это решение обусловлено тем, что судебная система не желает признавать своих ошибок, указала правозащитница Юлия Евдокимова.

В 4-м Кассационном суде в Краснодаре сегодня рассматривалось дело правозащитника Игоря Нагавкина, осужденного по обвинению в краже ювелирных изделий к условному сроку. Нагавкин просил кассационный суд оправдать его. Прокуратура настаивала на изменении наказания — с условного срока на реальный. Дело рассматривал судья Крюков. Нагавкин и его адвокат Валерий Шухардин предлагали суду приобщить к делу ряд документов, доказывающих фальсификацию уголовного дела против Нагавкина - в частности то, что в первоначальных материалах следствия (рапорты оперативников и протоколы постановлений о возбуждении уголовного дела) имя Игоря Нагавкина отсутствовало. Оно появилось в материалах, представленных позже стороной обвинения на рассмотрение районного суда. Так же в Калачевском районном суде потерпевшая заявила, что изъятые во время обыска в доме Нагавкина ювелирные изделия ей не принадлежат. Выслушав доводы обеих сторон процесса, судья Крюков вынес решение — оставить приговор областного суда по делу Нагавкина в силе.

Адвокат Валерий Шухардин назвал работу кассационного суда "формальной". По словам защитника, суд формально соблюл все нормы: «дали выступить всем сторонам процесса». Но при этом кассационный суд не вызвал на заседание других фигурантов дела — Пономарева и Медведева. Хотя Пономарев, по утверждению Шухардина, готов был выступить в суде и ждал, когда его вызовут.

"Суд решил, что их (Медведева и Пономарева) интересы в процессе не затрагиваются, поэтому их и не вызвали. Доводы Игоря и мои аргументы они услышали. Мы сообщили, что суд апелляционной инстанции не выполнил требования кассационного суда (по фактам фальсификации дела и нарушения конституционных прав Нагавкина на защиту, - прим "Кавказского узла"). Апелляция вообще чушь написала. В общем решение кассационного суда было предсказуемо. Оно было заранее подготовлено. Наши усилия оказались тщетны. Суд вынес решение оставить приговор в отношении Игоря без изменений", - сказал Валерий Шухардин.

Факты фальсификаций со стороны следствия должны быть расследованы, им должны дать правовую оценку в суде, а приговор в отношении меня должен быть отменен

Игорь Нагавкин сообщил, что намерен продолжить борьбу за оправдание. "Отправлю жалобу в Верховный суд. Некоторые вопросы попрошу разрешить суду Конституционному. Факты фальсификаций со стороны следствия должны быть расследованы, им должны дать правовую оценку в суде, а приговор в отношении меня должен быть отменен. Жду мотивировку Кассационного суда. Интересно посмотреть, как они объясняют свое решение", - сказал корреспонденту Игорь Нагавкин.

Исполнительный директор фонда "В защиту прав заключенных (Фонд «В защиту прав заключенных» признан иностранным агентом)" Валентин Богдан отметил традиционность так называемого корпоративного права, которое сложилось в современной России. Если в решениях судов нижестоящей инстанции не было "существенных нарушений", то суды кассационной инстанции оставляют такие решения в силе. Если же нарушения вопиющие, то подобные решения отменяются судами высшей инстанции. В действиях же прокуратуры Валентин Богдан также отмечает особенность: если на судах сотрудник надзорного органа говорит "на усмотрение суда", то суд принимает решение на свое усмотрение, если же прокурорский работник настаивает на своем обвинительном заключении, значит суд "пойдет у них на поводу".

"В деле правозащитника Игоря Нагавкина прокуратура плохо отработала. Вместо того, чтобы надзирать за законом, они допустили упущения в своей работе — не дали правовую оценку явным фальсификациям в деле и нарушениям его права на защиту. Любой оправдательный приговор для них теперь как красная тряпка. Они будут отстаивать свое мнение, не замечая явных нарушений закона в деле Игоря. В ходе процесса прокуратура увидела, что Нагавкин и его адвокат намерены идти до Верховного суда. Пыл у них поубавился. Но извиняться перед Игорем за неправомерное уголовное преследование они не стали. Странное понимание так называемой чести мундира", - сказал Валентин Богдан корреспонденту "Кавказского узла".

Кассационный суд своим решением сегодня не удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры наказания Игорю с условного на реальный срок и, в то же время, судья Крюков отказал Нагавкину в его просьбе признать приговор незаконным и оправдать его, подчеркнул Богдан.

"Если будет проведена служебная проверка фактов фальсификации дела Нагавкина по вновь открывшимся обстоятельствам, если следователей привлекут к ответственности (даже если наказания они избегнут из-за срока давности) — это станет основанием для отмены приговора, назначенного Игорю Нагавкину и его полного оправдания", - пояснил Валентин Богдан.

Напомним, в 2016 году Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений.

26 июня Игорь Нагавкин был признан виновным в дезорганизации работы СИЗО-5 города Ленинска во время инцидента 15 мая 2023 года. Тогда правозащитника поместили в камеру к обвиняемым по статье о сексуальных действиях с несовершеннолетними. Он выразил свой протест разгромом мебели в камере и словесной перепалкой с надзирателями. Те посчитали слова Нагавкина в свой адрес угрозой для их жизни и здоровья. Прокуратура Ленинского района обжаловала приговор в отношении правозащитника Игоря Нагавкина, назвав его "чрезвычайно мягким". Надзорный орган попросил облсуд назначить Нагавкину наказание в виде лишения свободы сроком два года с отбыванием в колонии-поселении. Нагавкин указал на допущенные судом нарушения и потребовал отменить приговор, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина".

Нагавкин оказывал помощь заключенным и их родственникам, привлекал внимание к пыткам и частой гибели людей в тюрьмах и колониях, боролся с распространением наркотиков. Он, в частности, защищал собственного брата, который оказался в СИЗО по подозрению в сбыте наркотиков. Игорь Нагавкин был членом Общественной наблюдательной комиссии Волгоградской области первого созыва, выступал на московской пресс-конференции по гуманизации ФСИН в 2009 году, говорится в размещенной на "Кавказском узле" биографии Игоря Нагавкина.

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