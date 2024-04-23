Правозащитница прокомментировала решение суда освободить Нагавкина

23 апреля 2024, 14:56

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Решение суда освободить из-под стражи волгоградского правозащитника Игоря Нагавкина связано с тем, что судебная система не желает признавать своих ошибок, пояснила юрист и правозащитница Юлия Евдокимова.

Как информировал "Кавказский узел", суд сегодня принял решение освободить волгоградского правозащитника Игоря Нагавкина от дальнейшего наказания. Нагавкин был освобожден в связи с истечением срока давности.

18 апреля 2023 года суд признал Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий из ломбарда и приговорил его к шести годам лишения свободы. Облсуд сократил ему срок лишения свободы на два месяца – до пяти лет и 10 месяцев. 22 ноября 2023 года Нагавкин заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства следственного изолятора.

Нагавкин заявил суду о нарушении его прав

Судебный процесс по делу Игоря Нагавкина начался 22 апреля в 14.10 мск в зале №3 Волгоградского областного суда. Присутствовали сотрудник областной прокуратуры, осужденный Роман Пономарев и родственники участников дела. Интересы осужденных представляли их адвокаты. Игорь Нагавкин и Александр Медведев принимали участие в процессе посредством видеоконференцсвязи. Они находились в здании Ленинского районного суда. Председателем судебной коллегии был Павел Булычев.

В первый день заседания долгое время заняло рассмотрение судебной коллегией ходатайства Нагавкина. Тот попросил суд освободить его из-под стражи "до вынесения ими решения". После обсуждения прошения суд отказал Нагавкину в удовлетворении его просьбы, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" московский адвокат Нагавкина Валерий Шухардин.

Основываясь на решении Краснодарского кассационного суда, отменившего приговор судьи Быковского районного суда Юлии Романовой, сотрудник прокуратуры изложил доводы, представленные ранее в областной суд прокурором Быковского района Людмилой Зибаровой: переквалифицировать преступление, совершенное Нагавкиным, Пономаревым и Медведевым в категорию "средней тяжести". Смягчить в связи с этим наказание, освободив осужденных из-под стражи в связи с истечением срока давности.

Далее суд предоставил слово осужденным и их адвокатам. Нагавкин и его защитник Валерий Шухардин повторили суду доводы, неоднократно изложенные ранее в заявлениях Нагавкина: вину свою он не признал, указал на многочисленные факты нарушения его права на защиту, заявил о признаках фальсификации в работе следователей и нарушениях закона судьей Быковского района.

Рассмотрение дела по существу и прения сторон затянулись до позднего вечера. Судебная коллегия приняла решение огласить приговор 23 апреля в 09.00 мск.

"Наша позиция неизменна. Мы требуем отменить приговор. Какова позиция судебной коллегии, можно только догадываться. Думаю, у них она уже сформирована. Либо отменят приговор и передадут его в прокуратуру, либо, что более реалистично, смягчат наказание и освободят Игоря в связи с истечением срока давности", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Валерий Шухардин.

Он заметил, что по второму делу, связанному с обвинением Игоря Нагавкина в дезорганизации работы СИЗО-5 в мае 2023 года, мера пресечения пока не избрана. "Могут быть здесь провокации. Но я надеюсь, что все обойдется. Все будет зависеть от решения областного суда", – пояснил Шухардин.

Сестра Нагавкина Наталья Шишлина тоже отметила, что ждет решения суда, назначенного на 23 апреля. "Чувствует себя Игорь хорошо, бодро. Ни на что не жаловался. Ждем завтра. Будет решение", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница указала на признаки репрессии в деле Нагавкина

Сегодня судебное заседание началось с 20-минутным опозданием. Председатель судебной коллегии Волгоградского областного суда Павел Булычев огласил решение по делу Нагавкина: наказание смягчить с тяжкого до средней тяжести, освободить Нагавкина в связи с истечением срока давности.

"2 мая назначен суд по статье 321 УК РФ (обвинение Нагавкина в дезорганизации работы СИЗО-5). Адвокат Шухардин предполагает, что Игорю там дадут условный срок. Но есть риск, что могут опять меру пресечения назначить заключение под стражу", – сказала сестра Нагавкина Наталья Шишлина.

Сроки давности по преступлениям средней тяжести составляют 6 лет. Соответственно сроки давности конкретно по предъявленным обвинениям Нагавкину действительно истекли. По данному уголовному делу приговор должен быть отменён, указала юрист и правозащитница Юлия Евдокимова.

Предложение прокуратуры вынесено сугубо для того, чтобы избежать последующих расходов и ответственности, которую повлечет за собой отмена приговора, считает она. "Это делается именно потому, что судебная система не горит желанием отменять приговоры и признавать свои ошибки. Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде РФ, за весь 2023 год всего 54 приговора были отменены по всей России. Из них половина по продлению срока содержания под стражей. По моему мнению, российская судебная система не любит платить за свои ошибки, именно поэтому происходит то, что мы можем наблюдать в деле Нагавкина", – объяснила Евдокимова.

По ее мнению, в деле Нагавкина есть признаки репрессий. Нагавкин многие годы занимается правозащитной деятельностью, и перед возбуждением в отношении него уголовного дела у него был конфликт с начальником ГИБДД, а ранее, в 2012 году, Нагавкин подвергался необоснованному преследованию, отметила правозащитница.

"Ввиду всех обстоятельств его деятельности и того, с какими нарушениями велось дело, можно сказать, что политический мотив тут явно виден", – подчеркнула Евдокимова.

Она предложила дождаться решения областного суда, пояснив, что конкретные выводы можно будет делать только после прочтения мотивационной части решения.

"Сейчас репрессии в отношении правозащитников лишь усиливаются. Все больше уголовных дел возбуждается в отношении адвокатов, которые отстаивают права своих доверителей. Все больше возбуждается уголовных дел в отношении правозащитников, и в будущем я вижу только ухудшение ситуации", – заключила Евдокимова.

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