Суд освободил Нагавкина

23 апреля 2024, 10:59

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Волгоградскому правозащитнику Игорю Нагавкину смягчен приговор по делу о краже, суд сегодня принял решение освободить его от дальнейшего наказания.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля стало известно, что кассационный суд в Краснодарском крае отменил определение Волгоградского облсуда, оставившего в силе приговор Игорю Нагавкину по делу о краже. Дело вновь направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Игорю Нагавкину следует смягчить приговор по делу о краже и освободить его от дальнейшего наказания в связи с истечением срока давности, заявила прокуратура.

18 апреля 2023 года суд признал Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий из ломбарда и приговорил его к шести годам лишения свободы. Облсуд сократил ему срок лишения свободы на два месяца - до пяти лет и 10 месяцев. 22 ноября 2023 года Нагавкин заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства следственного изолятора.

Сегодня, 23 апреля председатель судебной коллегии Волгоградского областного суда Павел Булычев огласил решение по делу правозащитника Игоря Нагавкина: переквалифицировать действия обвиняемых с тяжких до средней тяжести, освободить Игоря Нагавкина из заключения в связи с истечением срока давности, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сестра Нагавкина Наталья Шишлина.

«Судебная коллегия приняла позицию прокуратуры. Как и ожидали. Сейчас мы едем в Ленинск, в СИЗО-5 забирать Игоря. Сказали (сотрудники изолятора) в течение дня отпустят. 2 мая назначен суд по статье 321 УК РФ (обвинение Нагавкина в дезорганизации работы СИЗО-5)», - сказала Наталья Шишлина.

Напомним, в октябре 2023 года стало известно, что в отношении Нагавкина ведется следствие по делу о дезорганизации работы СИЗО (часть 2 статьи 321 УК РФ). Дело поступило в Ленинский суд Волгоградской области. В марте Игорь Нагавкин попросил суд учесть противоречия в показаниях свидетелей о времени инцидента, произошедшего в камере. Судья отказалась приобщить ходатайство к материалам дела. Нагавкин также попросил судью ускорить процесс, заявив, что устал от заседаний.

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