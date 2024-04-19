Прокуратура предложила освободить Нагавкина от наказания

19 апреля 2024, 14:47

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Волгоградскому правозащитнику Игорю Нагавкину следует смягчить приговор по делу о краже и освободить его от дальнейшего наказания в связи с истечением срока давности, заявила прокуратура. Защита намерена требовать не смягчения наказания, а оправдания Нагавкина, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 2 апреля стало известно, что кассационный суд в Краснодарском крае отменил определение Волгоградского облсуда, оставившего в силе приговор Игорю Нагавкину по делу о краже. Дело вновь направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию.

18 апреля 2023 года суд признал Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий из ломбарда и приговорил его к шести годам лишения свободы. Облсуд сократил ему срок лишения свободы на два месяца - до пяти лет и 10 месяцев. 22 ноября 2023 года Нагавкин заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства следственного изолятора.

18 апреля Игорь Нагавкин, находящийся в СИЗО-5 города Ленинска, получил из Волгоградской областной прокуратуры копию письма прокуратуры (дополнения к апелляционному представлению) в судебную коллегию по уголовным делам Волгоградского облсуда.

В документе, копия которого имеется распоряжении "Кавказского узла", прокурор Быковского района Волгоградской области Людмила Зибарова указала, что по делу Нагавкина и других осужденных по этому делу была проведена прокурорская проверка и найдены процессуальные нарушения.

Так, выводы Быковского райсуда «в части незаконного проникновения указанных лиц в жилище опровергается материалами дела и не вменяется как квалифицирующий признак судом». В результате чего действия Игоря Нагавкина и других обвиняемых были по одному из эпизодов переквалифицированы на более «жесткую» статью УК РФ, «что повлекло ухудшение положения обвиняемых».

Прокурор предложила квалифицировать действия обвиняемых вновь по более «мягкой» статье, как преступление «средней тяжести». Прокуратура, сославшись на статью 78 УК РФ, отметила, что «лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: шесть лет после совершения преступления средней тяжести».

"Указанное преступление подсудимыми совершено 28 сентября 2016 года. Таким образом сроки давности привлечения к уголовной ответственности по указанному преступлению истекли. На основании изложенного, состоявшийся по делу приговор является незаконным и подлежит изменению", - заявила прокурор.

В 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека"* в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений.

Быковская районная прокуратура и областная прокуратура попросили областной суд изменить приговор в отношении Нагавкина, Медведева и Пономарева и исключить из вменяемых им преступлений квалифицирующий признак "кража, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище". Также прокуратура предложила «смягчить наказание фигурантам до 3 лет 11 месяцев лишения свободы каждому» и «от отбывания наказания освободить в связи с истечением срока давности».

Адвокат Нагавкина Валерий Шухардин скептически прокомментировал просьбу прокуратуры. "Видно, что в прокуратуре очень не хотят, чтобы приговор был отменен (областным судом). […] Они готовы освободить Игоря, но так, чтобы приговор вступил в законную силу (а не был отменен). Что будет делать областной суд 22 апреля, посмотрим. Не буду предполагать. Шанс, что Игорь выйдет на свободу, есть", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат сообщил, что приедет из Москвы в Волгоград на заседание облсуда 22 апреля. Он также заметил, что в последующем Нагавкин с защитой рассмотрит вопрос возможности его полной реабилитации.

Сестра Игоря Нагавкина Наталья Шишлина сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что ее брат не содержится в одиночной камере, самочувствие у него хорошее. "Мы надеемся, что его выпустят после апелляционного суда. Ждем", - сказала она.

Напомним, в октябре 2023 года стало известно, что в отношении Нагавкина ведется следствие по делу о дезорганизации работы СИЗО (часть 2 статьи 321 УК РФ). Дело поступило в Ленинский суд Волгоградской области. В марте Игорь Нагавкин попросил суд учесть противоречия в показаниях свидетелей о времени инцидента, произошедшего в камере. Судья отказалась приобщить ходатайство к материалам дела. Нагавкин также попросил судью ускорить процесс, заявив, что устал от заседаний.

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