Игорь Нагавкин в зале суда. Фото предоставлено Натальей Шишлиной

02 апреля 2024, 19:20

Жалоба Нагавкина на приговор по делу о краже направлена на пересмотр

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Кассационный суд в Краснодарском крае отменил определение Волгоградского областного суда, оставившего в силе приговор правозащитнику Игорю Нагавкину по делу о краже. Оно вновь направлено на рассмотрение в апелляционную инстанцию. Нагавкин надеется на отмену приговора, сообщила его сестра.

Как писал "Кавказский узел", в 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека"* в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений. 18 апреля 2023 года суд признал Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. Облсуд сократил ему срок лишения свободы на два месяца - до пяти лет и 10 месяцев. 22 ноября 2023 года Нагавкин заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства следственного изолятора.

В октябре 2023 года адвокат Нагавкина сообщил, что в отношении его подзащитного ведется следствие по факту оказания сопротивления сотрудникам СИЗО. 22 ноября 2023 года Нагавкин заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства следственного изолятора. Инцидент произошел 15 мая 2023 года, когда подсудимого поместили в камеру к педофилам. Нагавкин тогда выразил свой протест поломкой мебели и видеокамеры. Потерпевшие сотрудники изолятора утверждают также, что Нагавкин им угрожал. 7 марта Нагавкин объявил голодовку, требуя решить проблему плохих и опасных для здоровья заключенных условий содержания в камерах третьего корпуса. Игорь требовал к себе прокурора области. 22 марта он прекратил голодовку после обещания прокурора Волгоградской области выслушать его жалобы.

Сегодня Ленинский районный суд перенес заседание по делу правозащитника Игоря Нагавкина о дезорганизации работы СИЗО, так как Игорь Нагавкин получил кассационное определение, которое отменяет решение апелляционной инстанции по делу о краже, сообщила его сестра Наталья Шишлина.

"Судья была в курсе, что Игорь получил кассационное определение из Краснодара. Игорь сам попросил, чтобы перенесли (заседание). Она выбрала 2 мая. Суд в Ленинском районном суде состоится после того, как 22 апреля будет принято решение кассационной инстанции в Волгоградском областном суде", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Наталья Шишлина.

По ее словам, кассационное определение подействовало на Игоря Нагавкина "воодушевляюще". "Игорь бодрый, радостный. Надеется на отмену приговора. Мы не знаем, чего ждать, конечно, в областном суде. Настроение у него хорошее. Поговорить с ним не удалось. Он 10 минут попросил поговорить с адвокатом. У него были вопросы по экспертизе по 321-й статье (УК РФ). Ничего не просил. Все у него нормально. Про то, приходил ли к нему прокурор по результатам его голодовки — ничего неизвестно. Не удалось его расспросить об этом", — сказала Наталья Шишлина.

Как следует из кассационного определения Четвертого кассационного суда (имеется в распоряжении "Кавказского узла"), которое на днях получил Игорь Нагавкин, коллегия судей рассмотрела 27 февраля в открытом заседании кассационные жалобы осужденных Нагавкина и Медведева на приговор Быковского районного суда от 18 апреля 2023 года и апелляционное определение Волгоградского областного суда от 18 июля 2023 года. Жалобы Нагавкина и другого осужденного по делу, Медведева, Кассационный суд удовлетворил частично. Апелляционное определение Волгоградского областного суда было отменено. Уголовное дело было передано на новое апелляционное рассмотрение в тот же областной суд, но уже в ином составе суда.

Так, были рассмотрены доводы Игоря Нагавкина. Он заявил, что выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, в материалах дела отсутствуют доказательства его виновности, нарушено его право на защиту. Не были установлены и доказаны характер и размер вреда, причиненного преступлением потерпевшим, а "материалы оперативно-разыскной деятельности, положенные в основу обвинения, были сфальсифицированы". Суд также "необоснованно и немотивированно не принял во внимание" наличие у Нагавкина алиби, о чем заявляли на суде два свидетеля. Быковский районный суд также назначил всем трем обвиняемым одного адвоката, при этом у всех трех подсудимых была разная позиция защиты. Суд же апелляционной инстанции не дал "оценки всем доводам стороны защиты".

Краснодарские судьи заявили, что с выводами суда апелляционной инстанции они "не могут согласиться". Так, кассационный суд признал, что "отклонение доводов апелляционных жалоб без приведения правовых мотивов принятого решения свидетельствует о необеспеченности судом апелляционной инстанции объективной и справедливой проверки законности и обоснованности постановленного приговора". "Оставление довода стороны защиты без надлежащей проверки и оценки свидетельствует о том, что суд апелляционной инстанции допустил существенное нарушение закона, влияющее на исход дела", - утверждает коллегия судей кассационного суда. Подобное нарушение, по мнению кассационного суда, "является основанием для отмены апелляционного определения и передачи уголовного дела в отношении Нагавкина, Пономарева и Медведева на новое апелляционное рассмотрение", указано в документе.

Указания суда кассационной инстанции согласно части 6 статьи 401.16 УПК РФ "обязательны при повторном рассмотрении судебного материала судом апелляционной инстанции", указал юрист Сергей Иващенко. "Таким образом, доказано судом кассационной инстанции, что судья Быковского районного суда и коллегия судей апелляционной инстанции допустили брак в своей работе. Это, как минимум. Если же привлечь к расследованию их деяний органы, борющиеся с коррупцией (прокуратуру, ФСБ или прокуратуру), то могут выявиться и нарушения с их стороны закона уже по уголовным статьям. Например, они не обратили никакого внимания на явную фальсификацию в оперативно-разыскной работе по делу Нагавкина", - сказал Сергей Иващенко.

Юрист предложил Нагавкину после отмены приговора подать жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей и написать заявление в ФСБ или в Следственный комитет о возможной коррупционной составляющей в деятельности районного судьи и судей апелляционной инстанции. "Как минимум эти судьи нарушили Кодекс судейской этики и должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности, вплоть до досрочного прекращения полномочий. Как максимум, в их деяниях могут быть признаки уголовного преступления. Пусть несут ответственность по уголовным статьям", - отметил Сергей Иващенко.

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Примечание:

"На 14-е сутки голодовки Нагавкина его родные добились внимания прокуратуры Волгоградской области", "Нагавкин обвинил руководство СИЗО в незаконном содержании в одиночной камере", "Потерпевшие проигнорировали заседание суда по делу Нагавкина".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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