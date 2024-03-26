Нагавкин заявил о противоречиях в показаниях свидетелей обвинения

26 марта 2024, 03:59

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Волгоградский правозащитник Игорь Нагавкин попросил суд учесть противоречия в показаниях свидетелей о времени инцидента, произошедшего в камере. Судья отказалась приобщить ходатайство к материалам дела. Нагавкин также попросил судью ускорить процесс, заявив, что устал от заседаний.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта жалобы правозащитника Игоря Нагавкина, который с 7 марта проводит голодовку в СИЗО-5 Ленинска, поступили в прокуратуру Волгоградской области, сообщила сестра Нагавкина. По ее словам, руководитель ведомства на личном приеме заверил, что к Нагавкину будет направлен его представитель. 24 марта представитель СИЗО проинформировал сестру Нагавкина, что он прекратил голодовку.

11 марта стало известно, что Игорь Нагавкин с 7 марта проводит бессрочную голодовку в знак протеста против нарушений прав арестованных в СИЗО Ленинска. Нагавкин потребовал визита областного прокурора в изолятор. Ни руководство СИЗО, ни прокуратура не отреагировали на голодовку, сообщила 13 марта сестра Нагавкина. 19 марта она рассказала, что Игорь Нагавкин 13-й день продолжает голодовку, а она пытается попасть на прием к прокурору Волгоградской области, чтобы передать заявления и жалобы брата.

Вечером 25 марта в Ленинском районном суде Волгоградской области продолжились слушания по делу правозащитника Игоря Нагавкина, обвиняемого в дезорганизации работы следственного изолятора. В начале заседания Нагавкин сообщил суду, что он прекратил голодовку.

«Игорь сказал на суде, что прекратил голодовку 22 марта, после того как получил мое письмо о том, что к нему приедет сотрудник областной прокуратуры. Видимо, смысла не было продолжать голодовку. И он до этого имел проблемы с давлением. Выглядит сейчас получше. Попросил ему продукты бандеролью прислать», - рассказала по телефону корреспонденту «Кавказского узла» сестра подсудимого Наталья Шишлина.

В суд вызвали исполняющего обязанности начальника изолятора. Игорь Нагавкин, его адвокат и прокурор задавали ему вопросы. Затем перед судьей предстал один из потерпевших. Он выразил готовность пойти на мировую с Нагавкиным. «Но прокурор начал на него давить. И тот пошел на попятную», - рассказала Шишлина.

Сестра подсудимого посетовала на то, что «смысл процесса потерялся». Игорь Нагавкин попросил судью, чтобы та «побыстрее закончила заседание». «Он (Игорь) устал от суда. Хочет, чтобы на следующем заседании его уже осудили. Но судья ему отказала. Сказала, что будет в рамках закона все исполнять, что должны быть еще прения сторон. Нервы у него (у Игоря) не выдерживают. Он все еще находится в одиночной камере. Он видит, что не в его пользу будет приговор. Ничего хорошего не ждет. Я попросила адвоката успокоить Игоря», - рассказала Наталья Шишлина.

Во время заседания Нагавкин заявил ходатайство. В прошении он указал на то, что 19 февраля 2024 года стороной защиты были приобщены к материалам уголовного дела копии документов и решение Калачевского мирового суда от 18 июля 2023 года по иску СИЗО-5 к подсудимому Нагавкину. Там указывалось, что инцидент в камере с педофилами произошел 15 мая в 15.55 мск. В это время Нагавкин, по данным сотрудников изолятора, поломал видеокамеру, чем нанес изолятору материальный ущерб. Этот ущерб Нагавкин полностью выплатил.

В ходатайстве (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") Нагавкин указывает на расхождение во времени инцидента. Он заявил, что видеокамера была сломана не в 15.55 мск, а в 17.39 мск. Аналогичные документы, но уже с измененным временем (17.54 мск), государственный обвинитель предоставил суду 11 марта. Они были предоставлены районной прокуратуре руководством СИЗО-5.

Также на судебном заседании 19 марта один из свидетелей показал, что в документе (акте №1033) стоит не его подпись, «и он не принимал никакого участия в составлении данного акта и не был участником и свидетелем события 15 мая». При этом другие сотрудники изолятора (юрист СИЗО-5) заявили о «технической ошибке», допущенной при указании времени инцидента в представленных прокуратуре документах. Нагавкин в прошении акцентировал внимание судьи на том, что время и место инцидента являются важными обстоятельствами в его деле. Нагавкин попросил судью учесть эти противоречия при принятии своего решения. Но судья отказала Нагавкину в приобщении его прошения к материалам дела. Следующее заседание состоится 2 апреля.

Напомним, в Ленинском суде Волгоградской области слушается дело Игоря Нагавкина, обвиняемого в дезорганизации работы СИЗО (часть 2 статьи 321 УК РФ). Нагавкин заявил об организованной провокации с водворением его в камеру к "педофилам", что и вызвало конфликт с сотрудниками СИЗО. 21 января Нагавкину удалось договориться о мировом соглашении с администрацией СИЗО: она отказалась от финансовых претензий к правозащитнику, однако процесс по делу о дезорганизации работы учреждения продолжился. 19 февраля на заседании суда Игорь Нагавкин заявил, что его незаконно содержат в одиночной камере более 40 суток.

В 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека"* в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений.

18 апреля 2023 года суд признал Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. Облсуд сократил ему срок лишения свободы на два месяца - до пяти лет и 10 месяцев. В октябре 2023 года адвокат Нагавкина сообщил, что в отношении его подзащитного ведется следствие по факту оказания сопротивления сотрудникам СИЗО. 22 ноября 2023 года Нагавкин заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства следственного изолятора.

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