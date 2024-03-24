Представитель изолятора сообщил о прекращении голодовки Нагавкина

24 марта 2024, 13:02

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Правозащитник Игорь Нагавкин прекратил голодовку, проинформировал его сестру представитель следственного изолятора Ленинска.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта жалобы правозащитника Игоря Нагавкина, который с 7 марта проводит голодовку в СИЗО-5 Ленинска, поступили в прокуратуру Волгоградской области, сообщила сестра Нагавкина. По ее словам, руководитель ведомства на личном приеме заверил, что к Нагавкину будет направлен его представитель.

11 марта стало известно, что Игорь Нагавкин с 7 марта проводит бессрочную голодовку в знак протеста против нарушений прав арестованных в СИЗО Ленинска. Нагавкин потребовал визита областного прокурора в изолятор. Ни руководство СИЗО, ни прокуратура не отреагировали на голодовку, сообщила 13 марта сестра Нагавкина. 19 марта она рассказала, что Игорь Нагавкин 13-й день продолжает голодовку, а она пытается попасть на прием к прокурору Волгоградской области, чтобы передать заявления и жалобы брата.

По словам сотрудника СИЗО-5, Игорь Нагавкин сегодня прекратил голодовку, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сестра правозащитника Наталья Шишлина.

"Сейчас звонила в дежурную часть СИЗО-5. Сказали, что Игорь сошел с голодовки. Больше никаких подробностей. Представился [дежурный] невнятно, скороговоркой. Попросила назвать фамилию принявшего звонок, отказал. Спросила еще, приходил ли прокурор [из областной прокуратуры], сказали, что это секретная информация", - рассказала она.

Слова сотрудника СИЗО подверг сомнению исполнительный директор фонда «В защиту прав заключенных»* Валентин Богдан. "Если хочешь, чтобы тебе ответили уклончиво, позвони напрямую им (в изолятор) по телефону. Понять их можно. Мало ли кто им звонит", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если Игорь Нагавкин действительно завершил акцию протеста, то, скорее всего, перед этим его посетил сотрудник прокуратуры и «что-то пообещал», предположил Богдан. "Из моего опыта могу сказать, что, если человека, объявившего голодовку, выслушали и что-то пообещали (я имею в виду сотрудника прокуратуры), то, как правило, голодовка прекращается", - сказал Валентин Богдан.

Напомним, в Ленинском суде Волгоградской области слушается дело Игоря Нагавкина, обвиняемого в дезорганизации работы СИЗО (часть 2 статьи 321 УК РФ). Нагавкин заявил об организованной провокации с водворением его в камеру к "педофилам", что и вызвало конфликт с сотрудниками СИЗО. 21 января Нагавкину удалось договориться о мировом соглашении с администрацией СИЗО: она отказалась от финансовых претензий к правозащитнику, однако процесс по делу о дезорганизации работы учреждения продолжился. 19 февраля на заседании суда Игорь Нагавкин заявил, что его незаконно содержат в одиночной камере более 40 суток.

В 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека"* в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений.

18 апреля 2023 года суд признал Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. Облсуд сократил ему срок лишения свободы на два месяца - до пяти лет и 10 месяцев. В октябре 2023 года адвокат Нагавкина сообщил, что в отношении его подзащитного ведется следствие по факту оказания сопротивления сотрудникам СИЗО. 22 ноября 2023 года Нагавкин заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства следственного изолятора.

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