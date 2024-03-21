На 14-е сутки голодовки Нагавкина его родные добились внимания прокуратуры Волгоградской области

21 марта 2024, 21:27

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Как минимум три жалобы правозащитника Игоря Нагавкина, который 14-е сутки продолжает голодовку в СИЗО Ленинска, поступили в прокуратуру Волгоградской области. Руководитель ведомства на личном приеме заверил, что к Нагавкину будет направлено его доверенное лицо, сообщила сестра правозащитника.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта стало известно, что Игорь Нагавкин уже четыре дня, с 7 марта, проводит бессрочную голодовку в знак протеста против нарушений прав арестованных в СИЗО Ленинска. Нагавкин потребовал визита областного прокурора в изолятор. Ни руководство СИЗО, ни прокуратура не отреагировали на голодовку, сообщила 13 марта сестра Нагавкина. 19 марта она рассказала, что Игорь Нагавкин 13-й день продолжает голодовку, а она пытается попасть на прием к прокурору Волгоградской области, чтобы передать заявления и жалобы брата.

В Ленинском суде Волгоградской области слушается дело Игоря Нагавкина, обвиняемого в дезорганизации работы СИЗО (часть 2 статьи 321 УК РФ). Нагавкин заявил об организованной провокации с водворением его в камеру к "педофилам", что и вызвало конфликт с сотрудниками СИЗО. 21 января Нагавкину удалось договориться о мировом соглашении с администрацией СИЗО: она отказалась от финансовых претензий к правозащитнику, однако процесс по делу о дезорганизации работы учреждения продолжился. 19 февраля на заседании суда по делу о дезорганизации работы СИЗО Игорь Нагавкин заявил, что его незаконно содержат в одиночной камере более 40 суток.

Сестра правозащитника Игоря Нагавкина Наталья Шишлина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня она смогла попасть на прием к прокурору Волгоградской области Денису Костенко. Женщина передала ему свое заявление о голодовке брата, которую он продолжает 14-е сутки в СИЗО-5 и жалобы Игоря Нагавкина на условия содержания в изоляторе.

"Мой брат пошел на крайние меры, полностью осознавая последствия для своего здоровья из-за незаконных действий сотрудников СИЗО-5 и надзирающих органов прокуратуры Ленинского района", - сообщила в заявлении Шишлина (копия заявления имеется в распоряжении "Кавказского узла"). Шишлина сообщила главе надзорного ведомства, что 11 марта она лично передала заявление брата о голодовке прокурору Волгоградской прокуратуры по надзору за неисполнением законов в исправительных учреждениях В.А. Кузнецову. 15 марта жалоба была передана в областную прокуратуру. Наталья проинформировала областного прокурора и о том, что 21 февраля она отправила обращение президенту России Владимиру Путину. 29 февраля это обращение попало в Генеральную прокуратуру России. 11 марта оно также было переадресовано в областную прокуратуру. В своих жалобах женщина сообщает, что ее брат с 11 января 2024 года находится в одиночной камере. Это противоречит требованиям Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" ФЗ-103. "Его (Игоря Нагавкина) личные заявления, обращения и жалобы полностью игнорируются и не выходят за стены СИЗО-5", - написала в своем обращении к прокурору области Наталья Шишлина.

Прокурор обещал направить в СИЗО-5 "свое доверенное лицо", рассказал сестра правозащитника. По ее словам, он уверил ее, что на его представителя "можно положиться". "Я привыкла верить людям. Дальше посмотрим, как это будет. Главное, мы попали туда (в областную прокуратуру)", - сказала Шишлина корреспонденту "Кавказского узла".

Она сообщила, что 20 марта получила письмо от брата, в котором он сообщил, что продолжает голодовку. По ее словам, на заседании 19 марта, когда тона видела Нагавкина последний раз, он выглядел похудевшим "Я вижу, что он тает на глазах. Мне на это больно смотреть. Я переживаю. Об этом я сказала прокурору, попросила его срочно помочь. Устно ему сказала о том, что вскрывается корреспонденция, ответы на жалобы из государственных органов. Игорю дают только прочитать. Брат и в подлинности этих писем сомневается, и ответить на них не может", - рассказала Наталья Шишлина.

Шишлина отметила, что написала брату о результатах встречи с областным прокурором. Она также сообщила, что последняя жалоба Нагавкина поступила в канцелярию областной прокуратуры 18 марта.

Ни врача, ни фельдшера в СИЗО-5 нет, рассказала ранее Наталья Шишлина "Кавказскому узлу".

Юрист Сергей Иващенко сообщил, что порядок оказания медпомощи содержащимся под стражей регулируется статьей 24 (Медико-санитарное обеспечение) Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" ФЗ-103. Он также указал на требования Порядка организации оказания медпомощи лицам, заключенным под стражу…, утвержденный приказом Минюста России от 28 декабря 2017 года (№285), Правил оказания лицам, заключенным под стражу <…> медицинской помощи в медорганизациях государственной и муниципальной систем здравоохранения <…>, утвержденные постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2012 года №1466. Особое внимание юрист уделил Инструкции, утвержденной приказом МВД РФ и Минздрава РФ от 31 декабря 1999 года №1115/475. Она касается порядка медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания органов внутренних дел.

"Все эти законы и нормативные акты обеспечивают соблюдение базового требования Конституции России (статья 41) - каждый гражданин имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Администрация СИЗО-5 обязана выполнять санитарно-гигиенические требования, обеспечивающие охрану здоровья подозреваемых и обвиняемых. Если у них уволились медицинские работники, они (руководство СИЗО-5) обязаны либо оперативно нанять новых, либо привлечь медработников из муниципальных учреждений здравоохранения. Если же у Нагавкина будут выявлены серьезные и опасные заболевания, руководство изолятора обязано перевести его либо в лечебно-исправительное учреждение, либо в «гражданскую» больницу", - рассказал Сергей Иващенко.

Юрист также посоветовал родственникам Игоря Нагавкина после обращения в прокуратуру в связи с неоказанием Нагавкину медицинской помощи во время его голодовки подать исковое заявление в районный суд.

Напомним, 18 апреля 2023 года суд признал Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. 18 июля 2023 года областной суд частично удовлетворил апелляцию Нагавкина, сократив ему срок лишения свободы на два месяца - до пяти лет и 10 месяцев. В октябре адвокат Нагавкина сообщил, что в отношении его подзащитного ведется следствие по факту оказания сопротивления сотрудникам СИЗО. 22 ноября 2023 года Нагавкин заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства следственного изолятора.

9 февраля Нагавкин на суде кассационной инстанции заявил, что следствие и суд не провели экспертизу изъятых у осужденных украшений, не установили сумму ущерба, а всех подсудимых защищал один адвокат.

В 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека"* в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений. Нагавкин был взят под стражу на судебном заседании по устному распоряжению судьи в день приговора, 18 апреля, когда подсудимый зачитывал последнее слово.

В июне 2021 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест Нагавкина и его длительное содержание под стражей в 2016 году.

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