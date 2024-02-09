Адвокат Нагавкина заявил о грубых нарушениях в деле о краже

09 февраля 2024, 16:26

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие и суд не провели экспертизу изъятых у осужденных украшений, не установили сумму ущерба, а всех подсудимых по делу защищал один адвокат, заявил в кассационной инстанции адвокат волгоградского правозащитника Игоря Нагавкина, осужденного за кражу драгоценностей. Он выразил надежду, что суд прислушался к доводам защиты.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ленинском суде Волгоградской области слушается дело правозащитника Игоря Нагавкина, которому вменяют дезорганизацию работы СИЗО-5 (часть 2 статьи 321 УК РФ). Игорь Нагавкин заявил об организованной провокации с водворением его в камеру к педофилам, что и вызвало конфликт с сотрудниками СИЗО. 21 января Нагавкину удалось договориться о мировом соглашении с администрацией СИЗО: она отказалась от финансовых претензий к правозащитнику, однако по делу о дезорганизации работы учреждения процесс продолжается. 25 января суд отказался просматривать видеозаписи инцидента в камере в отсутствие потерпевших сотрудников СИЗО, которые не пришли на заседание, не пояснив причин своей неявки. Позиция потерпевших, которые обвиняют Нагавкина в дезорганизации работы изолятора, повлияет на приговор даже с учетом отказа администрации СИЗО от финансовых претензий к правозащитнику, предположил юрист.

18 апреля 2023 года суд в Волгоградской области признал правозащитника Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. 18 июля 2023 года областной суд частично удовлетворил апелляцию Нагавкина, сократив ему срок лишения свободы на два месяца - до пяти лет и 10 месяцев. В октябре адвокат Нагавкина сообщил, что в отношении его подзащитного ведется следствие по факту оказания сопротивления сотрудникам СИЗО. 22 ноября 2023 года Нагавкин 18 апреля 2023 года суд в Волгоградской области признал правозащитника Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. 18 июля 2023 года областной суд частично удовлетворил апелляцию Нагавкина, сократив ему срок лишения свободы на два месяца - до пяти лет и 10 месяцев. В октябре адвокат Нагавкина сообщил, что в отношении его подзащитного ведется следствие по факту оказания сопротивления сотрудникам СИЗО. 22 ноября 2023 года Нагавкин заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства следственного изолятора.

В Ленинском районном суде прошли два заседания по уголовным делам правозащитника Игоря Нагавкина. Районный суд рассматривал дело о дезорганизации работы СИЗО-5. Кассационный же суд в режиме видеоконференцсвязи был посвящен приговору Быковского районного суда о краже ювелирных украшений. Адвокат Нагавкина считает, что судьи кассационной инстанции и прокурор прислушались к их доводам.

8 февраля в 11.00 мск в зале Ленинского районного суда Волгоградской области было запланировано заседание по делу о дезорганизации работы СИЗО.

"Меня, мою дочь и зятя в зал суда не допустили. Был прокурор. Потерпевшие отсутствовали. Они написали заявление о рассмотрении дела в их отсутствие. Вела процесс судья Сулохина", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сестра Нагавкина - Наталья.

Заседание по этому делу задержалось на час из-за опоздания адвоката Ильи Говорухина.

В 12.00 мск с небольшим опозданием началось второе заседание - кассационной инстанции. Общение с Краснодаром осуществлялась посредством видеоконференцсвязи. Проходило оно в другом зале суда. На этот раз слушателей пустили на процесс. В слушаниях участвовал московский адвокат Нагавкина Валерий Шухардин. Перед началом заседания он 15 минут обсуждал с Игорем стратегию защиты.

"Суд шел навстречу. Игорю дали слово. Он высказался спокойно", - отметила сестра осужденного.

В своей речи (ее конспект имеется в распоряжении "Кавказского узла") Нагавкин привел многочисленные факты процессуальных нарушений, допущенных Быковским районным судом и следственными органами.

"После возврата дела из суда 30 августа 2018 года следователь Безнощенко не стал устранять допущенные им нарушения и еще более их усугубил ... После возврата дела из прокуратуры 1 марта 2021 года следователь Ушакова допустила умышленно фальсификацию - был неверно указан государственный номер машины, на которой ко мне в Калач-на-Дону приезжали гости. В результате этого столь важные для моей зашиты свидетельские показания не были учтены в деле", - рассказывал Нагавкин.

Осужденный также отметил, что в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого и в приговоре от 18 апреля 2023 года "не раскрыт предмет преступления, а именно: потерпевшими были заявлены конкретные предметы из золота и серебра с указанием их характеристик, проб, но следователем Безнощенко и судьёй Романовой указано, что похищены ювелирные изделия, без указания металла изделия, пробы".

Нагавкин перечислил и иные правонарушения, в некоторых из них он обнаружил признаки фальсификации.

"Ему (судьи) задавали вопросы, уточняя суть его высказываний. Второй фигурант дела Медведев поддержал выступление Игоря и также дал свои пояснения. При этом он (Медведев) отказался от назначенного адвоката", - рассказала сестра Нагавкина.

Выступил также адвокат Валерий Шухардин. Он полностью поддержал мнение Нагавкина и внес в его показания некоторые дополнения.

"Выступление Шухардина нам очень понравилось", - отметила Наталья.

После перерыва прокурор попросил Кассационный суд предоставить ему время для изучения вновь открывшихся обстоятельств. Суд назначил новое заседание на 15 февраля.

После перерыва в другом зале продолжилось заседание суда по 321-й статье. Адвокат Говорухин вновь не смог принять участие в этом заседании, "так как его срочно вызвали в Волгоград". По словам сестры Нагавкина процесс продлился пять минут. Его перенесли на 19 февраля. Наталья сообщила, что ее брат чувствовал себя хорошо, на условия содержания в СИЗО не жаловался.

"Сейчас он в камере один. Проблем с передачками нет. Руководство СИЗО на него не оказывает давление. Он воспрял духом. Пребывает в хорошем настроении", - отметила Наталья.

Адвокат Валерий Шухардин в телефонном разговоре с корреспондентом "Кавказского узла" поделился своими впечатлениями о первом заседании Кассационного суда.

"После наших с Игорем выступлений они (судьи и прокурор) немного подзадумались, так как мы указали на грубые нарушения <в работе следственных органов и Быковского районного суда>. Например отметили чехарду с адвокатами, когда один адвокат защищал сразу нескольких подсудимых, которые имели разные позиции защиты и даже обвиняли друг друга. Таких грубых нарушений давно никто не делает", - рассказал Шухардин.

По словам адвоката, суд "с удивлением узнал", что, например, заявленный в суде "размер крупного ущерба" не был основан на экспертизе. К заявлениям же Нагавкина о том, что некоторые рапорты следователей были "поддельными" на суд особого воздействия не возымели, "ибо это просто рапорты, текучка". Шухардин пояснил, что он не заглядывает "далеко", но в перспективе имеется возможность, в случае отрицательного решения Кассационного суда, подать обращение в Комитет по правам человека при ООН, решения которого Россия признает. Шухардин также заметил, что на следующее заседание Кассационного суда он приезжать не собирается, так как ему слово уже не предоставят. Будет выступать прокурор.

Юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Нагавкина, пояснил, что в условиях непризнания Россией решений ЕСПЧ, в случае отрицательного решения Кассационного суда, помимо Комитета по правам человека при ООН, можно обратиться в Комиссию СНГ по правам человека.

"Как известно, с 15 марта 2022 года постановления ЕСПЧ не подлежат исполнению на территории России. Имеет смысл написать заявления в иные международные органы, защищающие права человека, решения которых Россия пока признает", - отметил Сергей Иващенко.