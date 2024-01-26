Потерпевшие проигнорировали заседание суда по делу Нагавкина

26 января 2024, 02:53

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд по делу волгоградского правозащитника Игоря Нагавкина отказался просматривать видеозаписи инцидента в камере в отсутствие потерпевших сотрудников СИЗО, которые не пришли на заседание, не пояснив причин своей неявки. Позиция потерпевших, которые обвиняют Нагавкина в дезорганизации работы изолятора, повлияет на приговор даже с учетом отказа администрации СИЗО от финансовых претензий к правозащитнику, предположил юрист.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ленинском суде Волгоградской области слушается дело правозащитника Игоря Нагавкина, которому вменяют дезорганизацию работы СИЗО-5 (часть 2 статьи 321 УК РФ). Игорь Нагавкин заявил об организованной провокации с водворением его в камеру к педофилам, что и вызвало конфликт с сотрудниками СИЗО. 21 января Нагавкину удалось договориться о мировом соглашении с администрацией СИЗО: она отказалась от финансовых претензий к правозащитнику, однако по делу о дезорганизации работы учреждения процесс продолжается.

18 апреля 2023 года суд признал правозащитника Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. 18 июля 2023 года Волгоградский облсуд частично удовлетворил апелляцию правозащитника, сократив ему срок лишения свободы на два месяца - до пяти лет и 10 месяцев. В октябре адвокат Нагавкина сообщил, что его подзащитного подозревают в сопротивлении сотрудникам СИЗО. 22 ноября 2023 года Нагавкин заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства следственного изолятора.

Ленинский районный суд в Волгоградской области 25 января продолжил слушания по делу Игоря Нагавкина. Конвой ввел подсудимого в зал заседаний с опозданием на 40 минут, адвокат Нагавкина приехать в суд не смог из-за болезни, но в зале присутствовала сестра подсудимого Наталья.

Также в суд явились следователь, который вел дело, и прокурор, однако ни один из потерпевших по неизвестной причине не пришел на заседание. В декабре трое потерпевших сотрудники СИЗО присутствовали на заседании суда и изложили свою версию событий, однако не смогли ответить на вопросы адвоката о том, в чем выразилась дезорганизация работы СИЗО в связи с инцидентом.

Игорь Нагавкин попросил судью передать в прокуратуру и следственный комитет новый пакет жалоб, не относящихся к рассматриваемому делу. Судья отказалась, заявив, что "суд - не пересылочный пункт", и предложила Нагавкину воспользоваться услугами почты или адвоката. "Адвокат болеет, а через почту ничего не доходит до адресата", - посетовал правозащитник.

15 января Игорь Нагавкин на заседании суда рассказал о случаях пыток заключенных в изоляторе и прокуратура согласилась принять его заявление на проверку.

На заседании планировался просмотр видеозаписи инцидента в камере, однако судья отказалась вести его в отсутствие потерпевших и перенесла процесс на 8 февраля.

Игорь Нагавкин в последнее время не жаловался на состояние здоровья и условия, рассказала его сестра Наталья Шишлина корреспонденту "Кавказского узла". "Он находится в обычной камере, условия содержания в СИЗО нормальные. Давлению со стороны руководства изолятора из-за поданных в прошлом заседании жалоб он не подвергается", - сказала Наталья.

Исполнительный директор фонда "В защиту прав заключенных"* Валентин Богдан уверен, что заключенное между Нагавкиным и руководством СИЗО-5 мировое соглашение, "несомненно окажет положительный эффект" на итоговый приговор по делу. "Из 32 тысяч рублей ущерба ему надлежало оплатить половину - 16 тысяч рублей", - пояснил Богдан корреспонденту "Кавказского узла". Сестра подсудимого отметила, что эту сумму Игорю предоставил фонд "В защиту прав заключенных".

Юрист Сергей Иващенко, не связанный с делом Нагавкина, в свою очередь, усомнился в предположении Богдана. "Ущерб заявляло учреждение, СИЗО-5, а обвинения в дезорганизации работы изолятора заявлены персоналиями - тремя сотрудниками СИЗО. Суд может разделить эти производства", - сказал Иващенко корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат Игоря Нагавкина был недоступен для телефонного разговора.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.