Нагавкин заключил мировое соглашение с администрацией СИЗО

21 января 2024, 23:55

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Волгоградскому правозащитнику Игорю Нагавкину удалось договориться о мировом соглашении с администрацией СИЗО, однако суд по делу о дезорганизации деятельности исправительного учреждения продолжается, сообщили его представители.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ленинском суде Волгоградской области слушается дело правозащитника Игоря Нагавкина, которому вменяют дезорганизацию работы СИЗО-5 (ч. 2 ст. 321 УК РФ). Игорь Нагавкин утверждает, что в отношении него была организована провокация, заключающаяся в помещении его в камеру к педофилам, из-за чего и произошла конфликтная ситуация c сотрудниками СИЗО. 15 января Игорь Нагавкин на заседании суда рассказал о случаях пыток заключенных в изоляторе. Прокуратура согласилась принять его заявление на проверку.

18 апреля 2023 года суд признал правозащитника Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. 18 июля 2023 года Волгоградский облсуд частично удовлетворил апелляцию правозащитника, сократив ему срок лишения свободы на два месяца - до пяти лет и 10 месяцев. В октябре адвокат Нагавкина сообщил, что в отношении его подзащитного ведется следствие по факту оказания сопротивления сотрудникам СИЗО. 22 ноября 2023 годаНагавкин заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства следственного изолятора.

Адвокат Игоря Нагавкина сообщил, что удалось договориться о мировом соглашении с администрацией СИЗО. Теперь к Игорю Нагавкину нет финансовых претензий, однако суд по делу о дезорганизации деятельности исправительного учреждения продолжается, информировал 20 января телеграм-канал ЗПЧ.

«Суд занял довольно жесткую позицию, имеет обвинительный уклон и не воспринимает доводы защиты. При этом Игорь довольно импульсивный человек, он может говорить жестко, соответственно, отношение к нему предвзятое, но это отношение распространяется и на адвоката. Допрос свидетелей показал, что их показания имеют разночтения. Таким образом у суда должно возникнуть мнение, что не все гладко. Неустранимые сомнения должны быть истолкованы в пользу обвиняемого», - приводятся в сообщении слова исполнительного директора фонда «В защиту прав заключенных»* Валентина Богдана.

По его мнению приговор, с большой долей вероятности, будет обвинительный, однако защита надеется на мягкое наказание с учетом того, что потерпевший и обвиняемый нашли взаимопонимание между собой – Игорь погасил причиненный ущерб, что суд должен учесть как существенное обстоятельство, смягчающее его вину.

Напомним, в 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека" в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений. Нагавкин был взят под стражу на судебном заседании по устному распоряжению судьи в день приговора, 18 апреля, когда подсудимый зачитывал последнее слово.

В июне 2021 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест Нагавкина и его длительное содержание под стражей в 2016 году.

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