Сотрудники СИЗО рассказали подробности инцидента с Нагавкиным

05 декабря 2023, 01:21

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В суде по делу волгоградского правозащитника Игоря Нагавкина были опрошены потерпевшие – сотрудники СИЗО. Они сообщили об инциденте, произошедшем во время водворения Нагавкина в камеру, где содержались педофилы. Ответить на вопросы адвоката о том, в чем выразилась дезорганизация работы СИЗО в связи с инцидентом, они не смогли.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля суд в Волгоградской области признал правозащитника Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. 18 июля областной суд частично удовлетворил апелляцию Нагавкина, сократив ему срок лишения свободы на два месяца - до пяти лет и 10 месяцев. В октябре адвокат Нагавкина сообщил, что в отношении его подзащитного ведется следствие по факту оказания сопротивления сотрудникам СИЗО. 22 ноября Нагавкин заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства следственного изолятора.

В 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека" в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений. В июне 2021 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест Нагавкина и его длительное содержание под стражей в 2016 году. Повторно Нагавкин был взят под стражу на судебном заседании по устному распоряжению судьи в день приговора, 18 апреля 2023 года, когда подсудимый зачитывал последнее слово.

4 декабря в Ленинском районном суде проходило второе заседание по уголовному делу в отношении правозащитника Игоря Нагавкина. Ранее осужденный Нагавкин на сей раз обвиняется в дезорганизации работы СИЗО и угрозах, которые он адресовал троим сотрудникам СИЗО. За 10 минут до начала суда конвой препроводил Игоря Нагавкина в зал заседаний. Корреспондент «Кавказского узла» успел поинтересоваться у Нагавкина, не нет ли угроз со стороны нового руководства СИЗО. Он кратко ответил, что никаких угроз ему не поступало.

На суде присутствовали трое пострадавших сотрудников СИЗО-5, прокурор, подсудимый, его адвокат Илья Говорухин, сестра Нагавкина и слушатель. Корреспонденту "Кавказского узла" судья позволила снимать сторону защиты. Начался опрос пострадавших. Все они кратко рассказали о том, что 15 мая получили приказ начальника СИЗО поместить Нагавкина в камеру №61. При этом на двери этой камеры висели две таблички профучета, которые информировали о том, что находившиеся в камере арестанты обвиняются в преступлениях против половой неприкосновенности. Игорь громко выражал свой протест, заявляя, что не войдет в камеру к педофилам. Арестанты, находившиеся в других камерах, поддержали протест Нагавкина. Они громко кричали в окна и били кулаками в двери. Во время водворения Игоря в камеру №61 «он пытался вывернутся». Когда же дверь камеры за ним захлопнулась, Нагавкин крикнул, находившимся в коридоре охранникам, что скоро выйдет на свободу и, как правозащитник, придет в СИЗО с прокуратурой для проведения проверки. Будут заведены против троих сотрудников СИЗО-5 уголовные дела.

«И тогда вам всем - [конец]», - воспроизводили потерпевшие суду восклицание, которое произнес в их адрес Нагавкин, используя обсценную лексику.

Этот выкрик потерпевшие сочли за угрозу в их адрес. При этом они отмечали, что вреда здоровью ни во время инцидента, ни после него Нагавкин им не наносил. «Не знаю, что он (Нагавкин) имел в виду – изобьет, изнасилует. Вел себя агрессивно. Говорил в грубой форме нам троим», - заметил один из пострадавших.

После этого, по рассказам потерпевших, Нагавкин стал разбрасывать вещи и ломать в камере унитаз и предметы мебели, «создавая при этом сильный шум». После выступлений потерпевших им задавали вопросы прокурор, судья, адвокат Говорухин и Нагавкин. Сторона защиты спрашивала каждого потерпевшего, в чем конкретно состояла дезорганизация работы СИЗО после шумного протеста Нагавкина. Только старший группы инспекторов смог ответить на этот вопрос. «Был задержан ужин заключенных на два часа», - сказал он.

Когда Говорухин стал задавать конкретизирующие вопросы, потерпевший стал делать длинные паузы и уклонился от четкого ответа. Нагавкин напомнил потерпевшему, что 15 мая руководство СИЗО-5 отсутствовало, и он, потерпевший, замещал их, т.е. руководил сменой. «Если арестант оказывает вам сопротивление, отказывается заходить в камеру и заявляет, что добровольно в эту камеру не пойдет и будет оказывать сопротивление, какие ваши действия?» - спросил Нагавкин.

Потерпевший сделал долгую паузу и ответил: «Сначала прибываю на пост, веду с ним (арестантом) беседу, по возможности, водворяю его в камеру».

«Отказывается он туда заходить. Ваши действия?» - повторил вопрос Игорь. На это судья остановила подсудимого, заметив, что потерпевший уже ответил на его вопрос. Тогда Нагавкин заявил суду о важности задаваемого им вопроса. Сотрудник СИЗО пояснил, что каждый случай рассматривается индивидуально и отказался отвечать на этот вопрос.

Нагавкин спросил: «Когда вы услышали с моей стороны, не переходя на ваши личности, когда вы услышали (от меня) о [конце], какая физическая угроза могла вам быть?».

«Ну, вы там меня поймаете, не поймаете», - замялся потерпевший.

«Вы это слышали, правильно я понимаю? Вы это лично от меня слышали?» - настаивал Нагавкин.

«Вы говорили это (угрожали). Да», - проговорил потерпевший.

«Зачем вы это добавляете? Я не слышала этого от потерпевшего», - вступилась за сотрудника СИЗО судья.

«Но это он вот заявляет сейчас. Этот момент я и пытаюсь уточнить, потому что он меня оговаривает сейчас», - заявил Нагавкин.

Затем Игорь Нагавкин напомнил потерпевшему, что 18 мая тот исполнял обязанности дежурного по СИЗО. У Игоря и потерпевшего тогда состоялся разговор, записанный видеокамерой «Дозор», во время которого потерпевший заявил, что в СИЗО ранее никогда в камеру к педофилам никого не подсаживали. То, что произошло с Нагавкиным, было впервые. Игорь задал вопрос потерпевшему: «Почему вы так со мной поступили?». На это сотрудник СИЗО ответил, что ему приказало начальство.

Во время опроса потерпевших Нагавкин неоднократно заявлял суду, что бывший начальник СИЗО угрожал поместить его в камеры к педофилам и "опущенным". Он также напомнил одному из потерпевших, что спустя три дня после инцидента он лично извинился перед ним за то поведение, которое было у Игоря во время водворения его в камеру к педофилам. На это, по словам Нагавкина, сотрудник полиции заметил, что он не воспринимает это за оскорбление. На это потерпевший ответил, что не помнит этого разговора. Во время опроса потерпевших судья спросила Нагавкина, почему он все время стоит. Игорь ответил, что у него болит нога и он нервничает. Судье предложила вызвать медицинского работника. Подсудимый попросил этого не делать.

После опроса потерпевших началось исследование письменных материалов дела. Прокурор настоял на том, чтобы были зачитаны показания свидетелей-сокамерников Нагавкина, которые они дали следователю. «Это нужно сделать, так как то, что они сказали здесь на суде, противоречит показаниям в протоколах», - пояснил прокурор.

Судья зачитала показания свидетелей. Адвокат Говорухин попросил суд вновь вызвать свидетелей в суд, «так как тут явное противоречие (в их показаниях)». «У меня к ним много вопросов, на которые хотелось бы услышать ответы», - пояснил адвокат.

Прокурор поддержал ходатайство адвоката. Судья объявила перерыв и назначила следующее заседание на 14 декабря. Когда Нагавкина выводили из зала суда, корреспондент поинтересовался его здоровьем. Нагавкин сказал, что «все нормально». Корреспондент также спросил о том, какова была реакция надзорных органов на его официальные жалобы по поводу угроз со стороны руководства СИЗО. «Реакция была. Прошла проверка ОСБ даже. Но некоторые жалобы игнорировались», - успел ответить Игорь.

Корреспондент задал вопрос адвокату, как он характеризует ответы потерпевших. Илья Говорухин назвал эти ответы «вполне закономерными».

«Они являются сотрудниками учреждения. Согласно версии обвинения, Нагавкин совершил дезорганизацию работы учреждения. Ничего нового потерпевшие, в принципе, не могли бы в данном судебном заседании сообщить. Даже если бы были и иные обстоятельства, я подчеркиваю. Так как они являются действующими сотрудниками, и на сегодняшний день система выстроена так, что иных показаний они, даже при всем желании, дать не могли», - высказался Говорухин.

Глава Фонда «В защиту заключенных» Валентин Богдан рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что 4 декабря в Москве он был спикером в одной из радиопередач. Там он кратко сообщил и о судебном процессе в отношении Игоря Нагавкина, а также об имевших место фальсификациях доказательств в деле Нагавкина. На вопрос, как подобная огласка может повлиять на это дело и на условия содержания Нагавкина в СИЗО, правозащитник заметил, что огласка может иметь как положительный, так и отрицательный эффект – «провокации, например, месть». Богдан отметил, что пока он не планирует получить статус общественного защитника Нагавкина.

«Связано это с финансовыми трудностями нашего фонда и со сложностью процедуры получения этого статуса. Хотя закон это не нарушает. У обвиняемого может быть столько защитников, сколько он пожелает», - пояснил Валентин Богдан.

Глава Фонда «В защиту заключенных» рассказал также о том, что он передал жалобы Нагавкина во ФСИН. В письме содержатся сведения об условиях содержания в СИЗО, о противоправных и провокационных действиях в отношении арестантов и Нагавкина. «Это превентивная мера. Пусть начальник СИЗО-5 знает, что информация выходит за ворота его учреждения. Там создается провокационная ситуация, когда человека подводят к совершению преступления», - сказал Валентин Богдан, отметив при этом, что ранее информации о нарушениях закона в СИЗО-5 он, как руководитель фонда, не получал.

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