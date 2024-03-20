Голодовка Нагавкина в изоляторе Ленинска продолжается 13-е сутки

20 марта 2024, 13:56

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Правозащитник Игорь Нагавкин 13-е сутки продолжает в СИЗО Ленинска голодовку с требованием визита прокурора Волгоградской области, сообщила сестра арестованного.

Как писал "Кавказский узел", 11 марта стало известно, что Игорь Нагавкин уже четыре дня, с 7 марта, проводит бессрочную голодовку в знак протеста против нарушений прав арестованных в СИЗО Ленинска. Нагавкин потребовал визита областного прокурора в изолятор. Ни руководство СИЗО, ни прокуратура не отреагировали на голодовку, сообщила 13 марта сестра Нагавкина.

В Ленинском суде Волгоградской области слушается дело Игоря Нагавкина, обвиняемого в дезорганизации работы СИЗО (часть 2 статьи 321 УК РФ). Нагавкин заявил об организованной провокации с водворением его в камеру к "педофилам", что и вызвало конфликт с сотрудниками СИЗО. 21 января Нагавкину удалось договориться о мировом соглашении с администрацией СИЗО: она отказалась от финансовых претензий к правозащитнику, однако процесс по делу о дезорганизации работы учреждения продолжился. 19 февраля на заседании суда по делу о дезорганизации работы СИЗО Игорь Нагавкин заявил, что его незаконно содержат в одиночной камере более 40 суток.

Игорь Нагавкин продолжает голодовку уже 13-й день, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сестра правозащитника Наталья Шишлина. Она пояснила, что два дня назад смогла пообщаться с братом, а также видела его в суде вчера, 19 марта.

По ее словам, правозащитник находится до сих пор в одиночной камере. "В одиночке он уже скоро три месяца будет. Игорь похудел сильно. Но на суде был бодр и все время стоял. Но у него головные боли. Он от нас скрывает это. Но есть проблемы с низким кровяным давлением. От пищи отказывается с 7 марта. Пьет иногда подслащенную воду. Ни врача, ни фельдшера в СИЗО-5 нет. Говорят, уволились. Наверное, медсестра приходит к Игорю мерить давление", - сказала Наталья Шишлина.

Она сообщила, что в попытках передать в областную прокуратуру жалобы Игоря и сообщение о его голодовке встретилась с волгоградским прокурором по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Владиславом Кузнецовым.

"Он внимательно отнесся к моей информации, понял проблему. Сказал, что Игорь зря голодает, это может нанести вред его здоровью. Что можно подавать жалобы без голодовки. При этом он сказал, что не может вести надзор за [сотрудником], на которого пожаловался Игорь. Что это прерогатива областного прокурора", - сказала Шишлина.

По ее словам, после посещения Кузнецова она позвонила в областную прокуратуру, и там ей сказали, что «если все заключенные будут отказываться от еды и вызывать к себе областного прокурора, то ему некогда будет работать».

"Никакой реакции. Буду добиваться встречи с областным прокурором... Не так-то просто к нему на прием попасть. Запись заблаговременная. Завтра (21 марта) пойду к нему", - рассказала Наталья Шишлина.

Свидетели в суде объяснили противоречия в документах технической ошибкой

Она также сообщила, что вечером 19 марта в Ленинском районном суде прошло заседание по делу о дезорганизации работы следственного изолятора. В суде опрашивали семерых свидетелей - сотрудников СИЗО-5, которые составляли акты осмотра места происшествия после инцидента в камере с "педофилами".

"Один из свидетелей заявил, что он не ставил свою подпись в акте, так как не был на месте происшествия и ничего не видел. Он заявил, что за него подпись в акте поставил кто-то другой. Этим он очень удивил судью и прокурора. Вопросы свидетелям задавали все: и судья, и прокурор, и Игорь. Адвокат очень хорошо с ними общался", - рассказала Наталья Шишлина.

По ее словам, в ходе опроса свидетелей выяснилось противоречие: в одних документах значилось время инцидента 15.54, в других 17.54. Изначально предлагалось время 15-54. Ужин, который якобы был сорван действиями Нагавкина, начинается в изоляторе в 17.20. То есть, главный довод обвинения, что Нагавкин сорвал своим протестом ужин в изоляторе, базируется на исправленной версии времени инцидента. При этом сотрудники СИЗО объясняют нестыковку тем, что произошла техническая ошибка, рассказала сестра подсудимого.

Также, по ее словам, Нагавкин вновь настаивал в суде на том, что видеозапись инцидента была смонтирована. По его мнению, была вырезана вторая часть его «угрозы» сотрудникам. В ней он предупреждает их о том, что после освобождения он придет в СИЗО-5 в составе проверяющей комиссии. Также Нагавкин вновь напомнил суду о том, что он с помощью фонда «В защиту прав заключенных» выплатил ущерб за разбитую им видеокамеру в размере 16 тысяч рублей, и что СИЗО-5 готово пойти на мировое соглашение. Следующее заседание было назначено на 25 марта.

Днем ранее, 18 марта, Наталья Шишлина привезла в СИЗО-5 продукты для брата. По ее словам, там вначале отказались их принимать, пояснив, что, поскольку Нагавкин держит голодовку, продукты могут испортиться. Но, как отметила Шишлина, ей удалось убедить дежурных сходить к Игорю и взять от него заявление о том, что он просит принять продукты длительного хранения. "В результате передать пришлось вместо 20 килограммов, 13 (килограммов)", - отметила Наталья Шишлина.

Определение Кассационного суда до сих пор не поступило, отметила она, добавив, что Игорь Нагавкин ждет это определение, так как оно может изменить его статус с осужденного на подследственного. В этом случае он сможет получать передачи весом уже в 30 килограммов и две посылки.

Адвокат Игоря Нагавкина отказался от комментариев, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 18 апреля 2023 года суд признал Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. 18 июля 2023 года областной суд частично удовлетворил апелляцию Нагавкина, сократив ему срок лишения свободы на два месяца - до пяти лет и 10 месяцев. В октябре адвокат Нагавкина сообщил, что в отношении его подзащитного ведется следствие по факту оказания сопротивления сотрудникам СИЗО. 22 ноября 2023 года Нагавкин заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства следственного изолятора.

9 февраля Нагавкин на суде кассационной инстанции заявил, что следствие и суд не провели экспертизу изъятых у осужденных украшений, не установили сумму ущерба, а всех подсудимых защищал один адвокат.

В 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека"* в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений. Нагавкин был взят под стражу на судебном заседании по устному распоряжению судьи в день приговора, 18 апреля, когда подсудимый зачитывал последнее слово.

В июне 2021 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест Нагавкина и его длительное содержание под стражей в 2016 году.

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