Руководство изолятора проигнорировало семидневную голодовку Нагавкина

14 марта 2024, 01:47

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О голодовке правозащитника Игоря Нагавкина, который уже неделю отказывается принимать пищу в СИЗО Ленинска, прокуратуру и суд уведомила его сестра, хотя закон обязывает руководство изолятора информировать надзорный орган об отказе заключенных от еды.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля на заседании суда по делу о дезорганизации работы СИЗО Игорь Нагавкин заявил, что его незаконно содержат в одиночной камере более 40 суток. 11 марта стало известно, что он уже четыре дня проводит бессрочную голодовку в знак протеста против нарушений прав арестованных в СИЗО Ленинска. Нагавкин потребовал визита областного прокурора в изолятор.

Сестра Игоря Нагавкина Наталья Шишлина сама уведомила прокуратуру о голодовке брата. По словам Шишлиной, точных сведений об ухудшении здоровья брата у нее нет, но то, что его состояние стало хуже, было заметно на заседании суда 11 марта, где она присутствовала.

«Голодовка не сухая - у него проблемы с сердцем, поэтому он не может держать сухую голодовку», - сообщила она «Кавказскому узлу» 13 марта.

По словам Натальи, ни руководство СИЗО, ни прокуратура никак не отреагировали на голодовку ее брата. «Они (руководство СИЗО) даже не сообщили в суд, что он держит голодовку, а в таких случаях с подсудимыми обращаются более мягко. Судья узнала об этом только в середине заседания», - подчеркнула сестра Игоря Нагавкина.

Она также сообщила, что 11 марта отправила в ряд ведомств, включая областную прокуратуру, письменные заявления, переданные ей братом.

Исполнительный директор фонда «В защиту прав заключенных» Валентин Богдан сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что отслеживает ход голодовки Нагавкина. Богдан признался, что не одобряет такой способ протеста, поскольку считает его неэффективным.

«Голодовка, которую объявил Игорь (Нагавкин) ничего, кроме ухудшения его здоровья, не принесет. Реакция (прокуратуры) на нее наступит недели через три. Есть более серьезный способ голодовки, это сухая голодовка, но к нему надо подходить очень ответственно. В этом случае прокурор явится к заключенному на второй день (после начала голодовки)», - рассказал Валентин Богдан.

Способы реагирования и меры, принимаемые при отказе заключенных от приема пищи руководством мест заключения и надзорными органами, описаны в Уголовно-исполнительном кодексе РФ и в Федеральном законе №103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», отметил он. Так, о голодовке заключенного руководство СИЗО обязано сообщить в прокуратуру, а прокурор, прибыв к заключенному, должен выяснить, является ли голодовка фиктивной или у нее имеются законные основания. В случае законности требований заключенного сотрудник надзорного ведомства обязан принять меры реагирования.

Кроме того, голодающего должен осмотреть врач. Если он придет к выводу, что жизнь заключенного под угрозой, голодающего могут принудительно накормить. «В случаях отказа осужденного от приема пищи и возникновения угрозы его жизни допускается принудительное питание осужденного по медицинским показаниям», - процитировал Богдан процитировал статью УПК.

«Протестующему заключенному в этом случае делают так называемую «растяжку»: его приковывают наручниками к постели и вводят пищу через трубку принудительно. Очень болезненный процесс», - отметил Валентин Богдан.

По словам правозащитника, фонд «В защиту прав заключенных» опубликовал на своей интернет-платформе две статьи о голодовке Игоря Нагавкина. После консультаций с сестрой подзащитного он планирует обратиться в Генпрокуратуру. «Ранее мы уже отправляли жалобу в Генеральную прокуратуру по другим обстоятельствам, связанным с требованиями Игоря», - сообщил Валентин Богдан.

В региональном управлении ФСИН и непосредственно в СИЗО, где содержится Нагавкин, корреспонденту «Кавказского узла» отказались прокомментировать ситуацию с голодовкой правозащитника, равно как и утверждения Нагавкина о неприемлемых условиях содержания. Дежурные сотрудники предложили обратиться с официальным запросом в пресс-службу регионального управления ФСИН.

«Кавказский узел» отправил на имя начальника УФСИН России по Волгоградской области Сергея Коновалова письмо с предложением проверить все озвученные Игорем Нагавкиным данные о нарушении прав заключенных в СИЗО Ленинска, сообщив о результатах проверки редакции.

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