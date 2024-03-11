Нагавкин заявил о бессрочной голодовке в изоляторе Ленинска

11 марта 2024, 16:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитник Игорь Нагавкин передал в прокуратуру Волгоградской области заявление о том, что уже четверо суток проводит бессрочную голодовку в знак протеста против нарушений прав арестованных в СИЗО Ленинска. Нагавкин потребовал визита областного прокурора в изолятор.

Как писал "Кавказский узел", 19 февраля на заседании суда по делу о дезорганизации работы СИЗО Игорь Нагавкин заявил, что его незаконно содержат в одиночной камере более 40 суток.

В Ленинском суде Волгоградской области слушается дело правозащитника Игоря Нагавкина, обвиняемого в дезорганизации работы СИЗО (часть 2 статьи 321 УК РФ). Игорь Нагавкин заявил об организованной провокации с водворением его в камеру к "педофилам", что и вызвало конфликт с сотрудниками СИЗО. 21 января Нагавкину удалось договориться о мировом соглашении с администрацией СИЗО: она отказалась от финансовых претензий к правозащитнику, однако процесс по делу о дезорганизации работы учреждения продолжился. 25 января суд отказался просматривать видеозаписи инцидента в камере в отсутствие потерпевших сотрудников СИЗО, которые не пришли на заседание, не пояснив причин своей неявки.

Сегодня сестра Нагавкина Наталья Шишлина передала в прокуратуру Волгоградской области заявление брата о том, что 7 марта он объявил бессрочную голодовку. В заявлении, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла», Игорь Нагавкин уведомил, что 7 марта в 11.10 мск он в письменной форме через дежурного инспектора СИЗО-5 города Ленинска с фиксацией на видеорегистратор передал руководству изолятора заявление о начале голодовки.

"Поводом для моей крайней меры послужило систематическое нарушение моих прав при содержании в СИЗО-5", - заявил Нагавкин. Он также указал, что прокуратура "не осуществляет должного реагирования на то, что люди в СИЗО-5 зимой спят без одеял, не хватает посуды для принятия пищи". Правозащитник пояснил, что камеры корпуса СИЗО поражены "грибком и плесенью".

Кроме того, согласно заявлению Нагавкина, 7 марта сотрудница изолятора принесла ему ответ областной прокуратуры на его жалобы, но конверт был вскрыт. Сотрудница, по версии Нагавкина, заявила, что не может выдать письмо «на руки», а дает его только для прочтения.

"Я ответил, что переписка с прокурором не подлежит цензуре, сотрудники не имеют права ее вскрывать и читать", - заявил Нагавкин, заметив, что это противоречит федеральному закону "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" №103-ФЗ.

Как указал Нагавкин в заявлении, сотрудница изолятора пояснила ему, что запрет выдавать арестованным ответы прокуратуры исходит от представителя прокуратуры. "Я объявил голодовку до прихода ко мне прокурора области. Считаю, что [два сотрудника прокуратуры, чьи имена Нагавкин указал в заявлении] своими действиями дискредитируют всю систему прокуратуры РФ и президента РФ. Я не буду принимать пищу и голосовать на выборах президента РФ до вашего прихода ко мне в СИЗО-5, так как считаю, что только ваше личное вмешательство может разорвать коррупционную связь между прокурором […] и руководством СИЗО", - говорится в заявлении.

По словам Натальи Шишлиной, на пятые сутки голодовки ее брат «немного похудел». "Воду пьет. (Руководство) СИЗО никак не реагирует (на его голодовку)", - рассказала она.

Голодовка как крайняя мера протеста против нарушений условий содержания или прав заключенных «имеет эффект только, когда о ней сообщают широко в СМИ», заметил юрист Сергей Иващенко.

"Но даже тогда, когда голодовка в местах не столь отдаленных приобретает публичный характер, она редко приводит к удовлетворению требований заключенного. Голодовка никак не закреплена в правовом плане. Она носит неформальный характер. В этом кроется ее малая эффективность. Часто руководство колоний и СИЗО переигрывает протестующего арестанта. Иногда сотрудники ФСИН применяют такую меру, как насильственное введение пищи в тело арестанта", - сказал юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 18 апреля 2023 года суд признал Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. 18 июля 2023 года областной суд частично удовлетворил апелляцию Нагавкина, сократив ему срок лишения свободы на два месяца - до пяти лет и 10 месяцев. В октябре адвокат Нагавкина сообщил, что в отношении его подзащитного ведется следствие по факту оказания сопротивления сотрудникам СИЗО. 22 ноября 2023 года Нагавкин заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства следственного изолятора.

9 февраля Нагавкин на суде кассационной инстанции заявил, что следствие и суд не провели экспертизу изъятых у осужденных украшений, не установили сумму ущерба, а всех подсудимых защищал один адвокат.

В 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека"* в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не было прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений. Нагавкин был взят под стражу на судебном заседании по устному распоряжению судьи в день приговора, 18 апреля, когда подсудимый зачитывал последнее слово.

В июне 2021 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест Нагавкина и его длительное содержание под стражей в 2016 году.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.