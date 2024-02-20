Нагавкин обвинил руководство СИЗО в незаконном содержании в одиночной камере

20 февраля 2024, 01:14

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На заседании суда по делу о дезорганизации работы СИЗО волгоградский правозащитник Игорь Нагавкин заявил, что его незаконно содержат в одиночной камере более 40 суток.

Как сообщал "Кавказский узел", в Ленинском суде Волгоградской области слушается дело правозащитника Игоря Нагавкина, которому вменяют дезорганизацию работы СИЗО-5 (часть 2 статьи 321 УК РФ). Игорь Нагавкин заявил об организованной провокации с водворением его в камеру к педофилам, что и вызвало конфликт с сотрудниками СИЗО. 21 января Нагавкину удалось договориться о мировом соглашении с администрацией СИЗО: она отказалась от финансовых претензий к правозащитнику, однако по делу о дезорганизации работы учреждения процесс продолжается. 25 января суд отказался просматривать видеозаписи инцидента в камере в отсутствие потерпевших сотрудников СИЗО, которые не пришли на заседание, не пояснив причин своей неявки. Позиция потерпевших, которые обвиняют Нагавкина в дезорганизации работы изолятора, повлияет на приговор даже с учетом отказа администрации СИЗО от финансовых претензий к правозащитнику, предположил юрист. 9 февраля Нагавкин на суде кассационной инстанции заявил, что следствие и суд не провели экспертизу изъятых у осужденных украшений, не установили сумму ущерба, а всех подсудимых защищал один адвокат.

18 апреля 2023 года суд в Волгоградской области признал правозащитника Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. 18 июля 2023 года областной суд частично удовлетворил апелляцию Нагавкина, сократив ему срок лишения свободы на два месяца - до пяти лет и 10 месяцев. В октябре адвокат Нагавкина сообщил, что в отношении его подзащитного ведется следствие по факту оказания сопротивления сотрудникам СИЗО. 22 ноября 2023 года Нагавкин 18 апреля 2023 года суд в Волгоградской области признал правозащитника Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. 18 июля 2023 года областной суд частично удовлетворил апелляцию Нагавкина, сократив ему срок лишения свободы на два месяца - до пяти лет и 10 месяцев. В октябре адвокат Нагавкина сообщил, что в отношении его подзащитного ведется следствие по факту оказания сопротивления сотрудникам СИЗО. 22 ноября 2023 года Нагавкин заявил о постоянных угрозах и давлении со стороны руководства следственного изолятора.

19 февраля в зале Ленинского районного суда проходило очередное заседание по делу о дезорганизации работы СИЗО в мае 2023 года. Фигурант дела, правозащитник Игорь Нагавкин был доставлен из изолятора в суд под конвоем. Потерпевшие сотрудники изолятора по их просьбе не посещают заседания. В работе суда участвовал сотрудник районной прокуратуры и адвокат Илья Говорухин. Присутствовали родственники подсудимого, передает корреспондент "Кавказского узла".

Была продемонстрирована видеозапись инцидента в камере с педофилами. По словам сестры Нагавкина Натальи, "смотреть и слушать видео было тяжело". После просмотра Нагавкин заявил, что видео было смонтировано, так как отсутствовали его слова, сказанные сотрудникам СИЗО, о том, что он "вернется к ним (после отсидки) в составе комиссии". Адвокат Илья Говорухин поддерживал Нагавкина, активно выражая позицию защиты.

Во время процесса Игорь Нагавкин сделал ряд громких заявлений и подал ходатайства и жалобы, адресованные аппарату президента России и прокуратуре (имеются в распоряжении "Кавказского узла"). Так, подсудимый заявил, что он незаконно содержится в одиночной камере уже 41 сутки. Игорь сообщил, что в мае 2023 года руководство СИЗО поставило его на профучет, "как лицо, склонное к суициду". Его поместили в одиночную камеру. В декабре Игорю продлили этот режим. Нагавкин неоднократно обращался с заявлениями о незаконности его содержания в одиночке к сотрудникам изолятора, к психологу и прокурору. "Мое одиночное содержание идет по распоряжению замначальника СИЗО (назвал его имя), в связи с чем на мои обращения никто не реагирует", - отметил Нагавкин в своих заявлениях.

Он также рассказал о том, как ночью 11 февраля на видеокамеру он демонстративно инсценировал самоубийство. Сотрудники изолятора отреагировали на это, по словам Нагавкина, слишком поздно. "Если бы я имел склонность к суициду, то ночью могли бы найти мой труп", - написал он в своей жалобе.

Также Нагавкин сообщил, что 16 мая 2023 года его избил один из сотрудников пенитенциарного учреждения. Рассказал он и о недопустимых условиях содержания в карцере изолятора и в камерах. Так, 18 января 2024 года его перевели в камеру №61, вся стена которой была покрыта плесенью, а водопроводный кран проржавел и имел сквозную дыру, которую арестантам приходилось заматывать полиэтиленом. После жалобы Нагавкина руководство пообещало камеру №61 отремонтировать, но обещание свое не выполнило.

Сестра подсудимого Наталья сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что прокурор отказался принимать от Игоря заявления и жалобы. Часть ходатайств приняла судья, остальные заявления родственники отправят адресатам заказной почтой.

По просьбе прокурора заседание было перенесено на 1 марта. Кассационный же суд по пересмотру приговора Быковского районного суда был по техническим причинам отложен на 27 февраля. "На здоровье Игорь не жаловался. От передачки и свидания отказался. Надеется очень на кассационный суд, что отменят приговор (Быковского районного суда)", - рассказала корреспонденту сестра подсудимого Наталья.