Калиматов Махмуд-Али Макшарипович

09 сентября 2024, 11:52

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Российский государственный деятель, политик. В 2004-2007 годах - прокурор, с 26 июня 2019 года - исполняющий обязанности главы Ингушетии. 8 сентября 2019 года по результатам голосования в парламенте Ингушетии назначен главой республики, в 2024 году был переизбран.

Глава Ингушетии

26 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Махмуд-Али Калиматова исполняющим обязанности главы Ингушетии после отставки Юнус-Бека Евкурова.

В единый день голосования 8 сентября 2019 года присутствовавшие на заседании депутаты Народного собрания республики голосовали за нового главу Ингушетии. На пост президентом России были предложены три кандидатуры, помимо Калиматова это были депутат горсовета Назрани Урусхан Евлоев и старший территориальный специалист "Вымпел-Коммуникации" Магомед Зурабов.

Путем тайного голосования 27 депутатов из 31 назначили главой республики Махмуд-Али Калиматова. Махмуд-Али Калиматов принес присягу и официально вступил в должность главы Ингушетии. Инаугурация прошла в зале славы администрации руководителя региона в Магасе при участии полпреда президента России в СКФО Александра Матовникова, глав субъектов округа.

После вступления в должность главы республики Калиматов подписал указ об освобождении от должности премьер-министра Ингушетии Зялимхана Евлоева, который сообщал о своем прошении об отставке 26 августа. Также Махмуд-Али Калиматов подписал указ о сложении полномочий правительства республики в связи с избранием нового главы. Калиматов заявил, что будет менять кадровый состав ингушского правительства, но оставит в нем опытных профессионалов.

В июне 2024 года действующий глава Ингушетии заявил о намерении баллотироваться на пост главы республики. 15 августа 2024 года Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы Ингушетии: Махмуда-Али Калиматова, а также депутатов Алихана Арапханова и Ислама Гадиева.

8 сентября 2024 года Калиматов был переизбран на пост главы Ингушетии большинством голосов депутатов парламента республики.

Родственные связи

В мае 2024 года старший брат главы республики, бывший глава почтового управления Ингушетии Магомед-Башир Калиматов был арестован судом в Москве по делу о мошенничестве и организованном преступном сообществе. Обвинение связало его с делом о хищении двух миллиардов рублей сотрудниками Пенсионного фонда и "Почты России".

Младший брат Махмуд-Али Калиматова - Алихан Макшарипович - сотрудник оперативно-разыскного управления Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, подполковник. Герой Российской Федерации (посмертно).

17 сентября 2007 года на федеральной трассе "Кавказ" недалеко от селения Гази-Юрт Назрановского района преступники расстреляли Алихана Калиматова и его спутника Беслана Оздоева в момент, когда они выходили из кафе "Вайнах". Калиматов погиб на месте, Оздоев был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Алихан Калиматов занимался расследованием похищений ингушей и чеченцев в Северной Осетии .

Махмуд-Али Калиматов и экс-президент Ингушетии Мурат Зязиков – зятья Магомеда Чахкиева. 72-летний глава Комитета по аграрной политике, природопользованию и охране окружающей среды Народного собрания Ингушетии был похищен 27 февраля 2006 года. Неизвестные заблокировали и обстреляли служебный автомобиль, в котором он ехал. Среди условий его возможного освобождения назывались уход в отставку Зязикова и Калиматова. Чакхиев был освобожден 1 мая 2006 года в ходе специальной операции без предварительных условий и применения оружия.

Работа в Ингушетии

В августе 2004 года Калиматов приказом генерального прокурора РФ Владимира Устинова назначен прокурором Республики Ингушетия. На этом посту проработал три года.

По версии издания "Ингушетия.Ru", мотивами отставки прокурора были несогласие с политикой президента Ингушетии Мурата Зязикова, который открыто давил на прокуратуру. В прокуратуре республики эту информацию не подтвердили и не опровергли. Ингушские коллеги Махмуд-Али Калиматова отзывались о нем как о профессионале своего дела и принципиальном человеке.

Биография

Калиматов Махмуд-Али Макшарипович родился в ссылке 9 апреля 1959 года в поселке Чемолган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР. Ингуш.

В 1977-1979 годах проходил срочную службу в составе Группы советских войск в Германии .

Работал в районных комитетах Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) и Коммунистической партии Советского Союза г. Куйбышева (с 1991 года - Самара).

Окончил юрфак Куйбышевского государственного университета (1989, ныне — Самарский госуниверситет).

В 1990 году поступил на службу в Кировскую районную прокуратуру Самарской области, к 1996 году прошел путь от стажера до главы районной прокуратуры. Затем более пяти лет руководил прокуратурой Самары. В 2003 году назначен первым заместителем прокурора Самарской области .

После работы в прокуратуре Ингушетии, в 2007 году, вернулся в Самарскую область, где возглавил Контрольный департамент аппарата правительства региона.

С 2012 года работал советником губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

В декабре 2015 года приказом министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского назначен на должность руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области.

Государственный советник юстиции III класса (2005).

Государственный советник РФ II класса (2016).

Почетный работник прокуратуры РФ .

Женат, двое сыновей.

Декларация

Согласно декларации о доходах и имуществе, в 2018 году Калиматов владел квартирой площадью 80,4 кв.м и автомобилем Audi. Годовой доход чиновника составил 1 368 367,63 рубля. Его супруге принадлежали жилой дом площадью 480 кв.м, земельный участок площадью 1 400 кв.м, нежилое помещение площадью 2074,7 кв.м и автомобиль Lexus RX 450N. Ее годовой доход – 3 806 845,12 рубля.

Примечания