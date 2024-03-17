Средневековые башни оказались под угрозой обрушения в Ингушетии

17 марта 2024, 10:21

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Средневековому комплексу "Башни двух соперниц" в Джейрахском районе, являющемуся объектом культурного наследия Ингушетии, грозит обрушение из-за трещин в стенах. Необходима срочная реконструкция, а власти ссылаются на отсутствие средств, заявили жители республики.

Род Оздоевых записал видеообращение к главе фонда "Сафмар" Микаилу Гуцериеву с просьбой восстановить башенный комплекс "Башни двух соперниц" (упоминается также как "Башни двух жен", – прим. "Кавказского узла").

Ролик опубликован 16 марта на странице издания "Фортанга" в Instagram*. Обращение от имени рода Оздоевых зачитывает один из членов организации "Вовнушки". Он напомнил, что башенный комплекс "Башни двух соперниц" входит в перечень объектов культурного наследия Ингушетии.

"Полностью разрушен угол в основании одной из башен, вторая потеряла опору, практически висит в воздухе, из-за чего возникли трещины на всю высоту башни. Данные разрушения возникли всего несколько лет назад и увеличиваются с большой скоростью", – сказал он.

На обращения жителей республики и туристических компаний с просьбой о реконструкции башен власти отвечают, что пытаются найти финансирование, пояснил член организации "Вовнушки". "Непринятие срочных мер грозит полным разрушением памятника", – сказал он.

Житель Ингушетии пояснил, что жители не могут самостоятельно отреставрировать башни, поскольку он находятся в труднодоступном месте и необходима специальная техника.

Этот пост на странице издания "Фортанга" в Instagram*, на которую подписаны около 114 тысяч пользователей, на 10.20 мск 17 марта набрал 60 отметок с реакцией пользователей и 17 комментариев. Большая часть их авторов поддержала обращение рода Оздоевых.

На 10.20 мск на сайте правительства Ингушетии нет комментариев относительно просьбы жителей республики отреставрировать средневековый башенный комлекс "Башни двух соперниц".

Средневековый замок "Башни двух соперниц" расположен в Джейрахском районе на узком гребне отрога Скалистого хребта между ущельями Озди-чоч и Ах-чоч. Укрепление состояло их двух боевых башен, объединенных каменной оборонительной стеной в единый замковый комплекс, сообщается на сайте комитета по туризму Ингушетии.

"Кавказский узел" также писал, что жители Ингушетии ранее неоднократно поднимали вопрос о реконструкции средневековых башен. В частности, 17 июля 2023 года члены Совета тейпов Ингушетии призвали власти республики принять меры для сохранения башенного комплекса Маготе.

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