Совет тейпов Ингушетии призвал сохранить башенный комплекс Маготе

17 июля 2023, 08:53

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Башенный комплекс Маготе в горах Ингушетии разрушается, констатировали члены Совета тейпов после восхождения к историческому памятнику и призвали власти республики принять меры для его сохранения.

Как писал "Кавказский узел", в январе Джейрахско-Ассинскому музею-заповеднику были переданы 79 средневековых башен, склепов и храмов в горах Ингушетии, в том числе храм Маго-Ерды около башенного поселка Маготе. Большинство из них находится в аварийном состоянии.

15 июля члены Совета тейпов Ингушетии совершили восхождение к самому отдаленному башенному комплексу республики - Маготе, а также к расположенному рядом с ним храму Мага-Ерды, чтобы лично зафиксировать разрушения исторических достопримечательностей и привлечь внимание ингушской общественности к этой проблеме.

Маготе - башенный поселок между ущельями на узкой горизонтальной части горной вершины Загал-Дук. Там сохранилась полуразрушенная четырехэтажная боевая башня, а также основания и части стен восьми жилых башен, идущих по крутому горному склону в несколько ярусов. Там же расположены остатки древнего храма Сеска-Солс-Ерды, храм Маго-Ерды, стоящий на краю пропасти, два склепа и множество подземных могильников, информирует сайт "Открытый Кавказ".

В восхождении приняли участие около 15 членов Совета тейпов Ингушетии. Около 7 мск они собрались в Джейрахском районе и отправились на машинах к отдаленному башенному комплексу Салги, стоящему у самой горы, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла", принявший участие в походе.

От Салги к башенному комплексу Маготе можно подняться только пешком, перейдя горную речку. Несмотря на небольшое расстояние, чуть более километра, путь занял более двух часов, потому что идти нужно было по крутому лесистому склону горы.

Всего в походе приняли участие около 30 человек, в том числе около 10 старейшин из Совета тейпов (некоторые из старейшин остались около Салги в связи с трудностью маршрута). Первое сооружение, которое встретилось в конце пути участникам восхождения - храм Маго-Ерды, стоящий на самом краю пропасти на узком участке ровной площадки. Храм хорошо сохранился, внутри есть постамент, на котором, вероятно, совершались обряды. На стенах - знаки, указывающие на доисламскую природу этого храма (знаки похожи на кресты).

Чуть дальше начинают встречаться подземные могильники. Внутри видны черепа и кости. На самом краю горы, если пройти метров 500 от Маго-Ерды по узкой горизонтальной полоске, открывается вид на полуразрушенную боевую башню, которая, очевидно, имела несколько этажей, а также на жилое помещение и на еще одну стену, от которой вниз ведет разрушенный коридор, расположенный прямо на скале. Сейчас он разрушен, но видны остатки. Оборонительная башня Маготе также имеет серьезные трещины по всем стенам.

Поднявшись к памятнику, члены Совета тейпов и другие участники похода тщательно осмотрели всё, после чего пошли обратно. Дорога вновь заняла более двух часов.

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член Совета тейпов Джамбулат Дзауров, представитель тейпа Салгхой, чей башенный комплекс находится ближе всего к памятнику, в первый раз он и несколько его товарищей поднялись к Маго-Ерды и Маготе весной 2023 года.

"Сначала мы побывали в этом месте небольшой группой, кто помоложе. Всё сфотографировали. И после уже, когда рассказывали в Совете тейпов, какие места посетили, рассматривали фотографии, мы обнаружили, что трещины идут уже и в Мага-Ерды, в единственном целом сооружении. Мы подняли старые фотографии, сравнили - и оказалось, что разрушения идут, что обвалилась скала под храмом и что нужно срочно проводить какие-то работы, чтобы сохранить этот памятник. Путем ли подпорок снизу фундамента, обвязки ли металлическим каркасом - чтобы этот памятник хотя бы временно законсервировать в таком состоянии, в котором он есть. На сегодня больших средств это не требует. Хуже будет, когда он развалится, и если потом его даже захотят восстановить, это будут огромные средства, потому что он обвалится в пропасть", - рассказал Дзауров.

По его словам, их рассказ вызвал большой интерес у членов Совета тейпов, которые решили посетить это место и посмотреть, о чем идет речь. "Определили дату, время, когда пойдем. Собрались - и, кто мог, поднялся, чтобы убедиться в уникальности этого памятника. Потому что вживую, конечно, совсем другое [впечатление]. Одно дело - по фотографиям, видео - ты не поймешь, что там, в каком состоянии оно находится. И они на месте посмотрели. Сейчас будем думать, что делать дальше", - сообщил Джамбулат Дзауров.

Храм Маго-Ерды и башенный комплекс Маготе имеют общеингушское и общекавказское значение, подчеркнул он. "Общеингушское - потому что в эти места после проигрыша сражения на равнине ушел Дзурдзук (легендарный персонаж, который, по версии историка Мурата Базоркина, соответствовал Джерахмату - предводителю Джераховского общества из ингушских сказаний. - Прим. корреспондента "Кавказского узла"), а это прадед Глигоса, а Глигос - это предок ингушей, галгаев, одного из ингушских племен, название которого потом распространилось на весь народ. "Галгай" - это по-русски "ингуши". Кроме того, около 100 лет назад в могильниках (башенных комплексов) Салги и Маготе археологи находили кувшины с письменами, и, по одной из версий, это письменность, которую ингуши потеряли около 500 лет назад, а теперь уже 600 лет [назад]. И если здесь нашли письмена, то это письменность не только тех, кто жил в этих местах, но всего ингушского народа. В этом плане это имеет значение для всего народа", - заявил Дзауров.

Общекавказское значение башенного комплекса Маготе заключается в том, что в этом месте был похоронен предводитель нартов Сеска Солса, отметил он. "Это его ингушское название - у других народов он называется Сосруко, Сослан и так далее. Нартский эпос - это общекавказское достояние. И Сеска Солс был похоронен там, и храм в честь него находился там. Сейчас он обрушился, но сохранились фотографии, картины, на которых этот памятник запечатлен, и было бы очень хорошо его восстановить", - сказал Дзауров.

Башенный комплекс Маготе разрушается на глазах, и ситуация требует немедленного вмешательства, сказал корреспонденту "Кавказского узла" член Совета тейпов Магомед Эльджаркиев, который весной 2023 года был одним из тех, кто поднимался к Маготе. По его словам, всего пять лет назад башня Маготе была в гораздо лучшем состоянии - в частности, у нее еще была крыша.

"Этот комплекс считается очень древним. Во времена Чингисхана, Тамерлана, завоевателей, проводивших военные кампании на Кавказе, люди уходили сюда, скрывались здесь. По некоторым данным, почти все ингушские рода были здесь, и отсюда они делали набеги на азиатские образования... Если этот памятник детально изучить, можно очень многое выявить и узнать", - сказал он.

Эльджаркиев отметил, что Сеска-Солс-Ерды - храм в честь героя Нартского эпоса - уже разрушился, хотя склеп, в котором, предположительно, захоронен Сеска Солс, пока сохраняется, в то время как храм Маго-Ерды, сохранившийся очень неплохо, требует немедленных мер. "Маго-Ерды еще до исламской эпохи (был построен), там, по всей видимости, проводились какие-то обряды, совершались жертвоприношения. Я бы хотел, чтобы сохранилось хотя бы то, что осталось. Если есть хорошие реставраторы, зодчие, которые могли бы хотя бы что-то восстановить для будущего... Это все-таки история наша. И много неразгаданного, того, чего мы и не знаем", - сказал он.

Маготе - не единственный такой комплекс в Ингушетии, но самый труднодоступный, отметил 69-летний член Совета тейпов Магомед Гойгов, который поднялся к Маготе, несмотря на проблемы со здоровьем. "Я впервые в этом месте, и я очень впечатлен. Удивительно, как тут люди жили, выживали. Это уму непостижимо - для нас даже, а тем более для кого-то со стороны. Это большая историческая ценность, и для туризма тоже, я считаю. Исторические памятники нужно сохранять. Это наше наследие", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал член Совета тейпов Саварбек Ужахов. "Уникальность этого места в том, что здесь захоронен Сеска Солс, главный герой Нартского эпоса. Он похоронен вот здесь (Ужахов показал на возвышение, похожее на гробницу. – Прим. корреспондента "Кавказского узла"). Здесь его храм стоял, он разрушился. Это не только ингушская, но общекавказская историческая ценность… Мы хотели бы, чтобы храм и башенный комплекс Маго по фотографиям, по зарисовкам - были восстановлены. Потому что есть опасность, что (храм) Мага-Ерды обрушится, это всё нужно укрепить. Для сохранения этих памятников требуется какая-то национальная программа, и мы бы хотели эту программу сдвинуть с места, чтобы было внимание (к этим памятникам), и чтобы больше людей узнали об этом", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

За сохранение памятника высказался и член Совета тейпов Муса Харсиев. "Я бы хотел, чтобы это место было сохранено. Хотя бы в том виде, как оно есть, укрепили бы. В горах Ингушетии я такого еще не видел", - сказал Харсиев корреспонденту "Кавказского узла".

Маготе - это уникум по целому ряду причин, подчеркнул он. "Уникальность в месте расположения, в построении башни - она отличается от тех башен, которые расположены ниже. Это более древняя постройка. Я тут второй раз, а в первый раз я вообще был вдохновлен и удивлен этим местом, долго не мог отойти. Здесь, конечно, особая атмосфера и энергетика даже. И я бы хотел, чтобы власти обязательно уделили внимание этому месту, как и все тейпы, вся Ингушетия. И туристы чтобы сюда приезжали. Обязательно нужно сохранить эти памятники. И даже восстановить - настолько, насколько это возможно. Камень же здесь есть (обвалившийся) - все равно можно здесь что-то сделать (для восстановления)", - сказал он.

Член Совета тейпов Магомед-Сали Аушев побывал около башни впервые. "Я сегодня увидел эту башню впервые, и я просто поражен. Я многие башни видел, но такую башню такого строения - вижу в первый раз. И весь ансамбль тут уникален. Боевая башня, жилая пристройка, все эти строения. Мы же сами проводим работы по восстановлению в своем башенном комплексе (Эгикал. – Прим. корреспондента "Кавказского узла"), но такого я еще не видел. Поражен теми работами, которые были здесь проведены в те времена, в таком недоступном месте. Как нужно было всё это подвезти сюда, собрать, как это можно было выстроить и здесь жить?" - заявил он.

Аушев подчеркнул, что за последние годы на сооружениях Маготе появились трещины, и это требует немедленной реакции. "Если не предпринять срочных мер, чтобы хотя бы остановить дальнейшее разрушение, эту башню можно вскоре потерять, буквально через 3-4 года. Она уйдет в пропасть. С трех сторон большие трещины - тут в самое ближайшее время нужно поставить маячки, чтобы определить, как расходится эта трещина. Если за месяц-два-три хоть на долю миллиметра они действительно расходятся, то нужно срочно организовать работы (по сохранению). Раньше наши коллеги сюда приходили, они нам рассказали про свой поход, показали фото и видео, и у нас появилось желание посетить самим, воочию убедиться, что здесь такие строения. И мы теперь будем обращать внимание на эту проблему (разрушения) и делать всё возможное, чтобы здесь начались работы по спасению этих уникальных памятников", - сказал Аушев.

По словам членов Совета тейпов, пока не получено ответа ни на одно из сделанных в последние месяцы обращений Совета с призывом принять меры для сохранения храма Маго-Ерды и башенного поселка Маготе.

"В настоящее время один из древнейших архитектурных комплексов Ингушетии находится в крайне удручающем состоянии <...> Как показал визуальный осмотр, боковая стена, со стороны пропасти, (храма Маго-Ерды) может в любой момент обвалиться. Справа от входа от фундамента и до крыши идут две трещины. Противоположная от входа стена тоже имеет аналогичную трещину. Кроме того, визуально видно, что угол фундамента со стороны пропасти как бы зависает в воздухе. Видимо, основание скалы под ним осыпалось", - говорится в обращении Совета тейпов к председателю правительства Ингушетии. В этом обращении от 15 мая, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", предлагаются варианты решения этой проблемы: создание подпорок или обвязка металлическим каркасом.

После первого похода члены Совета тейпов обратились к руководству Джейрахско-Ассинского государственного заповедника и в Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Ингушетии, пояснил Джамбулат Дзауров."Позже, не дождавшись ответа, мы написали обращение и председателю правительства. Сейчас вот с нетерпением ждем ответов. И после их получения будем думать, в какие инстанции обращаться, чтобы привлечь внимание властей к проблеме данного башенного комплекса", - сказал он.

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