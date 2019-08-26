Зялимхан Евлоев. Фото: Пресс-служба Правительства Ингушетии http://pravitelstvori.ru/news/detail.php?ID=34666

26 августа 2019, 15:27

Зялимхан Евлоев ушел в отставку с поста премьера Ингушетии

Глава правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев сообщил на сегодняшнем совещании, что написал заявление об отставке по собственному желанию.

Как сообщал "Кавказский узел", Зялимхан Евлоев  был назначен председателем правительства Ингушетия 9 сентября 2018 года. До этого, в 2016-2018 годах, занимал пост главы Народного Собрания Республики Ингушетия.

На сегодняшнем совещании глава правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев сообщил, что написал заявление об отставке, сообщает «Интерфакс».

«Я решил покинуть занимаемую должность. Соответствующее заявление уже написано», - цитирует сегодня  Евлоева газета «Ингушетия».

 На сайтах правительства Ингушетии, а также главы республики на 15.10 мск сегодня нет информации об отставке Евлоева.

Напомним, что  после ухода 8 июля в отставку главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заявления об увольнении подали первый заместитель председателя правительства Ингушетии Багаудин Оздоев и министры финансов и образования региона Бекхан Оздоев и Юсуп Костоев. 2 августа это сделал и заместитель главы ингушского правительства, постоянный представитель республики при президенте России в Москве Алихан Цечоев. 11 августа источники сообщили, что попросил об отставке и секретарь Совета безопасности Ингушетии Ахмед Дзейтов. 21 августа августа источники сообщили, что врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ об отставке главы министерства экономики, промышленности, торговли и туризма Тамерлана Вышегурова.

Примечание:

"Вице-премьер Ингушетии ушел в отставку", "Глава Минфина назначен в Ингушетии", "Власти Ингушетии сократили зарплаты чиновников".

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