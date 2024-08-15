Заседание парламента Ингушетии. Фото: https://ingushetia.ru

15 августа 2024, 09:29

Путин предложил трех кандидатов на пост главы Ингушетии

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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики – действующего главу Ингушетии Махмуда-Али Калиматова, а также депутатов Алихана Арапханова и Ислама Гадиева.

Как информировал "Кавказский узел", 3 июня глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о намерении баллотироваться на пост на второй срок.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Народного собрания (парламента) Ингушетии три кандидатуры на должность главы республики. Это действующий глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, депутат парламента республики, начальник отдела главного бюро медико-социальной экспертизы по региону, член партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" Алихан Арапханов и председатель комитета парламента Ингушетии по государственному строительству и законодательству Ислам Гадиев. Он представляет ЛДПР, сообщил сегодня "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Ингушетии.

Выборы главы Ингушетии запланированы на 8 сентября.

Напомним, 24 мая стало известно, что суд в Москве арестовал на два месяца бывшего главу почтового управления Ингушетии и брата главы республики Магомед-Башира Калиматова по делу о мошенничестве. 28 мая Кремль сообщил о встрече Калиматова и Путина.

Арест брата пошатнул довольно прочное положение действующего главы Ингушетии, но сообщение о встрече с Путиным выглядит поддержкой Кремля, отметили 30 мая опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Они заявили, что на этой встрече было принято решение о дальнейшей политической карьере Калиматова.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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