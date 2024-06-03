Калиматов заявил о планах выдвигаться на второй срок

03 июня 2024, 20:38

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о намерении баллотироваться на пост на второй срок. При этом он подтвердил данные об уголовном преследовании его брата.

Как писал "Кавказский узел", арест брата главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова и объявление в розыск бывшего мэра Магаса не связаны между собой, полагают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их мнению, арест брата пошатнул довольно прочное положение Калиматова, но сообщение о встрече с Путиным выглядит поддержкой Кремля, где и будет принято решение о дальнейшей политической карьере главы республики.

Суд в Москве арестовал на два месяца бывшего главу почтового управления Ингушетии и брата главы республики Магомед-Башира Калиматова по делу о мошенничестве и организованном преступном сообществе, сообщили источники в силовых структурах. Обвинение связало его с делом о хищении двух миллиардов рублей сотрудниками Пенсионного фонда и "Почты России". 28 мая стало известно о том, что в розыск объявлен Усман Аушев, до 2023 года занимавший пост мэра Магаса. По данным источников в правоохранительных органах, он подозревается в превышении полномочий и мошенничестве.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил сегодня, что планирует выдвигаться на второй срок на должность главы региона. "В сентябре у нас должны состояться выборы главы Ингушетии. Надеюсь, народ и парламент меня поддержат", - написал он в своем Telegram-канале.

Калиматов добавил, что президент России положительно оценил динамику социально-экономического развития республики. "Встречался с президентом России, обсуждали все важные для нашей республики вопросы. Мною была доложена текущая ситуация по социально-экономическому развитию Ингушетии. Президент оценил нашу положительную динамику и рекомендовал работать дальше, не сбавляя темпов", - подчеркнул он.

Кроме этого глава республики прокомментировал ситуацию с арестом его брата Магомед-Башира Калиматова. "В рамках расследования проводится следственная проверка, и по ее итогам будет вынесено решение суда. Как брата меня это событие сильно огорчает, но закон есть закон. Хотел бы, чтобы все это понимали — в своей работе и жизни придерживаюсь этого принципа. То есть должно быть четкое понимание — закон для всех одинаков", — заявил он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.