Бывший мэр Магаса объявлен в розыск

28 мая 2024, 19:50

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Усман Аушев, до 2023 года занимавший пост мэра Магаса, объявлен в федеральный розыск. По данным источников в правоохранительных органах, он подозревается в превышении полномочий и мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", Усман Аушев был назначен и.о. мэра Магаса в июне 2020 года, а 8 февраля 2021 года городской совет депутатов утвердил его в должности. В августе 2022 года в отношении администрации Магаса было возбуждено восемь административных дел о нарушениях закона о контрактной системе после тендеров на благоустройство города. Аушев был оштрафован. 4 февраля 2023 года Аушев подал в отставку с поста мэра.

Силовики объявили в розыск Усмана Аушева, бывшего мэра Магаса, в отношении его возбуждены уголовные дела о превышении полномочий (статья 286 УК РФ) и мошенничестве (статья 159 УК РФ, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства в правоохранительных органах сообщил, что по одному из эпизодов дела бывшего мэра подозревают в хищении 2 млн рублей бюджетных средств.

В базе розыска МВД России указан Аушев Усман Баширович, с датой рождения 31.08.1996. В карточке из базы розыска, поступившей по запросу "Кавказского узла" не указарно, по какой статье он объявлен в розыск.

В апреле этого года в мэрии Магаса проводились обыски, правоохранителей интересовала работа муниципалитета города в период с 2021 по 2022 год. Силовики изъяли документы за этот период, проинформировал сегодня "Интерфакс".

До назначения на должность мэра Усман Аушев был президентом Ассоциации благотворительных фондов Республики Ингушетия, руководителем благотворительного фонда "Рохьма-Инг" и председателем Совета отцов при аппарате главы республики. В 2021 году Аушев задекларировал 732,4 тысячи рублей доходов, проинформировал сегодня "Коммерсант".

В октябре 2022 года на сайте change.org была опубликована петиция с требованием отставки Аушева. По данным на 19.50 мск сегодня, 28 мая, она набрала всего 166 подписей. Авторы петиции отметили, что Аушев никак не повлиял на "социально-экономическое развитие города". Пользователи соцсети поддержали требование, отметив, что в городе не решаются проблемы с мусорными свалками и избытком торговых павильонов.

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