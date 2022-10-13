Пользователи соцсети поддержали призыв к отставке мэра Магаса

13 октября 2022, 08:25

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Петицию с требованием отставки мэра Магаса Асмана Аушева подписали более 50 человек. Пользователи Instagram* поддержали эту идею, согласившись, что в городе не решаются проблемы с мусорными свалками и избытком торговых павильонов.

Как писал "Кавказский узел", 15 июня 2020 года глава администрации столицы Ингушетии Руслан Арсамаков объявил, что оставляет пост по собственному желанию. Он стал третьим за девять месяцев мэром Магаса, ушедшим в отставку. Его предшественник Магомет Марзиев, уволился по собственному желанию 19 октября 2019 года, проработав на посту мэра всего месяц после того, как 20 сентября 2019 года истек срок полномочий мэра Беслана Цечоева.

В июне 2020 года депутаты горсовета единогласно назначили и. о. мэра Усмана Аушева, а 8 февраля 2021 года Совет депутатов Магаса утвердил его в должности, сообщило 9 февраля 2021 года ТАСС.

Петиция, озаглавленная "Требование об удалении главы Аушева У​.​Б. г. Магас Республики Ингушетия в отставку", опубликована на сайте Change.org 10 октября пользователем с ником "Жители г​.​Магас". Адресаты петиции в публикации не указаны.

По мнению автора петиции, за то время, что Усман Аушев занимает должность мэра, "не произошло ничего, что могло бы оказать ощутимое влияние на социально-экономическое развитие нашего города". "Надежды, возложенные жителями города Магас на Аушева У.Б., не оправдались. Реальные проблемные вопросы города не решаются", - говорится в тексте петиции.

В частности, автор петиции указал, что Магас превратился "в торговый рынок с множеством торговых павильонов". "Построенная и открытая этническая Аллея Отца в крайне плачевном состоянии, не работает ни один водоем, не хватает лавочек, но зато павильонов на Аллее Отца больше, чем водоемов и лавочек вместе взятых. Некогда одни из первых инновационных остановок в Российской Федерации появились в г. Магас, теперь в крайне плачевном состоянии, на что также не обращается внимание. В центре города в летнее время в этническом парке устраивают бизнес-конюшню, пренебрегая безопасностью, так как лошади животные непредсказуемые и представляют угрозу гуляющим жителям с детьми", - говорится в петиции.

Также автор петиции указал на проблемы с мусором и свалками. "С апреля 2022 года неоднократно были поданы заявления с просьбой разрешить проблему с мусором, во избежание антисанитарной ситуации, но на протяжении всего времени нам не просто не отвечали", - отмечается в тексте публикации.

По состоянию на 08.20 мск 13 октября, петиция набрала 53 подписи.

Информацию о петиции за отставку мэра Магаса опубликовала 12 октября "Фортанга" в своем Instagram*-аккаунте. К 08.20 мск под ней размещено 210 комментариев. Авторы многих из них сочли претензии автора петиции обоснованными.

"Молодой город совсем а так много проблем.. а проблемы от того что их не решают раз и навсегда", - написала, в частности, asya_gp1. "Поддерживаю... Очень больно смотреть на всё это", - высказала мнение ta_samaya_21.

"Не знаю, при каком мэре "раздавались" земли под торговые ларьки.. Но то, что их количество растет, как грибы после дождя, это не нормально", - заметил iskosto. "Где петиция? Я тоже подпишу", - написал lelik_anabolik. "Где эта петиция?? Могло бы больше людей подписать", - указала и ketrin_flame.

"Полностью поддерживаю [автора петиции]! И я за то, чтобы вернули Цечоева Беслана. При нем город процветал", - написал gmr__06. "При Цечоеве чистота и порядок был", - высказал мнение ledi_orstho06.

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