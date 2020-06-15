Руслан Арсамаков. фото пресс-служба администрации магаса https://magasonline.ru/mediateka/fotogalereya/item/vidy-magasa

15 июня 2020, 11:18

Ушел в отставку третий за девять месяцев мэр Магаса

Глава администрации столицы Ингушетии Руслан Арсамаков объявил сегодня, что оставляет пост по собственному желанию. Он стал третьим с сентября 2019 года мэром Магаса, ушедшим в отставку.

Как писал "Кавказский узел", Руслан Арсамаков исполнял обязанности мэра Магаса с октября 2019 года, а в ноябре того же года депутаты горсовета избрали его главой города. Ранее он работал в "Ингушэнерго" и директором "Электросетей Магаса". Поздно ночью 26 мая Арсамаков попал в аварию на служебном автомобиле.

Скриншот сообщения об отставке мэра Магаса Руслана Арсамакова https://www.instagram.com/p/CBchQV3MeWQ/Глава администрации ингушской столицы Руслан Арсамаков объявил сегодня на пленарном совещании об отставке по собственному желанию, говорится в сообщении на странице администрации Магаса в Instagram. Причина этого решения в публикации не уточняется. На сайте администрации Магаса к 11.10 мск 15 июня также не появилось разъяснений относительно отставки мэра.

Ранее в пресс-службе мэрии отмечали, что ни глава Магаса, ни его водитель в ДТП не пострадали, а причиной аварии стал отказ тормозов служебного автомобиля. В городской администрации подчеркнули, что распространившаяся в соцсетях информация о "пьяном ДТП" недостоверна, передал сегодня "Интерфакс". Пресс-служба мэрии опровергала и сообщения, что Арсамаков 11 июля написал заявление об отставке, говорится в сегодняшней публикации ТАСС.

Предшественник Руслана Арсамакова, Магомет Марзиев, уволился по собственному желанию 19 октября 2019 года, проработав на посту мэра всего месяц. Марзиев был назначен исполняющим обязанности главы Магаса после того, как 20 сентября 2019 года истек срок полномочий мэра Беслана Цечоева, сообщал 13 ноября 2019 года РБК.

Примечание:

"Telegram-канал извинился перед мэром Магаса после его угроз", "Дело сити-менеджера Новочеркасска Игоря Зюзина передано в суд", "Жители Пятигорска указали на приоритетные задачи нового мэра".

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