Руслан Арсамаков. Фото: пресс-служба администрации Магаса.

27 мая 2020, 04:12

Мэр Магаса пострадал в ДТП

Глава администрации Магаса Руслан Арсамаков доставлен в больницу с травмами, полученными в автомобильной аварии.

Авария с участием служебного автомобиля Руслана Арсамакова произошла поздно ночью 26 мая на въезде в Магас.

По предварительной информации, автомобиль Арсамакова вылетел в кювет с моста, информирует РБК.

В ДТП мэр Магаса получил травмы и был доставлен в больницу. "Причиной инцидента мог стать наезд на сооружение моста. Арсамаков получил травмы", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Руслан Арсамаков исполнял обязанности мэра Магаса с октября 2019 года, а в ноябре того же года депутаты горсовета избрали его главой города. Ранее он работал в "Ингушэнерго" и директором "Электросетей Магаса", пишет РИА "Новости".

Какими-либо комментариями представителей администрации Магаса относительно обстоятельств ДТП со служебным автомобилем Арсамакова "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Карачаево-Черкесия стала худшим регионом юга России по числу ДТП с пострадавшими", "Пять человек пострадали при ДТП в Ингушетии", "Следователи назвали полицейского виновным в аварии с пятью жертвами в Ингушетии".

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