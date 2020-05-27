27 мая 2020, 04:12
Мэр Магаса пострадал в ДТП
Глава администрации Магаса Руслан Арсамаков доставлен в больницу с травмами, полученными в автомобильной аварии.
Авария с участием служебного автомобиля Руслана Арсамакова произошла поздно ночью 26 мая на въезде в Магас.
По предварительной информации, автомобиль Арсамакова вылетел в кювет с моста, информирует РБК.
В ДТП мэр Магаса получил травмы и был доставлен в больницу. "Причиной инцидента мог стать наезд на сооружение моста. Арсамаков получил травмы", - сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Руслан Арсамаков исполнял обязанности мэра Магаса с октября 2019 года, а в ноябре того же года депутаты горсовета избрали его главой города. Ранее он работал в "Ингушэнерго" и директором "Электросетей Магаса", пишет РИА "Новости".
Какими-либо комментариями представителей администрации Магаса относительно обстоятельств ДТП со служебным автомобилем Арсамакова "Кавказский узел" пока не располагает.
"Карачаево-Черкесия стала худшим регионом юга России по числу ДТП с пострадавшими", "Пять человек пострадали при ДТП в Ингушетии", "Следователи назвали полицейского виновным в аварии с пятью жертвами в Ингушетии".
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