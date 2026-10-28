Нехватка автобусов и маршруток осложнила пассажирам из Алагирского и Правобережного районов дорогу на учёбу и работу

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На маршрутах в Алагирский район и сёла Старый Батако и Цалык Правобережного района Северной Осетии не хватает общественного транспорта, из-за чего пассажирам приходится подолгу ждать автобусы, которые прибывают переполненными, пожаловались сельчане в соцсети. Другие местные жители, комментируя их жалобу, рассказали об ожидании маршруток по 40–50 минут, а также потребовали увеличить количество автобусов и вернуть маршрутки на проблемные направления.

Как информировал "Кавказский узел", 26 октября комитет по транспорту Северной Осетии решил повысить стоимость проезда в маршрутках Владикавказа с 30 до 40 рублей вместо предложенных перевозчиками 50 рублей. Жители города раскритиковали это решение, указав на неудобное расписание, плохое состояние транспорта и отсутствие маршруток в вечернее время.

Пассажиры пожаловались на нехватку общественного транспорта в направлении Алагирского района, а также в сёлах Старый Батако и Цалык. По словам одного из местных жителей, автобусы в направлении Алагира настолько переполнены, что пассажиры остаются на остановках даже после прибытия дополнительного транспорта. В сёлах Старый Батако и Цалык небольшая маршрутка не справляется с потоком пассажиров, из-за чего жители, в том числе студенты, испытывают трудности с поездками на работу и учёбу.

Пассажиров в направлении Алагирского района настолько много, что даже дополнительно прибывший автобус с маршрута Беслан – Владикавказ не смог забрать всех ожидавших. В Цалыке, по словам жителей, утром сложно уехать на учёбу и работу, а вечером вернуться домой. Местные жители неоднократно обращались с жалобами на нехватку транспорта, но не получили ответа, сообщил 27 октября Instagram*-паблик chp_vladikavkaz.

На 11.40 мск 28 октября этот пост в Instagram*-паблике chp_vladikavkaz, на который подписано около 580 тысяч пользователей, набрал 1523 отметки "Нравится" и 280 комментариев.

Другие местные жители в комментариях подтвердили, что пассажирам приходится подолгу ждать общественный транспорт, а прибывающие автобусы часто оказываются переполненными. "Вчера на Гизельском круге прождала около 50 минут, и только один автобус, битком набитый, естественно, не остановился. Пришлось добираться до РКБ, и там ещё только минут через 20 отъехал. Получается, едут с периодичностью один автобус в час, когда минимум половина жителей Алагира учится и работает во Владикавказе", – написала k.m.b1106.

"Проезд за 40 рублей отмечают, наверное. Сегодня тоже ждала минут 30 маршрутку, приехала полная настолько, что чуть ли не на крыше сидели люди. Следующую маршрутку ждала минут 40, наверное", – рассказала lol.in.5764.

Другие комментаторы обратили внимание на последствия транспортных проблем для работающих жителей. "Что-то сделайте для чёткого графика движения. Как жить? Время – самый дорогой ресурс! А мы стоим и ждём транспорт, а в это время кто-то ждёт, чтобы я вовремя сделала укол, родитель привёл в садик ребёнка, а воспитатель стоит на остановке. Это хаос, в хаосе жить нельзя!" – возмутилась marianagrachevska.

Ещё одной темой обсуждения стало повышение стоимости проезда при сохраняющейся нехватке транспорта. Комментаторы указали, что увеличение платы не сопровождается улучшением качества пассажирских перевозок. "И цены повышаем за вот такой беспредел. Обеспечьте пока транспорт, потом цены повышайте. Как вам не стыдно, правительство Республики Северная Осетия?" – написала za_mir00007.

"Утром в 08.00 из Алагира не уехать, вечером уже в Алагир сложно приехать. Зато как 80 рублей проезд сделать, так запросто. Народ же терпит… А ещё и водители хамоватые", – пожаловалась esteladablava.

Часть комментаторов предложила увеличить количество автобусов и вернуть маршрутки на направления, где пассажирам не хватает транспорта. "Почему нельзя в дополнение к алагирским автобусам вернуть маршрутки?" – спросила dzaantieva.

"Пустите частников, и будет всё нормально!" – предложил 19tuloew81.

На 11.40 мск 28 октября на сайте комитета по транспорту Северной Осетии нет комментариев относительно жалоб жителей Алагирского района и сёл Старый Батако и Цалык на нехватку общественного транспорта.