Брат главы Ингушетии арестован по делу о миллиардных хищениях

24 мая 2024, 23:38

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Суд в Москве арестовал на два месяца бывшего главу почтового управления Ингушетии и брата главы республики Магомед-Башира Калиматова по делу о мошенничестве и организованном преступном сообществе, сообщили источники в силовых структурах. Обвинение связало его с делом о хищении двух миллиардов рублей сотрудниками Пенсионного фонда и "Почты России".

Как писал "Кавказский узел", силовики пришли с обыском к бывшему главе почтового управления Ингушетии и брату главы республики Магомед-Баширу Калиматову, чье имя упоминается в материалах дела о миллиардных хищениях из Пенсионного фонда, утверждают источники в правоохранительных органах.

в феврале 2023 года ингушское управление ФСБ сообщило, что выявлены многочисленные факты незаконного оформления соцвыплат, ущерб превысил 2 миллиарда рублей. Силовики провели более 50 обысков, к 20 февраля обвинения по делу о хищении из Пенсионного фонда в Ингушетии были предъявлены 34 арестованным, среди которых бывшие чиновники и сотрудники ПФР, а также "Почты России". Еще одна серия обысков по делу прошла в мае 2023 года, а в конце октября суд арестовал заочно бывшего руководителя Пенсионного фонда в Ингушетии Ислама Сейнароева и бывшего начальника Сунженского районного узла почтовой связи Хасана Батыжева.

Мещанский районный суд Москвы арестовал старшего брата главы Ингушетии Магомед-Башира Калиматова, который ранее возглавлял региональный филиал "Почты России", по делу о мошенничестве, сообщило сегодня РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах.

Старший брат главы республики Махмуда-Али Калиматова обвиняется в хищении около 2 миллиардов рублей в составе организованного преступного сообщества (ОПС), он арестован на два месяца сообщил "Коммерсант".

По версии следствия, преступное сообщество было создано руководителем республиканского отделения Пенсионного фонда России Исламом Сейнароевым и главой ингушского отделения «Почты России» Камбулатом Сукиевым. В 2019–2021 годах отделение ПФР по Ингушетии неоднократно запрашивало у центрального управления фонда дополнительные средства на выплату пенсий, не предоставляя при этом обоснование для дополнительного финансирования. После смены руководства фонда весной 2021 года центральный аппарат ПФР начал ревизию выделения средств, а Федеральное казначейство приступило к проверке в ингушском отделении. На основании результатов проверок и были возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества (статья 210 УК РФ) и мошенничестве (статья 159 УК РФ), говорится в публикации.

Чиновники, по данным следствия, через единую систему электронного документооборота ПФР сформировали реестры поручений с внесенными в них «заведомо ложными сведениями» о начислении разовых выплат до 2020 года. Единовременная выплата на одного пенсионера в месяц могла составлять более 500 тысяч рублей, однако деньги после того как переводились на расчетные счета отделений «Почты России», обналичивались руководителями почтовых отделений. Общая сумма ущерба составила 2 миллиарда рублей, эти средства были выделены на выплаты 600 пенсионерам, подчеркнуло издание.

В публикации указано, что Камбулат Сукиев, как и большинство из 34 подозреваемых были арестованы. Ислам Сейнароев скрылся и сейчас в международном розыске.

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