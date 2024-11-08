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19:37, 8 ноября 2024

Осужденный из Кабардино-Балкарии доказал ЕСПЧ нарушение своих прав в колонии

Европейский суд по правам человека. Фото: https://internationallawyersassociates.com/ru/европейский-суд-по-правам-человека/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека признал круглосуточное видеонаблюдение в красноярской колонии нарушением прав осужденного Мурата Канихова, не назначив компенсации.

Осужденный из Кабардино-Балкарии Мурат Канихов пожаловался в Европейский суд по правам человека на нарушение его прав из-за содержания в камерах красноярской колонии №5 с круглосуточным видеонаблюдением. Вв этой колонии он находился с 2010 по 2021 год. В своей жалобе он указал, что операторами видеонаблюдения могли работать женщины. ЕСПЧ  в рамках дела "Караваева и другие против России" установил факт нарушения, сообщив в решении, что оно само "представляет собой достаточную справедливую компенсацию".

В 2003 году  ранее судимый Мурат Канихов был  приговорен Верховным судом Кабардино-Балкарии к 21 году лишения свободы за участие в банде, разбой и убийство.

Как писал "Кавказский узел", 11 июня 2022 года президент России Владимир Путин подписал законопроект о неисполнении решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), вынесенных после 15 марта того же года. 16 сентября 2022 года Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека. ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России, при условии, что события, на которые жалуются заявители, произошли до 16 марта 2022 года.

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Автор: "Кавказский узел"

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