Россия перестала быть участником Европейской конвенции по правам человека

16 сентября 2022, 13:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Россия перестала быть стороной Конвенции о правах человека в связи с выходом из Совета Европы, объявил сегодня Европейский суд по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", 16 марта стало известно, что Европейский суд по правам человека в связи с выходом России из Совета Европы приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения – исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 24 марта ЕСПЧ решил, что продолжит рассмотрение жалоб из России о нарушении Конвенции по правам человека до 16 сентября.

11 июня Владимир Путин подписал принятый 7 июня Госдумой законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года. 7 июня Госдума решила также, что выплата компенсаций по решениям ЕСПЧ теперь будет производиться только в рублях и только на счета в российских банках. При этом Генпрокуратура России до 1 января 2023 года сможет осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ. Кроме того, постановления ЕСПЧ больше не будут основанием для пересмотра решений, принимаемых российскими судами.

Российская Федерация перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека, сообщил сегодня Европейский суд по правам человека. "В соответствии с резолюцией о последствиях прекращения членства Российской Федерации в Совете Европы в свете статьи 58 Европейской конвенции о правах человека, принятой пленумом суда 22 марта 2022 года, Российская Федерация перестает быть Высокой Договаривающейся Стороной Конвенции 16 сентября 2022 года. Суд сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации в связи с действиями или бездействием, которые могут представлять собой нарушение Конвенции, при условии, что они имели место до 16 сентября 2022 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ЕСПЧ.

На рассмотрении ЕСПЧ сейчас находится 17 450 заявлений, направленных против России, отмечается в публикации, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.