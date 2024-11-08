Рамазан Рабаданов арестован на два месяца

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Суд в Махачкале до 7 января арестовал активиста Рамазана Рабаданова по делу о незаконном обороте оружия.

Как писал "Кавказский узел", жители Дагестана выразили возмущение задержанием активиста Рамазана Рабаданова, выступавшего в защиту обвиняемых по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Его сын из зоны военной операции записал обращение к Путину с просьбой разобраться в случившемся.

7 ноября глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что вечером 6 ноября силовиками на улице в Махачкале был задержан активист Рамазан Рабаданов, который собирался ехать в Ставропольский и Краснодарский край для наблюдения за ходом судебных процессов по "аэропортовскому делу". По информации, которую Рабаданов озвучил своей семье, к нему подошли и подложили ему в куртку гранату.

Решением Ленинского районного суда Махачкалы и просьбе следственных органов,Рамазан Рабаданов арестован на 2 месяца до 7 января, сообщил сегодня глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

Рамазан Рабаданов просил суд не избирать ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

"Я хочу помочь следствию в расследовании этого дела. Прошу избрать меру пресечения без изоляции для общества. Обещаю являться по каждому звонку следователя на все необходимые следственные действия", - привел его слова "Черновик". Рабаданов заявил, что его задержали по надуманному делу, гранату, патроны, пистолет и телефон ему подкинули.

В последнее время Рабаданов был известен своими правозащитными инициативами. В частности, он занимался организацией юридической и информационной помощи фигурантам так называемого "аэропортовского дела". Рабаданов помогал организовать сборы на адвокатов, а также намеревался сам посещать и освещать судебные процессы, сообщил сегодня "Черновик".

Напомним, в суды Кубани и Ставрополья направлены 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале в отношении 129 обвиняемых. Прокуратура 25 октября отчиталась, что семь дел против 37 обвиняемых уже рассматривают суды на Ставрополье, еще два дела с 14 фигурантами – суды Краснодарского края, а трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске.

23 августа Армавирский горсуд приговорил пятерых подсудимых по делу о беспорядках к лишению свободы на сроки от шести лет и четырех месяцев до девяти лет. Суд вынес жесткий приговор, не имея доказательств вины подсудимых, заявили адвокаты и родные осужденных.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

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