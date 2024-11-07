Сын Рабаданова попросил Путина разобраться в задержании отца

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Сын задержанного дагестанского активиста Рамазана Рабаданова из зоны военной операции обратился к президенту России с просьбой разобраться в случившемся.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале силовики водворили в изолятор активиста Рамазана Рабаданова, намеревавшегося направиться на Кубань и Ставрополье, чтобы наблюдать за судебными процессами по делу о беспорядках в аэропорту Уйташ.

Дома у Рамазана Рабаданова проходят обыски, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева.

При этом в сообщении в Telegram-канале Хадулаева, посвященном задержанию Рабаданова, не говорится об обысках.

Он же в своем Telegram-канале опубликовал видео, которое записал сын Рабаданова, участвующий в военной операции на Украине.

"Он всегда говорил только правду. Видимо, эта правда кому-то не понравилась", - заявил на видео военный, лицо которого скрыто. Он указал, что находится в зоне военной операции с ее начала, но удар получил "в спину".

Он попросил Путина разобраться в ситуации. "Хочу обратиться к верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович, разберитесь с ситуацией, пожалуйста. не допускайте произвола, беспредела. Если отец виноват, накажите его по закону", - сказал он, отметив, что методы 90-х не должны применяться силовиками.