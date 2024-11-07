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14:51, 7 ноября 2024

Сын Рабаданова попросил Путина разобраться в задержании отца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сын задержанного дагестанского активиста Рамазана Рабаданова из зоны военной операции обратился к президенту России с просьбой разобраться в случившемся.

Как писал "Кавказский узел", в Махачкале силовики водворили в изолятор активиста Рамазана Рабаданова, намеревавшегося направиться на Кубань и Ставрополье, чтобы наблюдать за судебными процессами по делу о беспорядках в аэропорту Уйташ.

Дома у Рамазана Рабаданова проходят обыски, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиля Хадулаева. 

При этом в сообщении в  Telegram-канале Хадулаева, посвященном задержанию Рабаданова, не говорится об обысках.

Он же в своем Telegram-канале опубликовал видео, которое записал сын Рабаданова, участвующий в военной операции на Украине.

"Он всегда говорил только правду. Видимо, эта правда кому-то не понравилась", - заявил на видео военный, лицо которого скрыто. Он указал, что находится в зоне военной операции с ее начала, но удар получил "в спину".

Он попросил Путина разобраться в ситуации. "Хочу обратиться к верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович, разберитесь с ситуацией, пожалуйста. не допускайте произвола, беспредела. Если отец виноват, накажите его по закону", - сказал он, отметив, что методы 90-х не должны применяться силовиками.

"Кавказский узел" также писал, что в суды Кубани и Ставрополья направлены 27 уголовных дел о беспорядках в Махачкале в отношении 129 обвиняемых. Прокуратура 25 октября отчиталась, что семь дел против 37 обвиняемых уже рассматривают суды на Ставрополье, еще два дела с 14 фигурантами –  суды Краснодарского края, а трое организаторов беспорядков находятся в федеральном розыске. 6 ноября Советский районный суд Ставропольского края провел первое заседание по делу пяти жителей Дагестана, обвиняемых в причастности к беспорядкам в махачкалинском аэропорту. Армавирский городской суд на Кубани в сентябре вынес приговор пяти обвиняемым, назначив им от шести лет четырех месяцев до девяти лет.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

140 человек находятся под стражей по уголовным делам о беспорядках в аэропорту Уйташ в октябре 2023 года, 1200 человек были привлечены к административной ответственности, сообщил 9 июля глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов. Обвиняемые заявляют, что были в аэропорту, но не принимали участия в беспорядках. 17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к Путину с просьбой о снисхождении.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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