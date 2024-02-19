Юристы оценили шансы на возвращение в Дагестан дела участников беспорядков

19 февраля 2024, 20:01

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Передача на Кубань дела пяти участников беспорядков в Махачкале может быть обжалована, но успех маловероятен, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Многие жители республики с сочувствием относятся к обвиняемым, но от публичной поддержки воздерживаются, сообщили журналист Магомед Магомедов и активист Шамиль Хадулаев.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля родственники участников беспорядков в аэропорту Махачкалы обратились к Путину с просьбой о снисхождении. Они заявили, что их задержанные близки стали жертвами провокации и совершили ошибку. Авторы обращения отметили, что у некоторых семей нет возможности ездить на судебные заседания в Краснодарский край, куда передано дело пяти обвиняемых.

К 13 декабря 2023 года по уголовному делу о массовых беспорядках в аэропорту было арестовано около 150 человек, один из них обвинялся также в нападении на силовика. Большинству из обвиняемых срок ареста продлен до конца марта. Среди арестованных есть и те, кто просто наблюдал за происходящим, рассказал член ОНК Дагестана. 12 февраля Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности дела пятерых обвиняемых и передал дело в Армавирский райсуд. Оснований для передачи дела в другой регион не было, это решение усложнит работу защиты, заявили адвокаты.

Власти Дагестана знают, что родственники обвиняемых записали видеообращение к Путину, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" мать обвиняемого Салика Рамазанова. "Обращение мы записывали дома у отца одного из обвиняемых. Сначала участковый пришел к нему, потом его вызвали к начальнику полиции, а сегодня – в следственный отдел. Ему сказали, что, возможно, его вызовут к главе Дагестана [Сергею] Меликову. Давления на него не оказывают, просто узнают, что к чему", - рассказала она.

Реакции из Москвы пока нет, отметила женщина. "Я не знаю, будет ли результат. Но надежда есть. Мы не просто так хотим рассмотрения дел в Дагестане, мы реально не можем ездить туда [на Кубань] на суды. Мой муж инвалид, средств на это нет. Нам сказали, что все суды будут в Краснодарском крае. Мы против, хотим, чтобы суды были там, где был этот инцидент", - сказала она.

Адвокат Салика Рамазанова Махмуд Магомедов счел решение о передаче дел в Краснодарский край незаконным. "Я считаю это решение незаконным. Сам порядок обращения ограничения территориальной подсудности не был соблюден. Должны были ограничить по решению Карабудахкентского районного суда, то есть через тот суд, где должно было рассматриваться уголовное дело. А тут заместитель генпрокурора обратился в Верховный суд РФ", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Это решение может быть оспорено, отметил он. "На практике такие решения могут быть оспорены и отменены. Но если говорить конкретно про это дело, то мое мнение - его не отменят, к большому сожалению", - сказал адвокат.

Территориальная подсудность дела может меняться, если есть опасения по поводу объективности местных судов, заметил юрист Арсен Шабанов. "Закон позволяет изменять территориальную подсудность, если есть обстоятельства, которые могут поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения по делу", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом юрист затруднился утверждать, что власти пойдут навстречу просьбе родственников и вернут дела на рассмотрение в Дагестан.

Обращение к Путину, записанное родственниками обвиняемых, вряд ли даст результаты, считает заместитель главного редактора газеты «Черновик» Магомед Магомедов. "Сомневаюсь, что дела переведут в Дагестан. Это такая установка от федерального центра. И, видимо, решено, что не будет жалости к ним. Они хотят показать, что все будет строго", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, подсудимые по делам о беспорядках в аэропорту еще пользуются негласной поддержкой в обществе. "Поддержка подсудимых в обществе имеется, хоть публично не выражается. В настоящий момент, кроме родственников подсудимых, никто публично не выступает в их защиту, как это было раньше. Но, как уже сказал, непубличная поддержка есть", - сказал журналист.

Схожее мнение высказал зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. "Поддержка есть, высказывания есть, но в основном они не публичные. По разным причинам публично не высказываются. Но поддержка точно есть. Люди переживают, не хотят, чтобы их [обвиняемых] сажали", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Хадулаев считает необходимым рассмотрение уголовных дел в Дагестане. "По законам РФ, там, где совершено преступление, там и должно рассматриваться дело. Но, к сожалению, у нас уже традиция рассматривать дела в других регионах. Я не могу сказать, что я в восторге от дагестанского правосудия, но если здесь совершено преступление, пусть и наши суды рассматривают эти дела", - сказал Шамиль Хадулаев.

Он отметил, что около 100 человек все еще остаются в СИЗО. "Было 130 человек. Но есть разговоры, что это число может увеличиться. Потому что некоторые опасались приходить в следственные органы, зная, что всех по одну гребенку гребут. На прошлой неделе я был в Махачкале, интересовался, но жалоб от задержанных нет. На условия содержания, на давление и прочее не жалуются", - рассказал Хадулаев.

Напомним, 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 12 января в районные суды Дагестана поступили административные дела более 900 человек, обвиненных в связи с беспорядками.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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