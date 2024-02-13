Дело пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы передано в Армавир

13 февраля 2024, 03:12

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Верховный суд России удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры о об изменении территориальной подсудности дела пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Дело будет рассматривать Армавирский районный суд Краснодарского края. Оснований для передачи дела в другой регион не было, это решение усложнит работу защиты, заявили адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", к 13 декабря 2023 года по уголовному делу о массовых беспорядках в аэропорту было арестовано около 150 человек, один из них обвинялся также в нападении на силовика. Большинству из обвиняемых срок ареста продлен до конца марта. Среди арестованных есть и те, кто просто наблюдал за происходящим, рассказал член ОНК Дагестана. 6 февраля в Верховный суд России поступило ходатайство представителя Генпрокуратуры о передаче в суд Краснодарского края дела пяти жителей Дагестана, обвиняемых в участии в беспорядках.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 12 января в районные суды Дагестана поступили административные дела более 900 человек, обвиненных в связи с беспорядками. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

12 февраля Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство заместителя генерального прокурора Российской Федерации об изменении территориальной подсудности дела пятерых участников беспорядков в аэропорту Махачкалы и передал его в Армавирский районный суд. Адвокаты и обвиняемые не согласны с этим решением.

В зале ВС РФ присутствовали судья, представитель Генпрокуратуры, адвокат по назначению одного из подсудимых. Из Махачкалы из СИЗО по ВКС участвовали все обвиняемые, четверо адвокатов находились в зале Советского райсуда Махачкалы.

По ходатайству прокурора судья огласила некоторые материалы об обвиняемых. Это Анварбек Атаев 2001 года рождения, уроженец поселка Тарки, ранее не судим; Ислам Ибрагимов 1997 года рождения, уроженец Махачкалы, ранее не судим, женат, воспитывает двоих детей; Магомед Омарасхабов 2000 года рождения, не судим; Рабадан Раджабов 2005 года рождения, уроженец Каспийска; Салик Рамазанов 1997 года рождения, ранее судим.

Адвокат сделал замечание, что Рамазанов сообщил недостоверные сведения о месте жительства, а негативная характеристика дана участковым, который Рамазанова просто не знал. Он состоял на профучете как «нарушитель массовых мероприятий».

Все обвинены по части 2 статьи 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках), Раджабов также обвиняется по части 2 статьи 318 УК РФ (применение в отношении представителя власти или его близких насилия, опасного для жизни или здоровья).

Как следует из обвинительного заключения, зачитанного судьёй Верховного суда, Раджабов, Атаев, Ибрагимов, Омарасхабов, Рамазанов с 16 до 20 часов 29 октября 2023 года прибыли в международный аэропорт Уйташ города Махачкалы в целях поиска пассажиров, прибывших рейсом Тель-Авив - Махачкала, прорвали оцепление сотрудников полиции, оказав сопротивление, проникли на охраняемую территорию аэропорта, включая взлётно-посадочную полосу. Раджабов также повинен, что он «ударил по щиту и каске» росгвардейца.

В результате преступных действий уничтожено имущества на сумму более 24 миллионов рублей, нарушены требования транспортной и авиационной безопасности. 23 сотрудникам правоохранительных органов нанесены повреждения различной тяжести.

Обвинительное заключение в отношении 5х дагестанцев утверждено 22 января 2024 года.

Прокурор поддержала ходатайство об изменении территориальной подсудности. «По настоящему делу имеется ещё более 130 соучастников. В том числе обвиняемые в организации Пономарев, Абакаров, Ахмеднабиев», - сообщила прокурор.

Территориальная подсудность должна быть изменена, потому что имеются обстоятельства сомневаться в объективности и беспристрастности суда, которому он подсудно (Карабудахкентского районного суда), равно как и других судов Дагестана, потому что у обвиняемые располагают обширными родственными и дружескими связями в правоохранительных органах и судейском корпусе республики. Несмотря на привлечение к уголовной ответственности, они сохранили возможности влиять на ход и результаты судебного разбирательства, заявила она.

Кроме того, по словам прокурора, Абакаров и Ахмеднабиев, находясь за границей, предпринимают усилия по организации акций и информационных кампаний с целью оказать давление на представителей судейского корпуса, в том числе с привлечением авторитетных религиозных и общественных деятелей, спортсменов и прочих.

Адвокаты раскритиковали решение о передаче дела на Кубань

Адвокат Махмуд Магомедов, который защищает Рамазанова, считает изменение подсудности незаконным, противоречащим УПК и нарушающее конституционные права обвиняемых. Он обратил внимание на нарушение порядка подачи ходатайства Генпрокуратурой. «Ходатайства об обстоятельствах, заставляющих сомневаться в объективности суда, поступает в тот суд, в который должно поступить данное дело, то есть в Карабудахкентский райсуд. Генпрокуратуре надлежало подать ходатайство в Верховный суд Дагестана через Карабудахкентский райсуд. Прокурором ошибочно применена часть 4 статьи 35 УПК. Но к данному уголовному делу это не применимо. Потому что нет тех преступлений, о которых говорится», - сказал Магомедов в суде.

Говорить о «влиятельности» людей, дела которых рассматривается, не имеет смысла, полагает он. «На момент предъявления обвинения они занимались следующим: один был таксистом, другой разнорабочим, ещё один - водитель мусоровоза и водитель КАМАЗа. Доходы членов семей каждого из обвиняемых не превышает прожиточного минимума. Никто из них не замещал никакую государственную должность, не имел влиятельного служебного положения. Доводы Генпрокуратуры о возможности обвиняемых влиять на ход процесса ничем не подтверждены и не обоснованы», - заявил Магомедов.

В качестве примера адвокат привел заключение под стражу обвиняемых. «Прокурор не пояснила, как же эти люди, содержащиеся под стражей, смогут повлиять на судей, если их «влияния» не хватила даже на то, чтобы их не заключили под стражу. Не было основания назначать такую строгую меру пресечения. Но все суды, вплоть до ВС Дагестана, оставили в силе решение о заключении их под стражу. Если бы они имели влияние в судебной системе, неужели бы это произошло», - недоумевает Магомедов

Он считает также беспочвенными подозрения в необъективности всех судов Дагестана или возможности влиять на них по этому делу «Означает ли позиция Генпрокуратуры, что в беспорядках в аэропорту Махачкалы участвовали исключительно друзья и родственники сотрудников правоохранительных органов и судей Дагестана? Либо все жители Дагестана (3 млн 200 тыс чел) обладают влиянием на органы и суды? А прокуратура Дагестана? Она же поддерживает обвинение и подписала обвинительное заключение по делу? Означает ли ходатайство, что Генпрокуратура не доверяет и своим подчиненные в Дагестане?» - иронизирует Магомедов.

Ходатайство Генпрокуратуры, по мнению адвоката, ставит под сомнение компетентность всего судейского корпуса Дагестана. «Речь идет о подрыве репутации судей Дагестана в глазах общества. Это способно спровоцировать процессы разворота общественного мнения в сторону третейских шариатских судов. Решение будет иметь негативное значение для всей судебной системы. Оно даст основание злоупотреблять правом на отвод состава суда и изменения территориальной подсудности», - резюмировал Магомедов.

Корреспонденту "Кавказского узла" он рассказал, что существует общее возбужденное дело по факту беспорядков 29 октября. «Потом выясняли всех, кто причастен к этому делу, и привлекали к уголовной ответственности. Затем в отношении каждого из привлеченных, чье участие расследовано, выделяется материал дела. То есть в отношении каждого отдельное производство. Но эту пятёрку будут рассматривать вместе в одном производстве», - пояснил Магомедов.

Говоря о своем подзащитном, он указал, что тот оказался в аэропорту случайно. «Он таксист. И действительно оказался случайно. 50% привлеченных - это случайные люди», - отметил Магомедов..

Он высказал своё мнение о причинах изменения территориальной подсудности. «Хотят проучить людей, которые могут беспределить. Сегодня они аэропорт захватывают, завтра - МВД. В Москве решили так. Показать карательную меру: если будете плохо вести - будем поступать таким образом. Хотя по факту это решение - прямое нарушение закона», - сказал адвокат.

Адвокат Лейла Убайдуллаева сообщила, что её подзащитный Омарасхабов отказался заявлять позицию по предъявленным обвинениям.

«Он отказался давать показания на предварительном следствии. Молчит по 51 статье Конституции. Потому что, исходя из фабулы обвинения, давать какие-то показания и изложить свою позицию невозможно. Поэтому выбрали воспользоваться конституционным правом молчать на данной стадии», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Адвокат отметила, что остальные обвиняемые свою вину признают и какой-то необходимости давления на них нет. «Насилие к моему подзащитному не применялось Они проходят как простые участники. Никакой связи с лицами, которых следствие называет организаторами беспорядков, не установлено». - пояснила Убайдуллаева.

Защита планирует подавать апелляцию. «Но думаем, и она не будет услышана», - посетовала адвокат.

Место рассмотрения дела принципиально для защиты, указала она. «Даже сейчас при рассмотрении в ВС РФ по ВКС были препятствия. Не все даже услышали решение, зачитанное судьёй. Но пока ещё не понятно, когда и как их перевезут, смогут ли адвокаты дистанционно работать. Ездить в Краснодарский край - это дополнительные расход. Эти ребята из небогатых семей. Траты явно возрастут», - сказала Убайдуллаева.

Адвокат по назначения Атаева Андрей Шпак также поддержал позицию о том, что изменение подсудности негативно скажется прежде всего на осуществлении права на защиту обвиняемых. Он также предположил, что территориальную подсудность постепенно изменят всем обвиняемым.

«Скорее всего, всем остальным обвиняемым тоже хотят изменить территориальную подсудность. Это первая группа», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его данным, Атаев работал разнорабочим, у него среднее образование. "Если бы у него и у других были связи, они бы не оказались не то, чтобы в СИЗО, но и вообще под следствием", - считает Шпак.

Адвокаты остальных обвиняемые на заседании подчеркнули трудности, которые возникнут у защиты из-за переноса суда в другой региона, они будут связаны с возросшими тратами, что обременительно для их небогатых семей.

Случаев, когда судебные процессы по уголовных делам переносились из Дагестана в другие регионы, немного, заявил корреспонденту "Кавказского узла" дагестанский журналист на условиях анонимности.

«Из самых громких, наверное, это дела членов правительства Дагестана. Обоснованием было то, что, обладая связями, они окажут влияние на правосудие», - сказал он.

Журналист заявил, что эти решения политически мотивированы. «Не сама Генпрокуратура и судья. А указанием свыше было решено передать в другой регион для рассмотрения», - полагает он.

По мнению журналиста, перенос в другой регион усложняет позицию защиты. «Это однозначно создаст трудности. Поездки адвокатов, обеспечение явки свидетелей защиты. У обвинения таких проблем не возникнет», - считает он

Тезис о том, что такие подсудимые имеют влияние на судебную систему, могут восприняться как всеобщее недоверие судейскому корпусу республики. «Если не могли рассмотреть в Карабудахкентском суде, могли перенести в Хасавюртовский или Дербентский суд. Но перенесли в другой регион. Причем не самый близкий. Ближе есть и Чечня, и Ингушетия, и Ставропольский край. Возникает вопрос, будут ли судьи в Краснодаре объективны. Будут ли учитывать обстановку в Дагестане. Проявят ли снисхождение или наоборот, будут жёсткими. А если дела остальных обвиняемых перенесут в другие регионы. Насколько разнообразна будет практика вынесения приговоров, суровости наказания», - резюмировал дагестанский журналист.

Зампреда Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев признался корреспонденту "Кавказского узла", что не понимает такого решения.

«По закону надо судить там, где совершено преступление. А когда переносят, это вызывает вопросы. Например, причиной переноса может быть какая-то опасность для судей, для прокуроров, для самих обвиняемых. Какая опасность существует в Дагестане сейчас?» - задается он вопросом.

Он считает такую позицию двуличной. «Когда нужно, говорят, что в Дагестане клановость, все решают связи. А если надо, то говорят, что всё спокойно, туристы могут приезжать», - указал Хадулаев.

Он полагает доводы о переносе надуманными. «У нас и по террористическим статьям судят. Проблем нет. А беспорядки в аэропорту - они разве опаснее, страшнее, чем суды над террористами», - считает Хадулаев.

Напомним, с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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