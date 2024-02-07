Прокурор попросил передать на Кубань дело обвиняемых в беспорядках в Махачкале

07 февраля 2024, 08:47

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В Верховный суд России поступило ходатайство представителя Генпрокуратуры о передаче в суд Краснодарского края дела пяти жителей Дагестана, обвиняемых в участии в беспорядках в Махачкале.

Как писал "Кавказский узел", к 13 декабря 2023 года по уголовному делу о массовых беспорядках в аэропорту было арестовано около 150 человек, один из них обвинялся также в нападении на силовика. Большинству из обвиняемых срок ареста продлен до конца марта. Среди арестованных есть и те, кто просто наблюдал за происходящим, рассказал член ОНК Дагестана.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 12 января в районные суды Дагестана поступили административные дела более 900 человек, обвиненных в связи с беспорядками. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Верховный суд России назначил на 12 февраля рассмотрение ходатайства первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении нескольких обвиняемых в беспорядках в Махачкале, сообщает сегодня "Черновик".

Речь о жителях Дагестана, расследование по которым завершено. Первый заместитель генпрокурора попросил направить их дело не в Карабудахкентский суд, а в суд в Краснодарском крае, пояснив в ходатайстве, что "обвиняемые располагают обширными связями, в том числе родственными и дружескими, в правоохранительном блоке, а также в судейском корпусе Республики Дагестан".

"Несмотря на привлечение к уголовной ответственности, они сохранили возможность использования инструментов влияния на ход и результаты судебного разбирательства, могут оказать давление на участников судебного разбирательства в случае рассмотрения уголовного дела в судах республики", - цитирует издание обращение Разинкина.

Представитель прокуратуры пояснил, что передача дела в судебную систему Краснодарского края позволит рассмотреть это дело "объективно и всесторонне". Этому, по его мнению, способствует и транспортная доступность и возможность допрашивать участников процесса при помощи видеосвязи.

В свою очередь, сторона защиты и родственники многих обвиняемых, чьи дела ещё расследуются, считают, что передача дела из Дагестана в другой регион может быть связана с желанием обвинения максимально сурово наказать обвиняемых, пишет издание.

Согласно карточке производства на сайте Верховного суда, обвиняемые - Анварбек Атаев, Ислам Ибрагимов, Магомед Омарасхабов, Рабадан Раджабов и Салик Рамазанов, обвинительное заключение датировано 22 января. Производство по делу об изменении территориальной подсудности начато 31 января, заседание намечено на 10 мск 12 февраля.

Позицию представителя прокуратуры подверг сегодня критике заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Если дагестанцев будут судить в другом регионе, то они получат по полной программе, и это вне сомнений. Но спрашивается, зачем нужна такая практика, переносить суд в другой регион, выдумывая истории про «безопасность»? То из каждого утюга кричат, что Дагестан территория мира и спокойствия, а вот когда касается суда, то Дагестан становится «ооооочень опасным»", - написал Хадулаев в своем телеграм-канале.

Напомним, с 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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