Число административных дел на участников беспорядков в Махачкале достигло 901

13 января 2024, 19:26

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В суды Дагестана поступило 901 административное дело о правонарушениях в ходе антисемитской акции и массовых беспорядков в Махачкале, подсчитала "Медиазона"*.

Как писал "Кавказский узел", к 25 ноября 2023 года в районные суды Дагестана поступили административные дела 515 человек, обвиненных в связи с беспорядками в Махачкале. Из них 495 человек были привлечены по статье о нарушении порядка проведения акций (20.2 КоАП РФ), еще 20 – по статье об организации массового одновременного пребывания граждан в общественных местах (20.2.2 КоАП РФ). В некоторых случаях силовики составили протоколы за события, которые произошли до беспорядков.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских.

К 12 января в районные суды Дагестана поступили административные дела 901 человека, обвиненного в связи с беспорядками в Махачкале, сообщает сегодня "Медиазона"*.

Из них 872 человека привлечены по статье о нарушении порядка проведения акций (20.2 КоАП РФ), еще на 25 человек составлены протоколы о массовом сборе людей с нарушением общественного порядка (статья 20.2.2 КоАП), а четыре человека обвинены в нарушении правил безопасности в аэропорту (статья 11.15.1 КоАП), пишет издание.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Напомним, к 13 декабря 2023 года по уголовном делу о массовых беспорядках в аэропорту было арестовано около 150 человек, один из них обвинялся также в нападении на силовика.

Большинству из обвиняемых срок ареста продлен до конца марта, при этом следственных действий почти не проводится, а нескольким арестованным запрещены свидания. Один из арестованных, Герей Джамалутдинов, утверждает, что не был в аэропорту, а силовики заставили его оговорить себя, однако следствие не проверяет его алиби, рассказали адвокаты и член Общественной наблюдательной комиссии Дагестана.

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в городах трех республик СКФО. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа. С обеих сторон погибли тысячи человек.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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