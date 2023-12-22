Адвокаты раскритиковали следствие по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

22 декабря 2023, 20:57

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Большинству из обвиняемых по уголовным делам об участии в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы срок ареста продлен до конца марта, при этом следственных действий почти не проводится, а ряду арестованных запрещены свидания. Один из арестованных, Герей Джамалутдинов, утверждает, что не был в аэропорту, а силовики заставили его оговорить себя, однако следствие не проверяет его алиби, рассказали адвокаты и член общественной наблюдательной комиссии Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что к 13 декабря по уголовном делу о массовых беспорядках в аэропорту было арестовано около 150 человек.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 13 декабря по уголовном делу о массовых беспорядках в аэропорту было арестовано около 150 человек. Что произошло в аэропорту и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

Точное число задержанных по уголовным делам о массовым беспорядкам в аэропорту Махачкалы неизвестно, но их не менее 120 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

"Суды потоком продлевают содержание под стражей обвиняемым в участии или организации беспорядков. Все, кто идёт по уголовному делу находятся в СИЗО. Некоторые люди получили ранее административное наказание — кто несколько суток ареста, кому-то штраф назначили и их отпустили", - отметил он.

По его данным, жалоб на давление от содержащихся под стражей не поступало. "Единственный случай с Гереем Джамалутдиновым. Он утверждает, что не был вообще в аэропорту. В беспорядках не принимал участия. Он сообщил, что его взяли 30 октября сотрудники патрульно-постовой службы, доставили в отдел полиции, где его принудили оговорить себя, обещая, что ему назначат только административный штраф за "мелкое хулиганство". А в итоге он тоже оказался в СИЗО", - пояснил Хадулаев.

Он также отметил, что ему неизвестно об объявлении в розыск фигурантов уголовного дела. "Но есть те, кто избегает вызовов к следователям по этому делу", - указал Хадулаев.

Адвокат Джамалутдинова Армаил Гасанов подтвердил, что его подзащитный безосновательно привлечён как обвиняемый по статье о массовых беспорядках ( часть 2 статьи 212 УК РФ предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы). "Он попал под горячую руку. У него есть алиби. Джамалутдинова просто не было на месте событий в аэропорту", - сказал он.

Адвокат отметил, что следствие фактически игнорирует алиби и другие доводы защиты. "Элементарно нужно провести биллинг телефона Джамалутдинова: где он находился в период акции в аэропорту. Также есть и свидетели, которые с ним общались вживую в это же время. Их можно допросить. Следствие в свою очередь указало в обвинении, что некий Алиев указывает на Джамалутдинова. Защита направила ходатайство о проведении очной ставки Джамалутдинова с этим лицом. Если следствие не даст ответ на ходатайства, в понедельник подадим жалобу в суд на следователя в порядке статьи 125 УПК", - рассказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Следственных действий почти не проводится, а суды конвейером занимаются только продлением содержания под стражей, сообщил адвокат. "Никто не спорит, что каждый должен отвечать в рамках закона. Например, на последнем заседании суда по продлению содержания под стражей "оптом" завели пять человек, в том числе моего подзащитного. На четверых из них есть показания камер видеонаблюдения, где они зафиксированы и опознаны. Другое дело, чем они там занимались. Но на Джамалутдинова вообще нет таких данных. Кроме голословных утверждений, что на него указывает некий Алиев. Самих показаний Алиева защита не видела. Мне думается, Алиев либо вымышленное лицо, либо один из участников акции, который в обмен на обещание следствия облегчить наказание дает показания на тех, на которых указывают следователи", - считает Гасанов.

Джамалутдинову, как и большинству обвиняемых по этому делу, продлили меру пресечения до конца марта 2024 года, сообщил адвокат.

Адвокат Абдулбари Рамазанов в начале расследования представлял интересы четырех человек, привлечённых по уголовной статье о массовых беспорядках, в том числе женщины- инвалида второй группы, которая сейчас тоже находится в СИЗО. Но в настоящее время у него осталось два подзащитных. Имена подзащитных без их разрешения адвокат не стал называть.

"Фабула обвинения у всех как под копирку. Только одного обвиняют, что он находился в терминале Б, а другой на взлётно-посадочной полосе во время этих событий. Основными доказательствами являются показания камер видеонаблюдения и видеозаписи самих участников событий", - пояснил Рамазанов.

В постановлении о возбуждении уголовного дела говорится, что 29 октября "неустановленными лицами, находящимися в неустановленном месте" с целью недопущения прибытия граждан Израиля в Дагестан посредством аккаунта в Telegram размещены призывы к населению республики выйти на несанкционированные протестные акции к аэропорту «Уйташ».В последующем,около 20.00 29 октября находившиеся в аэропорту, руководствуясь вышеуказанными целями, "учинили массовые беспорядки, оказывая вооруженное сопротивления сотрудникам правопорядка, проникли на охраняемую территорию, где учинили погромы в помещениях аэропорта", сообщил адвокат.

Рамазанов также подтвердил, что следственных действий как таковых не проводится. "Только ознакомление с результатами экспертиз. Жалоб на содержание ни у кого нет. Но есть жалобы на то, что подзащитным не дают свидания с родственниками", - добавил он.

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