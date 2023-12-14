Около 150 человек арестованы по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

14 декабря 2023, 19:46

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В следственном изоляторе Махачкалы находятся около 150 арестованных по уголовным делам о беспорядках в аэропорту Махачкалы, один из них пожаловался членам наблюдательной комиссии на давление следствия.

Кавказский узел" писал, что к 3 декабря общее число содержащихся в СИЗО-1 Махачкалы по уголовном делу о массовых беспорядках в аэропорту превысило 130 человек, сообщил заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. Комментаторы в его телеграм-канале призвали освободить тех, кто не нарушил закон, а на территории аэропорта находился по личным делам. К 9 декабря в Верховный суд Дагестана поступили 74 жалобы на арест по делу о массовых беспорядках.. Как минимум один из арестованных в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы обвинен в нападении на силовика.

29 октября в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. Пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 25 ноября в районные суды Дагестана поступили административные дела 515 человек, на которых составлены протоколы о правонарушениях в ходе антисемитской акции и беспорядков в Махачкале, к 1 декабря известно о 242 решениях по этим делам. Что произошло в аэропорту "Уйташ" и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

В СИЗО-1 Махачкалы находится примерно 10 арестованных по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщил заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев. По его словам, представители комиссии побывали в СИЗО 13 декабря.

Хадулаев отметил, что ряд арестованных заявили о давлении следствия. "Один арестованный сообщил,что его вывозили сотрудники полиции для следственных действий в аэропорт без присутствия адвоката в ноябре месяце да ещё в одной футболке и тапочках,хотя сами были одеты в куртки.Также сказал нам о оказываемом на него тогда давлении для того,что бы он взял на себя участие в аэропортовских событиях", - написал он в своем Telegram-канале.

Также он сообщил, чт о на давление силовиков жаловался и другой арестованный. "Один из арестованных опять обратился к нам по поводу давления следователя на других задержанных,что бы те изменили свои показания и оговорили арестованного", - написал Хадулаев 13 декабря, не уточнив, связано ли дело, по которому обвиняется этот арестованный с беспорядками в аэропорту Махачкалы.

С 26 по 29 октября массовые антисемитские акции прошли в городах трех республик СКФО. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. С обеих сторон погибли тысячи человек.

О том, кто и как на Северном Кавказе выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

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